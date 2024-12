Truy tố nhóm đối tượng liên quan vụ ôtô vận chuyển ma túy

VKSND tối cao hoàn tất cáo trạng truy tố 4 bị can mua bán, vận chuyển ma túy, tông ôtô vào lực lượng chức năng trong lúc bị chặn bắt khiến một thiếu tá Cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong.

Khi bị chặn bắt, đối tượng vận chuyển ma túy đã tông thẳng ôtô vào lực lượng chức năng, khiến một thiếu tá Cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong trên địa bàn huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Quá trình điều tra, xác định các đối tượng đã mua bán, vận chuyển tổng cộng 54 bánh heroin, 32 kg ma túy loại Methamphetamine.

Hiện trường vụ xe chở ma túy tông thẳng vào lực lượng chức năng khiến 1 thiếu tá Cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong.

Theo đó, bị can Phạm Trung Hiếu (34 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng"; Lê Thành Nghĩa (35 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Phan Thị Mỹ Quyên (34 tuổi, ngụ phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TP.HCM) bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Nguyễn Lê Nhật Triều (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; tạm trú tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa) bị truy tố về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 21/4/2023, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Long An chốt chặn trên Đường tỉnh 824, đoạn qua địa bàn ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, yêu cầu xe ôtô bán tải biển kiểm soát 49C-296.01 dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy, lao thẳng ôtô vào lực lượng Cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ và người dân đi đường. Sau đó, chiếc xe đâm vào cột điện ven đường khiến xe lật ngang.

Quá trình khám xét ôtô bán tải nêu trên, lực lượng chức năng thu giữ 5 gói ma túy loại Methamphetamine có khối lượng gần 5 kg và 4 bánh heroin có khối lượng gần 1,4 kg. Số ma túy này, Lê Thành Nghĩa khai nhận vận chuyển thuê cho Phạm Trung Hiếu từ huyện Đức Hòa đi giao tại TP.HCM với tiền công 10 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Trung Hiếu tại xã An Ninh Đông, huyện Đức Hòa, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ 14 bánh heroin có khối lượng gần 5 kg; 1 gói ma túy loại Methamphetamine có khối lượng gần 1 kg cùng nhiều gói ma túy nhỏ khác...

Cơ quan tố tụng xác định từ đầu năm 2023 đến khi bị bắt, Hiếu đã 3 lần nhận ma túy với tổng cộng 54 bánh heroin, 32 kg ma túy loại Methamphetamine để đi giao cho khách mua của Tùng.

Trước đó vào tháng 3/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Văn Thanh (47 tuổi, ngụ xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa) về tội giết người. Thanh là người cầm lái chiếc xe bán tải chở ma túy tông thẳng vào lực lượng chức năng khiến 1 thiếu tá Cảnh sát giao thông và 2 người dân tử vong. Thời điểm gây án, do không có giấy phép lái xe, lại vừa sử dụng ma túy, sợ bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, Thanh đã đạp ga tông thẳng vào lực lượng chức năng cùng phương tiện, người dân. CQĐT xác định không có căn cứ xác định Thanh có hành vi đồng phạm trong vụ vận chuyển ma túy.