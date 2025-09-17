Truy tố nhóm thanh niên chặn Quốc lộ 1A đốt pháo hoa mừng sinh nhật

Khoảng 200 người tới dự tiệc sinh nhật của Lê Thanh Khoa (biệt danh Trùm Bố) tại quán của Khoa thuê mặt tiền Quốc lộ 1A qua thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũ, sau đó một số đối tượng chặn xe đốt pháo hoa.

Ngày 17/9, Viện KSND khu vực 4 - Đồng Tháp cho biết đã ban hành cáo trạng truy tố 17 đối tượng về tội "gây rối trật tự công cộng".

Theo cáo trạng, Lê Thanh Khoa (biệt danh Trùm Bố) thuê nhà mặt tiền Quốc lộ 1A tại phường Nhị Mỹ, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (cũ) để mở quán bán phở.

Nhiều người chạy ra đường nhảy múa, hò hét, quay phim và chụp ảnh trên quốc lộ.

Ngày 9/1/2025, Khoa dựng rạp, thuê dàn nhạc tổ chức sinh nhật tại quán phở. Khoảng 18h cùng ngày, có khoảng 200 khách đến dự tiệc sinh nhật Khoa, đa phần là thanh thiếu niên, trong đó có đối tượng tiền án, tiền sự, phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn thị xã Cai Lậy và các huyện lân cận.

Đến khoảng 22h cùng ngày, khi các khách mời tham gia ca hát, nhảy múa ở ven đường Quốc lộ 1, Trần Anh Dùng lấy 5 hộp pháo hoa, mỗi hộp 49 ống pháo đặt dải phân cách rồi đốt.

Khi pháo hoa nổ, khoảng 20-30 người chạy ra quốc lộ nhảy múa, hò hét, quay phim và chụp ảnh giữa đường, một số tự ý chặn xe không cho qua lại, gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng giao thông.

Sau đó, Công an phường Nhị Mỹ tới, nhóm ăn nhậu sinh nhật mới giải tán.