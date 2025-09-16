Truy xét người đàn ông cầm hung khí đập phá xe tải

Ngày 16/9, Công an xã Củ Chi (TP.HCM) tiếp nhận thông tin, hình ảnh về vụ cầm hung khí gây rối trật tự trên địa bàn xã, tổ chức truy xét để làm rõ.

Theo đó, đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh một đối tượng cầm hung khí đe dọa một tài xế xe tải đang lưu thông trên đường Lê Minh Nhựt, xã Củ Chi, TP.HCM được xác định xảy ra vào ngày 15/9.

Đối tượng cởi trần, đầu không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy cầm theo con dao phát cỏ cán dài chặn xe tải và đe dọa tài xế xe tải vì cho rằng tài xế này dám lấy điện thoại quay hình mình.

Hình ảnh đối tượng cầm hung khí đập phá xe tải.

Tài xế xe tải ngồi trong cabin cũng buông lời thách thức, bị khiêu khích, đối tượng đã quay xe máy lại và dúng hung khí đập vào cửa kính xe tải sau đó lên xe bỏ đi.

Vụ việc được lan truyền trên mạng xã hội khiến người dân bức xúc về hành vi coi thường pháp luật, gây rối trật tự công cộng của đối tượng cầm hung khí và cũng bình luận về hành vi thách thức của tài xế để dẫn đến vụ việc đi xa hơn.

Công an xã Củ Chi xác minh, truy xét những người liên quan để xử lý.