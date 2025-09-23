Từ biểu hiện sưng đỏ ở cổ chân, chàng trai mất 5 năm mới tìm ra bệnh

Từ tuyệt vọng sau hàng loạt lần điều trị thất bại, chàng trai 25 tuổi cuối cùng được đi lại bình thường nhờ ca phẫu thuật đặc biệt tại Hà Nội.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: BVCC.

Năm 2018, N.K.P. (25 tuổi, trú tại Bắc Ninh) gặp tai nạn giao thông, phải phẫu thuật sọ não. Ít lâu sau, anh bắt đầu xuất hiện bất thường ở cổ chân trái. Đến năm 2021, cổ chân trái bất ngờ sưng to bất thường, không sốt nhưng phồng gấp 2-3 lần kèm đau nhức, khiến P. gần như mất khả năng vận động.

Gia đình đưa anh đi 5 bệnh viện lớn, kết hợp cả thuốc Nam nhưng tình trạng tái phát liên tục. Bố của P. nghẹn ngào kể: "Gia đình gần như buông tay, không còn nơi nào chưa đến. Cháu đau đớn, không ngủ được, không đi được. Bốn năm ròng rã mà không xác định được bệnh là gì".

Do biểu hiện viêm đỏ, sưng nề, cộng thêm tiền sử đắp thuốc dân gian, phần lớn cơ sở y tế chỉ điều trị theo hướng nhiễm trùng mô mềm, chưa can thiệp sâu vào cấu trúc khớp. Mỗi lần vận động nặng, chân P. lại phù to, đau dữ dội.

Tháng 8/2025, anh P. nhập Khoa Chấn thương chỉnh hình và Thần kinh cột sống, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Sau khi kiểm soát tình trạng viêm, các bác sĩ tiến hành chụp chiếu, hội chẩn liên viện với Trung tâm Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM) để đưa ra phương án tối ưu.

ThS.BS Vũ Giang An, người trực tiếp điều trị, cho biết bệnh nhân bị trật khớp chày sên và sên gót. Do tổn thương xương không được xử lý triệt để, anh bị gãy lệch đầu dưới xương mác, khớp bàn chân dần vẹo, biến dạng lệch trục, thoái hóa toàn bộ hai khớp, dáng đi lệch suốt 5 năm.

"Cấu trúc khớp đã bị mài mòn, không thể nắn chỉnh đơn thuần. Chúng tôi phải thực hiện ca phẫu thuật phức tạp, cắt 1/3 dưới xương mác, dùng chính đoạn xương này để ghép tạo hình và hàn cứng khớp, kết hợp nẹp vít cố định trục chân", bác sĩ nói.

Sau gần 4 tuần điều trị, sức khỏe anh P. cải thiện rõ: vết mổ khô, cổ chân hết sưng, vận động dần hồi phục.

Đây là ca đầu tiên tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương áp dụng kỹ thuật này, vốn đòi hỏi tay nghề chỉnh hình cao và hội chẩn chuyên sâu. Sau phẫu thuật, bệnh nhân cần 3 tuần để rút đinh gót, tập đi trở lại và ít nhất 1 năm mới có thể tháo hoàn toàn hệ thống cố định.

Do tổn thương kéo dài, cơ và gân, đặc biệt là gân gót, đã bắt đầu teo nhỏ. Sau này, anh khó có thể chạy, bơi hay chơi thể thao, nhưng mục tiêu quan trọng nhất là giảm đau và khôi phục dáng đi bình thường.

Bác sĩ An khuyến cáo mọi tổn thương xương khớp, đặc biệt ở các khớp chịu lực như cổ chân, cần được thăm khám và điều trị sớm tại cơ sở chuyên khoa chỉnh hình. Người bệnh tuyệt đối không tự ý đắp lá thuốc dân gian để tránh biến chứng nặng nề.