Từ Bugatti giả đến nhái Rolls-Royce, Dreame Auto là ai?

Chiêu copy thiết kế các hãng xe sang dường như trở thành bước đi quen thuộc của các hãng xe mới từ Trung Quốc.

Từng gây ồn ào với mẫu sedan mang dáng dấp Bugatti, Dreame Auto, công ty công nghệ Trung Quốc nổi tiếng nhờ máy hút bụi, tiếp tục khiến dư luận chú ý khi tung teaser mẫu SUV mới. Lần này, đối tượng bị “tham khảo thiết kế” là Rolls-Royce Cullinan.

Trong đoạn video và hình ảnh tối màu, SUV lộ diện với lưới tản nhiệt cỡ lớn phong cách Rolls-Royce, đi kèm cụm đèn LED hai bên. Thân xe mang dáng vuông vức nhưng được làm mềm bằng các đường gấp bo tròn ở nắp ca-pô và vòm bánh. Phía sau, đèn hậu có thiết kế gần như giống hệt Cullinan, chỉ khác ở thanh mạ chrome nối liền hai bên.

Mẫu SUV chưa có tên chính thức này sẽ được giới thiệu tại hội nghị Global Strategic Partner Conference và dự kiến bán ra vào năm 2027. Đây cũng là thời điểm Dreame bắt đầu giao sedan 4 cửa lấy cảm hứng từ Bugatti, dự kiến sản xuất tại một cơ sở gần nhà máy Tesla Berlin (Đức). Chiếc sedan này sẽ ra mắt tại CES Las Vegas vào tháng một năm sau.

Những chi tiết quen thuộc của Rolls-Royce Cullinan được xuất hiện trong teaser mới từ Dreame. Ảnh: Carscoops.

Về công nghệ, Dreame hé lộ hệ thống tiền nhiệt cho động cơ đốt trong (nhiều khả năng là hybrid), giúp giảm 38% mức tiêu thụ nhiên liệu và 43% lượng khí thải. Xe còn được trang bị khung gầm thông minh sử dụng thuật toán AI để quét mặt đường và điều chỉnh treo chủ động, hệ thống đánh lái bánh sau lớn nhất phân khúc, cùng phanh điện tử “brake-by-wire”.

Dreame Auto là thương hiệu con mới trong lĩnh vực ôtô của Dreame Technology, công ty công nghệ Trung Quốc vốn nổi tiếng toàn cầu nhờ sản xuất máy hút bụi và các thiết bị gia dụng thông minh. Việc bất ngờ lấn sân sang ngành xe hơi bằng loạt mẫu xe "lấy cảm hứng" từ Bugatti và Rolls-Royce khiến Dreame Auto trở thành tâm điểm chú ý.

Tuy nhiên với việc liên tục “mượn ý tưởng” từ những thương hiệu siêu sang, Dreame cũng như nhiều cái tên quen thuộc khác của Trung Quốc đang bước vào ngành ôtô bằng một chiến lược đầy tranh cãi và nhiều rủi ro.