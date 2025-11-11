Từ căn trọ 20 m2 đến ngôi nhà mơ ước ở TP.HCM của cô gái 30 tuổi

Sau nhiều năm kiên trì tích cóp và tìm được gói vay phù hợp, Minh Anh đã đổi căn trọ 20 m2 chật hẹp sang “tổ ấm” 55 m2 ở phường Thủ Đức (TP.HCM).

Nhiều người trẻ hiện thực hóa giấc mơ an cư nhờ tìm được gói vay phù hợp. Ảnh minh họa: Pixabay/Pexels.

Ba năm trước, căn phòng trọ 20 m2 trong con hẻm nhỏ ở quận Bình Thạnh (cũ) là “tổ ấm” duy nhất của Minh Anh - nhân viên truyền thông sinh năm 1995, quê Vĩnh Long. Căn phòng khá nhỏ, nóng hầm hập mỗi trưa và tiếng xe cộ ồn ào ngoài đường. Nhưng với cô, đó vẫn là nơi trở về sau ngày dài làm việc mệt mỏi.

“Mỗi lần đi ngang những khu chung cư, tôi vẫn ước một ngày nào đó có một căn nhà thật sự cho riêng mình”, Minh Anh kể.

Tốt nghiệp đại học, Minh Anh dành gần 7 năm tích cóp, từ công việc chính và vài dự án tự do. Dù vậy, tiền tiết kiệm chỉ vừa đủ cho khoản trả trước nhỏ, còn việc vay mua nhà khiến cô e ngại.

“Tôi từng nghĩ lương mình không cao, thời hạn vay ngắn quá thì chẳng bao giờ trả nổi”, Minh Anh nhớ lại.

Báo cáo thị trường bất động sản quý II/2025 của Bộ Xây dựng chỉ ra giá chung cư tại TP.HCM đạt trung bình 89 triệu đồng/m2, tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm ngoái - mức tăng cao nhất trong gần một thập kỷ. Hầu hết dự án chung cư mới tại khu trung tâm TP.HCM đang chào bán giá 110-120 triệu đồng/m2, rất hiếm dự án dưới 100 triệu đồng.

Đối với những phân khúc dễ dàng tiếp cận hơn, vẫn có dự án mở bán với giá gần 50-55 triệu đồng/m2, nhưng số lượng rất hạn chế. Như vậy, với một căn hộ 55-60 m2 ở khu vực vệ tinh hoặc vùng lân cận TP.HCM, tổng giá có thể rơi vào khoảng từ 3- 4 tỷ đồng trở lên - một con số không nhỏ với một người độc thân.

Bước ngoặt đến khi Minh Anh được giới thiệu gói vay mua nhà của HDBank - ngân hàng đầu tiên trên thị trường triển khai thời hạn vay lên đến 50 năm, dài nhất hiện nay. Gói vay có lãi suất chỉ từ 4,5%/năm, ân hạn gốc tối đa 5 năm và tỷ lệ cho vay lên đến 90% giá trị tài sản đảm bảo.

Với chính sách này, khoản trả góp hàng tháng trở nên “dễ thở” hơn, giúp Minh Anh mạnh dạn đặt cọc mua căn hộ 55 m2 ở phường Thủ Đức - điều cô từng nghĩ là giấc mơ xa vời.

Trước mắt, Minh Anh vẫn duy trì thói quen chi tiêu tiết kiệm, tranh thủ làm thêm online để tích lũy. “Tôi không bị áp lực trả nợ như tưởng tượng. Mỗi tháng trích một phần thu nhập cố định trả ngân hàng, phần còn lại vẫn đủ sống thoải mái”, cô chia sẻ.