Từ chối hẹn hò ở quán ăn bình dân, hot girl Singapore gây tranh cãi

Một số người chỉ trích Naomi là “đòi hỏi cao”, nhưng cô khẳng định vấn đề không nằm ở địa điểm mà là ở “ấn tượng đầu tiên và sự nỗ lực”.

Naomi gây tranh luận khi đưa ra quan điểm về buổi hẹn đầu tiên. Ảnh: naomiblackk/Instagram.

Naomi, influencer Singapore, đã gây “bão” mạng khi tiết lộ rằng cô từ chối một người đàn ông vì anh ta gợi ý đi ăn ở trung tâm ẩm thực (hawker centre) trong buổi hẹn đầu tiên, theo South China Morning Post.

Hot girl có 38.000 người theo dõi trên mạng xã hội đã đăng ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với đối phương. Trong đó, anh đề nghị gặp nhau ở Lau Pa Sat - khu ẩm thực bình dân nổi tiếng của Singapore, nơi tập trung nhiều quầy bán món ăn giá rẻ trong không gian mở.

Người dùng mạng có tên @naomiblackk tỏ ra khó chịu, viết: “Ai mời tôi đi Lau Pa Sat cho buổi hẹn đầu tiên thì coi như xong, thật sự là thô lỗ”.

Cô nhấn mạnh rằng lựa chọn địa điểm như vậy là không thể chấp nhận, bất kể ngoại hình của người đàn ông thế nào.

Khi bài đăng lan truyền, nhiều ý kiến chỉ trích Naomi là “tiêu chuẩn cao” hay “kén chọn”. Tuy nhiên, cô phản bác, khẳng định vấn đề không phải là chỗ ngồi ở đâu, mà là “ấn tượng đầu tiên và sự nỗ lực”.

Naomi giải thích rằng phụ nữ thường bỏ nhiều thời gian, công sức và suy nghĩ cho buổi hẹn đầu tiên, nên họ xứng đáng nhận lại sự quan tâm tương xứng.

Quan điểm xem việc đề nghị hẹn hò lần đầu ở trung tâm ăn uống ngoài trời của Naomi khiến dân mạng chia phe. Ảnh: SCMP.

Cô miêu tả Lau Pa Sat là nơi “nóng nực, ồn ào, đông đúc” và cho rằng địa điểm này không hề truyền tải thông điệp “anh muốn tìm hiểu em”.

Naomi chia sẻ trải nghiệm của mình để truyền cảm hứng cho những phụ nữ khác: “Nâng cao tiêu chuẩn không phải là kiêu ngạo, đó là sự tự tôn”.

Trên mạng xã hội, tranh luận nổ ra dữ dội. Một phụ nữ ủng hộ: “Đi ăn ở Lau Pa Sat thì không sao, nhưng buổi hẹn đầu tiên thì không”.

Người khác bình luận: “Con gái đặt tiêu chuẩn có gì sai? Cô ấy biết mình muốn gì, và anh kia rõ ràng không phù hợp. Như vậy cả hai đều không tốn thời gian, cũng không thất vọng”.

Ngược lại, có người phản bác: “Nếu bạn trai tôi đưa đi hawker centre trong lần đầu hẹn hò, tôi sẽ coi anh ấy là người đáng quý”.

Một số người còn bàn rộng hơn về văn hóa hẹn hò ở Singapore, cho rằng quan điểm của Naomi phản ánh xu hướng chung của phụ nữ nước này.

Ẩm thực hawker vốn là nét văn hóa ăn sâu trong đời sống Singapore, nơi mọi người cùng thưởng thức các món ngon rẻ tiền trong không khí cộng đồng. Tuy nhiên, một số người nhấn mạnh phụ nữ Singapore hiện nay thường độc lập, chú trọng sự nghiệp và có chính kiến. Vì vậy, nam giới cần thể hiện những phẩm chất như trách nhiệm, tử tế và thông minh mới có thể chinh phục họ.

Một người dùng mạng viết: “Phụ nữ Singapore không có thời gian cho sự than vãn hay thiếu tự tin. Họ cần người đàn ông vững vàng, có thể cùng phát triển và sánh ngang với họ”.

Người đàn ông trong câu chuyện vẫn giấu tên, chỉ đáp lại Naomi bằng lời nói đùa: “Chắc mấy lựa chọn nhà hàng của tôi tệ đến vậy sao?”.

Dù bị nhiều bình luận tiêu cực, Naomi vẫn kiên định và thậm chí còn dùng công cụ AI để viết thêm nhiều bài nhằm nhấn mạnh quan điểm của mình. Cô nói với trang tin Must Share News: “Nếu cuộc trò chuyện này giúp chỉ vài phụ nữ ngừng chấp nhận ít hơn những gì họ xứng đáng nhận được, thì tôi thấy việc nó lan truyền là xứng đáng”.