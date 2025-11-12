Từ ‘đủ sống’ đến yên tâm - thu hẹp khoảng trống bảo vệ tài chính

Tầng lớp trung lưu tại Việt Nam tăng nhanh kéo theo thay đổi trong quản lý cuộc sống và tài chính, nhưng “khoảng trống bảo vệ” vẫn hiện hữu trước những rủi ro bất ngờ.

Dự báo đến năm 2030, tầng lớp trung lưu Việt Nam có thể chiếm hơn 50% dân số, tăng mạnh so với mức 10% của năm 2023. Thu nhập tăng giúp nhiều gia đình cải thiện chất lượng sống, nhưng khoảng trống bảo vệ tài chính cũng ngày càng lớn.

Nhận diện “khoảng trống bảo vệ”

Tầng lớp trung lưu không chỉ lo việc đủ sống, mà còn muốn chất lượng sống tốt, yên tâm và tạo giá trị bền vững cho con cái. Việc bảo đảm tài chính dài hạn đã trở thành động lực cho các quyết định tài chính của nhóm trung lưu. Tuy nhiên, rủi ro bất ngờ có thể làm gián đoạn kế hoạch, ảnh hưởng chất lượng sống và tài sản tích lũy. Đây chính là “khoảng trống bảo vệ” mà nhiều gia đình chưa chú ý tới.

Mặt khác, phần lớn người Việt ưu tiên chọn tài sản hữu hình như vàng và bất động sản. Dù giá trị tài sản tăng lên, họ vẫn chưa có “lớp khiên” đủ vững để bảo vệ thành quả tích lũy.

Chuẩn bị vững vàng cho tương lai con cái là mong muốn của nhiều gia đình Việt. Ảnh: Prudential.

Ông Manish Gurbuxani, quyền Phó tổng giám đốc Tiếp thị - Khách hàng Prudential Việt Nam, nhận định: “Hiện có chưa đến 10% người Việt tham gia sản phẩm đầu tư tài chính. Điều này mở ra cơ hội lớn cho bảo hiểm nhân thọ, đặc biệt là các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị, trở thành giải pháp tích hợp bảo vệ, đầu tư và chuyển giao tài sản bền vững”.

Chia sẻ về bối cảnh ngành, ông Ngô Trung Dũng, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, cho biết “thị trường đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về nhu cầu khách hàng. Họ không chỉ quan tâm quyền lợi bảo vệ mà còn chú trọng khả năng tích lũy, đầu tư và chuyển giao giá trị cho thế hệ sau”.

Đến hết tháng 8, thị trường ghi nhận gần 1,1 triệu hợp đồng khai thác mới, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số lượng hợp đồng thuộc dòng sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị tăng hơn 12%, phản ánh rõ nhu cầu ngày càng cao đối với giải pháp bảo hiểm kết hợp đầu tư.

Giải pháp này được ưa chuộng nhờ khả năng kết hợp quyền lợi bảo vệ tài chính trước rủi ro và cơ hội tích lũy tài sản. Tùy khẩu vị rủi ro, khách hàng lựa chọn phân bổ vốn vào danh mục quỹ đầu tư chuyên nghiệp, vào các quỹ cổ phiếu, trái phiếu hoặc cân bằng, vừa an toàn vừa tăng trưởng dài hạn.

Người Việt chọn yên tâm với giải pháp tài chính tích hợp

Trước xu hướng đó, các doanh nghiệp bảo hiểm liên tục cải tiến và ra mắt các sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Có thể kể tới sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị “PRU-Đầu tư vững tiến” do Prudential Việt Nam ra mắt tháng 9, thu hút hàng nghìn khách hàng trung lưu tin tưởng tham gia chỉ sau một tháng ra mắt.

Sản phẩm cho phép khách hàng thực hiện đặc quyền chuyển giao giá trị tích lũy của hợp đồng cho thế hệ kế tiếp (điều khoản 1). So với các sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị ra mắt trên thị trường trong năm 2025, đây là sản phẩm đầu tiên sở hữu tính năng này.

Về đầu tư, tùy khẩu vị rủi ro, khách hàng có thể chọn danh mục phù hợp thông qua 7 Quỹ liên kết đơn vị Prulink do Công ty Quản lý quỹ Eastspring Investments quản lý - một trong những đơn vị có tổng tài sản quản lý lớn tại thị trường Việt Nam, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và quy trình kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Theo báo cáo của doanh nghiệp, dù thị trường biến động trong khoảng 2020-2024, các quỹ liên kết đơn vị vẫn ghi nhận mức tăng trưởng tích lũy từ 28,2% đến 66,2%.

Về nhu cầu tìm kiếm cơ hội tích lũy tài sản, sản phẩm áp dụng cơ chế thưởng kép từ năm hợp đồng thứ 10. Trong đó, khoản thưởng tăng trưởng có thể lên đến 300% phí bảo hiểm cơ bản quy năm của năm hợp đồng đầu tiên, giúp khách hàng gia tăng tiềm năng đầu tư (điều khoản 2).

Về nhu cầu bảo vệ, khách hàng được hưởng quyền lợi bảo hiểm lên tới 110% số tiền bảo hiểm (điều khoản 3), cộng với giá trị tài khoản hợp đồng, và có thể chủ động tăng số tiền bảo hiểm ở những cột mốc quan trọng của cuộc đời mà không cần thẩm định sức khỏe.

Sản phẩm cho phép bên mua chuyển giao toàn bộ giá trị tích lũy thông qua quyền tham gia hợp đồng mới có người được bảo hiểm mới, không phải áp dụng lại thời hạn đóng phí bắt buộc hay phí ban đầu. Bên mua bảo hiểm có thể thực hiện quyền chuyển giao giá trị tích lũy từ khi người bảo hiểm hiện tại đạt 60 tuổi trở lên hoặc từ ngày kỷ niệm năm hợp đồng thứ 20, tùy mốc nào đến sau.