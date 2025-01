Từ đường dây 'tín dụng đen', đánh sập ổ cá độ bóng đá qua mạng 100 tỷ

Ngày 6/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa (Phú Yên) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam 10 đối tượng trong một đường dây tội phạm.

Theo Trung tá Nguyễn Ngọc Tú, Phó trưởng Công an huyện Phú Hòa, trước đó, Công an huyện Phú Hòa phát hiện tại chợ Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa hình thành đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đối tượng tổ chức và điều hành đường dây này là Trấn Tuấn Vũ (SN 1991, trú ở thôn Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa) cùng vợ là Võ Thị Kim Thảo (SN 1995, trú ở thôn Sơn Thọ, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa).

Khi vào cuộc xác minh, Công an huyện Phú Hòa phát hiện Vũ là đối tượng từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, chấp hành hành xong án phạt tù giữa năm 2023, đã cùng Thảo điều hành một số “đàn em” cho vay lãi nặng. Hầu hết “khách hàng” trong đường dây “tín dụng đen” này là những tiểu thương ở chợ Hạnh Lâm và một số người dân vấp phải khó khăn trong đời sống.

Vợ chồng Trần Tuấn Vũ, Võ Thị Kim Thảo là 2 đối tượng tổ chức, điều hành hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đường dây đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi lô đề. Ảnh: Hữu Toàn.

Nghiêm trọng hơn nữa là khi mở rộng xác minh hành vi phạm tội của Vũ - Thảo, Công an huyện Phú Hòa còn phát hiện cặp vợ chồng này tổ chức đánh bạc và điều hành đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, ghi số lô đề.

Đường dây đánh bạc này mở rộng tầm hoạt động liên huyện, liên tỉnh và có cả yếu tố nước ngoài với nhiều phương thức, thủ đoạn rất tinh vi nhằm đối phó tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh, truy bắt tội phạm, chuyên án trinh sát đã được Công an huyện Phú Hòa xác lập; nhiều trinh sát hình sự, điều tra viên dày dạn kinh nghiệm trong đấu tranh khám phá án được huy động vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ. Qua đó, cơ quan Công an đã thu thập nhiều chứng cứ tài liệu liên quan hành vi phạm tội của vợ chồng Vũ - Thảo cùng đồng bọn được ghi chép trên những cuốn tập và trao đổi thông tin trên không gian mạng.

2 đối tượng thân tín trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc do vợ chồng Vũ - Thảo cầm đầu. Ảnh: Hữu Toàn.

Những ngày cuối năm 2024, gần 100 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Phú Hòa và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Phú Yên đồng loạt ra quân, bất ngờ "triệu tập" 23 nghi can liên quan đường dây tội phạm do Vũ - Thảo cầm đầu để tiến hành đấu tranh xét hỏi, làm rõ hành vi phạm pháp của các đối tượng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Vũ - Thảo, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa thu giữ nhiều chứng cứ chứng minh vai trò tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội của cặp vợ chồng này.

3 đối tượng thân tín trong đường dây cho vay lãi nặng và đánh bạc do vợ chồng Vũ - Thảo cầm đầu. Ảnh: Hữu Toàn.

Bước đầu, qua xác minh 17 người dân cho thấy vợ chồng Vũ - Thảo cho họ vay tiền với lãi suất mỗi năm 90-120% và đã thu lãi hơn 1 tỷ đồng . Còn đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet có liên kết với một số tài khoản ở các tỉnh phía Bắc và máy chủ đặt tại Campuchia.

Kết quả điều tra bước đầu đã làm rõ 8 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các tài khoản Master, Agent, Member. Chỉ trong 3 tháng cuối năm 2024, các đối tượng trong đường dây này đã đánh bạc với tổng số tiền ước tính hơn 100 tỷ đồng . Còn đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề liên quan đến 7 đối tượng với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng .

Khám xét nơi ở của đối tượng trong đường dây tội phạm do vợ chồng Vũ - Thảo cầm đầu. Ảnh: Hữu Toàn

Sau khi bị bắt giữ, vợ chồng Trần Tuấn Vũ, Võ Thị Kim Thảo cố tình quanh co né tránh và tìm cách chối tội, thậm chí không khai báo hành vi phạm tội. Tuy nhiên, từ các chứng cứ tài liệu thu thập được và lời khai nhận của các đồng phạm, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Hòa có đủ căn cứ để khởi tố bị can về các tội danh nêu trên đối với Trần Tuấn Vũ, Võ Thị Kim Thảo.

Xe máy của các đối tượng trong đường dây tội phạm do vợ chồng Vũ - Thảo cầm đầu đã được thu giữ. Ảnh: Hữu Toàn.

Ngoài vợ chồng Vũ - Thảo, còn có 8 bị can đồng phạm, đó là Đoàn Cương Lĩnh (SN 1986, trú ở thôn Đại Bình, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa); Trương Việt Bằng (SN 2000, trú ở thôn Xuân Hòa, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa) và Trần Thái Hoan (SN SN1984); Trịnh Phúc Sửu (SN 1992); Nguyễn Giáo Học (SN 1998, cùng trú ở thôn Hạnh Lâm, xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa); Đặng Thị Nữ (SN 1967, trú ở thôn Long Phụng, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa); Cao Trung Lượng (SN 1998); Ngô Quang Chưởng (SN 1995, trú ở thôn Quang Hưng, xã Hòa Quang Nam, huyện Phú Hòa).