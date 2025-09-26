Từ game thủ lười học thành 'hiện tượng' mới của marathon Việt

Ở tuổi 21, Đào Bá Thành không chỉ chinh phục hàng trăm km đường chạy mà còn biến từng bước chạy thành hành trình gây quỹ, lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng.

Đào Bá Thành là một trong những gương mặt gây chú ý trong làng chạy marathon Việt Nam.

Từng là một học sinh mê game, lười học, phải mổ đầu gối vì chấn thương, runner Đào Bá Thành (21 tuổi, Hà Nội) đã liên tục khám phá giới hạn bản thân để trở thành một hiện tượng trong làng chạy marathon Việt Nam.

Bắt đầu từ chấn thương nặng

Ở tuổi 21, Đào Bá Thành, sinh viên năm 4 Đại học Thủy Lợi, ngành Kỹ thuật ôtô, thành viên CLB chạy Hồ Lộn, quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã trở thành cái tên quen thuộc trong cộng đồng runner phong trào Việt Nam.

Thành là một trong những VĐV trẻ nhất đạt sub3 marathon (hoàn thành cự ly marathon 42,195 km trong thời gian dưới 3 giờ), người từng hoàn thành 160 km ở tuổi 19, 200 km ở tuổi 20 và mới đây là 209,45 km để kỷ niệm tuổi 21 cũng như kỷ niệm Quốc khánh 2/9 vừa qua. Những con số ấy khiến cộng đồng gọi anh là “hiện tượng” trẻ trên đường chạy.

Ít ai biết rằng, hành trình đến với chạy bộ của Thành lại bắt đầu từ một chấn thương tưởng như khép lại mọi cánh cửa thể thao. Khi là học sinh cấp hai, Thành chơi cầu lông suốt 6 năm, từng rất giỏi. Một lần ngã đập thẳng đầu gối xuống đất, Thành bị vỡ xương bánh chè dẫn đến hoại tử. Bác sĩ khuyên anh nên từ bỏ thể thao.

Suốt thời gian dài ở nhà sau phẫu thuật khiến cơ thể Thành nặng nề, sức khỏe yếu, tinh thần sa sút. Thế nhưng, sự thôi thúc phải vận động đã đưa Thành đến với chạy bộ. Ban đầu Thành đến với chạy bộ chỉ để rèn luyện nhưng dần dần bộ môn này trở thành đam mê và con đường gắn bó cả tuổi trẻ của anh.

Bá Thành bắt đầu đam mê chạy bộ sau một chấn thương nghiêm trọng, phải dừng chơi thể thao một thời gian.

“Một lần được thầy giáo thể dục động viên, tôi đã đăng ký tham gia một giải chạy nhỏ và giành giải nhất chung cuộc. Kể từ đó, tôi ngày càng yêu thích và muốn luyện tập nhiều môn chạy bộ. Dần dà, tôi đam mê nó lúc nào không hay”, Thành chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Tuy nhiên, mọi thứ không dễ dàng. Sau ca mổ, Thành mất gần một năm để hồi phục. Những ngày đầu tập chạy, đầu gối Thành liên tục đau nhức, có những buổi tập phải bỏ dở. Nhưng sau đó, Thành kiên trì điều chỉnh tư thế, lắng nghe cơ thể, chạy từng chút một. Sáu năm sau, chấn thương giảm nhiều, dù đến nay anh vẫn không thể quỳ gối trái xuống đất nhưng tất cả những điều đó không thể ngăn Thành vươn tới những giới hạn mới phù hợp với thể chất bản thân.

“Khi càng chạy nhiều, tôi càng thấy mình khỏe hơn, vui hơn. Tôi gắn bó với chạy từ những giải nhỏ đến lớn, rồi bất ngờ có huy chương mang về. Từ đó, tôi biết mình sẽ không dừng lại”, Thành chia sẻ.

Trưởng thành nhờ chạy bộ

Điều khiến cộng đồng ấn tượng ở Bá Thành không chỉ là thành tích, mà còn là cách anh gắn những bước chạy với ý nghĩa tích cực. Thành đặt ra cho mình mục tiêu chinh phục những quãng đường chạy dài mỗi năm. Gần nhất, dịp 2/9 vừa qua, runner này hoàn thành quãng đường chạy 209,45 km trong 39 tiếng 30 phút.

“Ban đầu tôi dự định chạy 210 km nhưng sau đó quyết định dừng ở 209,45 km vì con số ấy có ý nghĩa đặc biệt”, Thành kể.

Hành trình chạy 209,45 km không phải lúc Thành khỏe nhất. Sáng cùng ngày, anh vừa thi 10 km ở Ninh Bình với thành tích 35 phút sau đó mới quay về Hà Nội chuẩn bị. Xuất phát lúc 19h08 tối 31/8, Thành chạy xuyên đêm và hoàn thành quãng đường đúng vào ngày 2/9. Quãng đường 100 km đầu trôi qua không mấy khó khăn, nhưng 100km sau, cứ mỗi 5-7km, Thành phải dừng lại ngâm chân trong thùng đá, giãn cơ để tiếp tục chạy.

Không chỉ dừng ở việc thử thách bản thân, Thành còn khiến những quãng đường chạy trở nên ý nghĩa hơn khi vừa chạy vừa kêu gọi ủng hộ quỹ Trạm phóng tương lai, xây trường cho trẻ em khó khăn vùng cao. “Tổng số tiền quyên góp được sau buổi chạy là 15 triệu đồng. Dù đây là con số không lớn nhưng tôi vẫn vui vì từng bước chạy của mình cũng như mọi người tham gia ý nghĩa hơn nhiều”, Thành chia sẻ.

Đào Bá Thành và những thành tích anh có được sau ngày tháng theo đuổi đam mê chạy bộ.

Những thử thách chạy dài không chỉ là cuộc đua với cơ thể mà còn là bài học về sự kiên trì, vượt qua giới hạn của bản thân của Thành. “Khi chạy, tôi học được rằng đau đớn rồi cũng sẽ qua chỉ cần mình không bỏ cuộc. Điều đó đúng cả trong cuộc sống thực tế, muốn có kết quả xứng đáng, bạn phải chấp nhận gian khổ, thử thách”, Thành nói.

Chạy bộ cũng mang lại cho Thành nhiều thay đổi rõ rệt. Từ một học sinh lười học, nghiện game, từng cãi lại bố mẹ, anh trở thành người trưởng thành, kỷ luật hơn. “Trước khi tham gia chạy bộ, tôi là một cậu sinh viên, chạy xe ôm công nghệ xuyên đêm để kiếm tiền chi trả học phí. Say khi chạy bộ giúp tôi tiếp xúc với nhiều người tích cực, giỏi giang, từ đó tôi học hỏi và thay đổi dần theo thời gian và cũng có nhiều cơ hội kinh doanh hơn”, Thành chia sẻ.

Giờ đây, chạy bộ không chỉ là đam mê mà còn là một nghề với chàng sinh viên năm 4.

Thành tham gia nhiều giải đấu trên khắp cả nước, giành giải thưởng và có thêm nguồn thu nhập. Anh còn mở cửa hàng giày nhỏ cho runner, vừa kinh doanh vừa nuôi dưỡng tình yêu thể thao.

Mỗi năm, Thành cho biết sẽ có kế hoạch chạy dài bên cạnh những lần tham gia giải chạy ngắn hơn. Năm 22 tuổi, anh dự định lên kế hoạch chạy với quãng đường thử thách là 222,22 km.

“Khi chạy, tôi học cách vượt lên chính mình, kiên trì và nhìn cuộc sống thực tế hơn. Đó là lý do lớn khiến tôi gắn bó với bộ môn này. Sau này, dù làm nghề gì, chạy bộ vẫn là niềm vui là ý nghĩa cuộc sống của tôi”, Thành khẳng định.