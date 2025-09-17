Từ giảng đường đến APEC - hành trình hội nhập của sinh viên HUFLIT

Từ giảng đường HUFLIT đến workshop APEC 2025, Nguyễn Trần Thủy Tiên đã chứng minh tinh thần hội nhập của sinh viên Việt Nam bằng hành trang kiến thức và bản lĩnh quốc tế.

Để trở thành một trong hai sinh viên tiêu biểu của Việt Nam tham dự hoạt động “2025 APEC Youth Engagement Workshop: Connectivity, Partnership, and Opportunities” (gọi tắt là workshop APEC), Nguyễn Trần Thủy Tiên - sinh viên năm cuối khoa Quan hệ Quốc tế và Truyền thông, Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM (HUFLIT) - đã chuẩn bị hành trang kiến thức vững chắc.

Từ năm nhất, Nguyễn Trần Thủy Tiên đã bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp. Từ đó, Thủy Tiên nhận ra tầm quan trọng của kiến thức nền tảng và chủ động xây dựng lộ trình phát triển kỹ năng để chinh phục các cột mốc lớn, trong đó có workshop APEC - không gian mở rộng tư duy và bồi đắp bản lĩnh hội nhập cho sinh viên toàn cầu.

Cơ hội học tập quốc tế

- Thủy Tiên có thể chia sẻ về hành trình trở thành một trong hai sinh viên tiêu biểu của Việt Nam tham dự workshop APEC?

- HUFLIT có một trang web riêng cung cấp cơ hội việc làm, thực tập và giao lưu quốc tế cho sinh viên. Tại đây, tôi biết đến workshop do Trung tâm Giáo dục - Đổi mới sáng tạo APEC (IIED) thuộc Taipei Tech tổ chức, dưới sự bảo trợ của HRDWG (APEC).

Là sinh viên ngành Truyền thông Quốc tế, tôi thấy đây là cơ hội phù hợp, nhưng ban đầu vẫn ngần ngại vì còn thiếu tự tin. Tuy nhiên, với suy nghĩ “không thử sẽ không biết khả năng”, tôi quyết định nộp hồ sơ và thành công giành được suất tham dự hiếm hoi này.

Nguyễn Trần Thủy Tiên, sinh viên HUFLIT tại "2025 APEC Youth Engagement Workshop: Connectivity, Partnership, and Opportunities".

Với tôi đây là dịp quý giá để áp dụng kiến thức từ HUFLIT vào thực tế. Đồng thời, đây cũng là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ và kết nối nhiều người giỏi với đủ mọi lĩnh vực, mọi công việc và ngành nghề đến từ rất nhiều nước trên thế giới.

Hơn 60 đại diện đến từ 15 nền kinh tế góp mặt tại hoạt động mô phỏng hội nghị APEC.

HUFLIT - bệ phóng cho tinh thần hội nhập

- Trong quá trình học tại HUFLIT, hành trang nào giúp bạn tự tin khi tham gia hoạt động quốc tế?

- Từ cấp 3, tôi xác định ngoại ngữ là chìa khóa hội nhập nên luôn trau dồi kỹ năng này. Còn lại, phần lớn kỹ năng mềm và kiến thức chuyên ngành đều nhờ vào môi trường học tập tại HUFLIT bồi đắp.

Nhiều môn học sát thực tế, giúp tôi áp dụng ngay khi bước ra môi trường quốc tế. HUFLIT tạo môi trường lý tưởng cho những ai biết chủ động, đồng thời thầy cô luôn sẵn sàng hỗ trợ, đồng hành, giúp sinh viên trau dồi khả năng tự học và liên tục phát triển bản thân.

Tích cực tham gia hoạt động ngoại khóa, cuộc thi học thuật, chủ động nắm bắt cơ hội là bí kíp giúp Thủy Tiên (thứ 3 từ trái qua) tốt lên mỗi ngày.

- Trong mắt bạn, vì sao HUFLIT là nơi người trẻ tự tin bước ra thế giới?

- Tôi tin sinh viên HUFLIT có thể tự tin bước ra thế giới với những trải nghiệm quốc tế ngay tại trường. HUFLIT thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu, hợp tác học thuật với đối tác nước ngoài.

Không chỉ sinh viên HUFLIT được trải nghiệm, học tập tại môi trường nước ngoài, mà sinh viên từ các trường bạn trên thế giới cũng thường xuyên đến HUFLIT để tham gia hoạt động giao lưu, trao đổi học thuật và chia sẻ văn hóa.

Việc được tiếp xúc, làm việc và học cùng bạn bè khắp thế giới tại giảng đường HUFLIT giúp sinh viên rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp đa văn hóa và tư duy hội nhập vững vàng. Đây là hành trang cần thiết để bước ra thế giới.

Hội nhập qua lăng kính người trẻ

- Sau workshop, bạn có nhìn nhận gì khác về "hội nhập"?

- Mọi người thường nghĩ hội nhập là điều gì đó lớn lao. Tuy nhiên, trên phương diện sinh viên, tôi tin rằng quá trình hội nhập đang diễn ra liên tục và hiện diện ở khắp khía cạnh cuộc sống. Hành động nhỏ nhất như việc chúng ta đang trau dồi ngoại ngữ mỗi ngày cũng là minh chứng cho tinh thần “sẵn sàng” hội nhập của các bạn trẻ ngày nay.

Kiến thức nền tảng và môi trường quốc tế tại HUFLIT mở lối cho thế hệ trẻ bước ra thế giới.

- Lời khuyên dành cho tân sinh viên chuẩn bị bước vào giảng đường đại học, đặc biệt tại HUFLIT?

- Điều đầu tiên là đầu tư nghiêm túc vào ngoại ngữ, vì đó là cầu nối quan trọng trong hành trình hội nhập. Tiếp đó, bạn nên bắt đầu sớm và chuẩn bị hành trang vững chắc từ kiến thức, kỹ năng mềm đến thái độ học tập, vì đây là lợi thế trên con đường phát triển. Khi bạn sẵn sàng học tập, trau dồi kiến thức, thầy cô HUFLIT sẽ luôn đồng hành cùng bạn.

Và cuối cùng, bạn cần tự tin để bắt đầu và dám dấn thân. Chỉ khi chủ động nắm bắt cơ hội, sống hết mình với trải nghiệm, bạn mới thật sự chạm đến thành quả mà mình mong muốn.