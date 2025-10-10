Từ Hoài Lâm xóa xăm, bác sĩ lưu ý rủi ro khi xăm và xóa hình

Trào lưu xăm hình và xóa xăm đang lan rộng, không chỉ thể hiện thay đổi trong quan niệm thẩm mỹ mà còn đặt ra nhiều vấn đề về an toàn và sức khỏe làn da.

Mới đây, Hoài Lâm thu hút sự chú ý khi đăng tải video ghi lại quá trình xóa toàn bộ hình xăm lớn ở cổ và chân. Những hình ảnh được anh chia sẻ sau đó khiến người hâm mộ trầm trồ vì diện mạo, thần thái của Hoài Lâm có phần khác trước, tươi sáng và chững chạc hơn.

Câu chuyện xóa xăm của Hoài Lâm phản ánh xu hướng ngày càng phổ biến, khi nhiều người chọn xóa bỏ hình xăm vì yêu cầu công việc, thay đổi quan điểm sống hoặc đơn giản chỉ để bắt đầu với một hình ảnh mới.

Xăm hình minimalist, xóa xăm bùng nổ

Khoảng một phần ba người Mỹ trưởng thành hiện có ít nhất một hình xăm. Riêng nhóm dưới 30 tuổi, tỷ lệ này lên đến 41%, theo khảo sát của Pew Research năm 2023. Tại Anh, xu hướng cũng tăng nhanh. Năm 2024, 31% người trưởng thành cho biết họ có hình xăm, tương đương hơn 14 triệu người, cao hơn mức 26% của hai năm trước.

Nhu cầu tăng nhanh, ngành dịch vụ xăm và làm đẹp cá nhân ở Mỹ cũng phát triển mạnh, số người làm việc trong các tiệm xăm, xỏ khuyên và spa tăng từ khoảng 150.000 năm 2020 lên hơn 180.000 năm 2024.

Có thể thấy, hình xăm trở thành một phần quen thuộc của đời sống hiện đại. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là sự thay đổi trong thẩm mỹ và quan niệm. Thế giới hình xăm đang dịch chuyển từ những mảng lớn, phô bày, táo bạo sang những thiết kế nhỏ, tinh tế và kín đáo hơn. Nếu trước đây, hình xăm thường được xem là dấu ấn của sự nổi loạn, thì nay, một ký hiệu nhỏ trên cổ tay hay sau gáy lại được xem như biểu tượng của phong cách và gu thẩm mỹ cá nhân.

Xăm hình ngày càng được nhiều người trẻ ưa chuộng. Ảnh: Freepik.

Tại New York, các buổi “flash day”, nơi khách có thể chọn nhanh một mẫu xăm nhỏ với giá 20- 40 USD , luôn chật kín người. Business Insider ghi nhận lượng tìm kiếm từ khóa “fine-line tattoo” tăng mạnh trong vài năm gần đây. Giá trung bình cho mỗi hình nhỏ dao động 50- 70 USD , thậm chí hàng trăm USD ở các studio nổi tiếng, mức giá đủ để người ta xem đó là món “xa xỉ nhỏ” thể hiện cá tính và khả năng chi trả.

Nhưng cũng chính khi việc xăm mình trở nên phổ biến, làn sóng xóa xăm lại nổi lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Theo báo cáo của trang báo cáo nghiên cứu thị trường toàn cầu Allied Market Research công bố cuối năm 2024, thị trường xóa xăm tại Anh đạt giá trị 14,1 triệu USD năm 2023 và dự kiến sẽ vọt lên 90,1 triệu USD vào năm 2033, mức tăng trưởng bình quân 20,3% mỗi năm.

Sự phát triển của công nghệ laser hiện đại như Q-switched và picosecond laser giúp quá trình xóa xăm nhanh hơn, ít đau, hạn chế sẹo, từ đó thu hút nhiều người lựa chọn. Ngoài ra, xu hướng ưu tiên phương pháp thẩm mỹ ít xâm lấn và thời gian hồi phục ngắn cũng thúc đẩy thị trường mở rộng.

Một phân tích trình bày tại Hội nghị Y học và Phẫu thuật Laser Mỹ (ASLMS 2025) cho thấy phần lớn khách hàng tìm đến dịch vụ xóa xăm là người trẻ trong độ tuổi 18-39, và gần một nửa muốn xóa những hình ở vùng dễ thấy như tay, cổ hay khuôn mặt, những vị trí gắn liền với hình ảnh cá nhân. Nguyên nhân có khi xuất phát từ công việc, có khi vì thay đổi trong cảm xúc, hoặc đơn giản chỉ để “dọn chỗ” cho một hình mới.

Theo dữ liệu của Grand View Research, doanh thu thiết bị xóa xăm toàn cầu đạt khoảng 139,4 triệu USD năm 2022 và dự kiến tăng gần gấp đôi, lên 289,6 triệu USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng 9,6% mỗi năm. Thiết bị laser hiện chiếm 63% thị phần, tương đương 87,8 triệu USD doanh thu, nhờ ưu điểm ít xâm lấn, hiệu quả cao và thời gian hồi phục ngắn. Bắc Mỹ dẫn đầu với 43% thị phần toàn cầu, trong khi Ả Rập Xê Út được dự báo là thị trường tăng trưởng nhanh nhất.

Suy nghĩ thật kỹ trước khi xăm trên da

Ở TP.HCM, một nam thanh niên 29 tuổi nhập viện trong tình trạng vùng vai phải loét rộng, rỉ mủ trên nền vết xăm cũ. Trước đó, do yêu cầu công việc, anh tìm đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân tại TP Ninh Bình để xóa hình xăm bằng máy không rõ loại.

Sau hai lần thực hiện, vùng da xóa xăm bắt đầu sưng tấy, đau rát, rồi xuất hiện các vết trợt loét, chảy mủ kèm sốt, buộc anh phải đến Bệnh viện Da liễu Trung ương điều trị.

Bác sĩ ghi nhận tổn thương gồm nhiều vết loét, đáy phủ dịch vàng bẩn, lan dọc theo đường mực xăm cũ, dấu hiệu cho thấy da đã bị viêm nhiễm nặng do thủ thuật xóa xăm không đúng cách. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong nhiều ca gặp biến chứng sau khi xóa xăm.

Da người bệnh bị viêm nhiễm nặng do xóa xăm không đúng cách. Ảnh: BVCC.

Theo Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ (ASPS), xóa xăm không đơn thuần là một thủ thuật làm đẹp, mà là một can thiệp y học có thể gây biến chứng nếu làm sai kỹ thuật. Laser là phương pháp được ưa chuộng nhất hiện nay. Công nghệ này hoạt động bằng cách phát ra tia sáng cường độ cao để phá vỡ hạt mực thành những mảnh nhỏ, sau đó cơ thể sẽ dần đào thải qua hệ miễn dịch.

ThS.BS Phan Ngọc Huy, khoa Thẩm mỹ da, Bệnh viện Da liễu TP.HCM, nhấn mạnh để quá trình xóa xăm đạt hiệu quả cao và an toàn, người thực hiện cần lưu ý một số điểm quan trọng.

Trước hết, không phải hình xăm nào cũng được xóa theo cùng một cách. Hình xăm chuyên nghiệp thường được nghệ sĩ xăm cấy mực sâu vào lớp bì, vì vậy khó loại bỏ hơn. Ngược lại, những hình xăm không chuyên, thường chỉ dùng mực đen, nếu pha thêm các chất như sắt oxit, carbon hay tro gỗ, cũng có thể làm giảm hiệu quả xóa.

Ngoài ra, còn có các loại xăm đặc thù như xăm chấn thương (do bột súng, bụi, sỏi, nhựa đường), xăm thẩm mỹ (chân mày, môi) và xăm y khoa (đánh dấu vị trí xạ trị, quầng vú sau tái tạo).

Công nghệ xóa xăm bằng laser đang được ưa chuộng. Ảnh: Dermatologist Sacramento.

Tiếp theo là lựa chọn công nghệ laser phù hợp. Hiện có hai loại phổ biến nhất là laser QS và laser Pico giây. Laser QS phát xung trong khoảng nano giây, giúp phá vỡ hạt mực ở lớp bì để cơ thể hấp thu và đào thải dần qua hệ bạch huyết. Trong khi đó, laser Pico giây có xung cực ngắn, tính bằng phần nghìn tỷ giây, giúp phân tách hạt mực nhỏ hơn, tăng khả năng hấp thu và mang lại hiệu quả điều trị cao hơn.

Về thời điểm xóa, bác sĩ khuyến cáo nên đợi ít nhất 6-8 tuần sau khi xăm. Mỗi hình xăm thường cần 6-8 lần điều trị, và các lần nên cách nhau 6-8 tuần. Cuối cùng, hiệu quả xóa xăm còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như màu mực, vị trí hình xăm, độ tuổi của hình xăm, loại da và thành phần mực sử dụng. Mỗi yếu tố này đều có thể ảnh hưởng đến tốc độ và mức độ mờ của hình sau điều trị.

Bác sĩ Phan Ngọc Huy cảnh báo sau khi xóa xăm, da có thể gặp tình trạng tăng hoặc giảm sắc tố, đặc biệt rõ ở người có làn da sậm màu. Khi đó, vùng điều trị dễ trở nên loang lổ, tạo độ tương phản cao. Để hạn chế, bác sĩ khuyên nên tránh nắng tuyệt đối và sử dụng kem chống nắng đều đặn nhằm giảm nguy cơ rối loạn sắc tố.

Ngoài ra, người thực hiện có thể gặp các tác dụng phụ như chảy máu, phồng rộp, nhiễm trùng, để lại sẹo hoặc dị ứng, đặc biệt với mực màu đỏ. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo nên chọn cơ sở y tế uy tín, được vận hành bởi các bác sĩ da liễu có chuyên môn và kinh nghiệm để đảm bảo hiệu quả và an toàn trong quá trình điều trị.