Từ hôm nay, phụ nữ độc thân được quyền sinh con bằng IVF

Quy định mới về IVF giúp phụ nữ độc thân được toàn quyền quyết định hành trình làm mẹ, thay vì phụ thuộc lý do bệnh lý.

Quy định mới về IVF giúp phụ nữ độc thân được toàn quyền quyết định hành trình làm mẹ. Ảnh: Đinh Hà

Từ ngày 1/10, Nghị định 207/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến lớn trong quyền sinh sản của phụ nữ độc thân. Nếu trước đây, theo Nghị định 10/2015/NĐ-CP, họ chỉ được làm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) khi có chỉ định y khoa, thì nay, chỉ cần có nguyện vọng là đủ điều kiện thực hiện.

Quy định mới này mở rộng quyền chủ động làm mẹ, không còn phụ thuộc lý do bệnh lý, phù hợp với xu hướng xã hội hiện đại và nhu cầu cá nhân của phụ nữ độc thân.

Theo đó, kỹ thuật hỗ trợ sinh sản được thực hiện đối với các cặp vợ chồng vô sinh hoặc có chỉ định về y tế và phụ nữ độc thân có nguyện vọng. Đồng thời, Nghị định 207 cũng nêu rõ những điều kiện và nguyên tắc khi phụ nữ độc thân muốn thực hiện IVF gồm:

Phụ nữ độc thân có thể nhận phôi/noãn nếu bản thân không có noãn hoặc noãn không bảo đảm chất lượng để thụ thai.

Việc thực hiện hiến/nhận phải vô danh giữa người hiến và người nhận; tinh trùng, noãn, phôi hiến chỉ dùng cho một phụ nữ hoặc một cặp vợ chồng. Đồng thời, phải tuân theo nguyên tắc chỉ được hiến tại một cơ sở được phép lưu giữ tinh trùng, lưu giữ noãn, lưu giữ phôi.

Cơ sở làm IVF phải là bệnh viện chuyên khoa phụ sản được cấp phép, có đơn nguyên riêng cho IVF, trang thiết bị phù hợp, nhân sự có trình độ, kinh nghiệm thực hiện chu kỳ IVF tối thiểu.

Phụ nữ độc thân sau khi thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, được quyền xử lý phần còn dư (tinh trùng, noãn, phôi) theo nguyện vọng (gửi lưu giữ, hiến hoặc hủy).

Tại Bệnh viện Bưu Điện, hàng trăm cặp vợ chồng tìm đến thăm khám mỗi ngày. Ảnh: Đinh Hà.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bác sĩ CKI Nguyễn Thị Nhã, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bưu điện (Hà Nội), đánh giá việc cho phép phụ nữ độc thân làm IVF nếu có nguyện vọng là bước tiến nhân văn. Khi khoa học chưa phát triển, điều này gần như không thể với phụ nữ độc thân. Giờ đây, với kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và văn bản hướng dẫn cụ thể, họ có thể thực hiện ước mơ này một cách chính thống.

Theo bác sĩ Nhã, Nghị định 207 đã mở rộng so với quy định trước, cho phép tất cả phụ nữ độc thân tiếp cận IVF. Tuy nhiên, quy trình vẫn nghiêm ngặt: người bệnh phải được thăm khám, đánh giá dự trữ trứng, sức khỏe tử cung và tổng thể. Nếu đủ điều kiện, họ có thể chọn bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) hoặc IVF.

Theo thống kê tại Bệnh viện Bưu điện, số phụ nữ độc thân tìm đến IVF tăng mạnh vài năm gần đây. Một số lựa chọn "trữ trứng" trước rồi vài năm sau mới thực hiện, số khác muốn sinh con ngay. Tuy nhiên, ngân hàng tinh trùng khan hiếm do yêu cầu tiêu chuẩn khắt khe và tính tự nguyện trong hiến tặng.

"Nếu có mẫu phù hợp, chúng tôi sẽ ưu tiên hỗ trợ ngay. Nếu chưa, đôi khi vẫn có người tình nguyện hiến bổ sung", bác sĩ Nhã nói thêm.

Quy định mới mở ra cánh cửa cho nhiều phụ nữ độc thân trên hành trình làm mẹ. Nhưng để bước qua cánh cửa đó, họ cần chuẩn bị không chỉ tài chính, pháp lý, mà còn cả tâm lý để sẵn sàng đón nhận thử thách của thiên chức làm mẹ.