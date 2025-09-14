Từ kẻ thất thế thành người giàu nhất thế giới

Ở tuổi 81, Larry Ellison vừa soán ngôi giàu nhất thế giới, trở thành nhân vật trung tâm trong cuộc cách mạng AI và các thương vụ làm rung chuyển Hollywood.

Larry Ellison đã vượt mặt Elon Musk để trở thành người giàu nhất hành tinh.

Những ngày này, Larry Ellison dường như xuất hiện ở khắp mọi nơi.

Tuần vừa rồi, tỷ phú 81 tuổi đã trở thành người giàu nhất thế giới trong chốc lát khi cổ phiếu Oracle tăng vọt nhờ tin tức công ty giành được các hợp đồng trí tuệ nhân tạo (AI) quan trọng, trong đó có thỏa thuận khổng lồ với OpenAI.

Ngay sau đó, Ellison lại gây chú ý với vai trò là một “tay chơi quyền lực” trong lĩnh vực văn hóa. Gia đình Ellison, hiện đang nắm quyền kiểm soát Paramount, được cho là chuẩn bị đấu thầu mua lại Warner Bros. Discovery - một thương vụ có thể làm thay đổi toàn bộ ngành giải trí, theo Wall Street Journal.

Ông còn có sự ủng hộ từ Tổng thống Trump để mua TikTok, nếu chính phủ Trung Quốc đồng ý bán. Con trai ông - người điều hành Paramount Skydance - cũng đang theo đuổi việc mua lại The Free Press, tờ báo kỹ thuật số do Bari Weiss sáng lập. Không dừng ở đó, Ellison còn bất ngờ quyên góp để giúp Đại học Michigan chiêu mộ thành công “quaterback số 1” vào cuối năm ngoái.

“Tôi nghiện chiến thắng”, Ellison từng nói trên chương trình 60 Minutes năm 2004. “Càng thắng, bạn càng muốn thắng nhiều hơn”.

Từ kẻ thất thế

Với vai trò Chủ tịch Oracle, Ellison luôn thích hiện diện nơi trung tâm của sự kiện - từ việc ngồi hàng ghế VIP ở giải quần vợt Indian Wells (ông là chủ sở hữu) cho đến trên boong du thuyền tại giải đua America’s Cup (ông đã từng vô địch). Ông cũng đã khẳng định vị thế đối tác ưu tiên của chính quyền Trump, đồng thời tiếp tục ảnh hưởng tới tương lai công nghệ gần nửa thế kỷ sau khi đồng sáng lập Oracle - công ty thay đổi cách thế giới lưu trữ và quản lý dữ liệu.

Đầu năm nay, Ellison cùng SoftBank và OpenAI công bố Stargate - liên doanh xây dựng các trung tâm dữ liệu cho AI trị giá 500 tỷ USD .

Ông khẳng định: “AI còn quan trọng hơn cả Cách mạng Công nghiệp, điện, và mọi phát minh trước đây”, trong một cuộc trò chuyện với cựu Thủ tướng Anh Tony Blair tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới ở Dubai hồi tháng 2.

“Tôi có đủ mọi bất lợi cần thiết để thành công”, Ellison nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2018.

Từng bị phố Wall coi là kẻ thất thế trong cuộc chiến điện toán đám mây sau khi bị Amazon và Microsoft bỏ xa, Ellison cùng Oracle đã trở lại mạnh mẽ nhờ loạt hợp đồng hàng tỷ USD với các “hyperscaler” - trong đó nổi bật là OpenAI. Báo cáo tài chính gần nhất tiết lộ Oracle có 455 tỷ USD doanh thu hợp đồng chưa thực hiện, kéo theo phiên tăng giá cổ phiếu lớn nhất kể từ tháng 12/1992. Nhờ đó, Ellison - người sở hữu khoảng 40% Oracle - tạm thời vượt Elon Musk để trở thành người giàu nhất thế giới, với khối tài sản ước tính khoảng 363 tỷ USD , theo Bloomberg Billionaires Index.

Sinh ra trong một căn hộ hai phòng ngủ tại khu South Side, Chicago, Ellison được người dì và chú nuôi dưỡng sau khi mẹ ruột 19 tuổi bỏ rơi. Ông chưa bao giờ gặp cha ruột. “Tôi có đủ mọi bất lợi cần thiết để thành công”, ông nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2018.

Ellison bỏ học đại học hai lần trước khi chuyển đến Berkeley, California. Sau đó, ông làm việc cho công ty Ampex, tham gia dự án cơ sở dữ liệu cho CIA có tên “Oracle” và ông lấy chính cái tên này cho công ty khởi nghiệp dữ liệu thành lập năm 1977.

Oracle lên sàn chứng khoán năm 1986, và đến đầu thập niên 1990, Ellison đã góp mặt trong danh sách tỷ phú của Forbes.

Đến người giàu nhất thế giới

Khi tài sản ngày càng tăng, tinh thần cạnh tranh của Ellison cũng bùng nổ, đặc biệt với Bill Gates, CEO Microsoft. Năm 2000, khi Microsoft bị điều tra chống độc quyền, Ellison thừa nhận đã thuê điều tra viên để tìm hiểu về các hoạt động chính trị của Microsoft. Ông gọi đó là “nghĩa vụ công dân”. Tòa án liên bang sau đó xác định Microsoft lạm dụng quyền lực độc quyền trong hệ điều hành máy tính cá nhân.

Song chính Ellison cũng từng đối mặt bê bối. Đầu những năm 2000, cổ đông kiện ông vì bán khoảng 900 triệu USD cổ phiếu Oracle ngay trước khi công ty công bố kết quả kinh doanh gây thất vọng. Vụ kiện được dàn xếp bằng việc ông quyên góp 100 triệu USD cho từ thiện mà không thừa nhận sai phạm.

Trong nhiều năm, Ellison đã công khai bày tỏ mong muốn trở thành người giàu nhất thế giới. Phần lớn tài sản ông đổ vào bất động sản: từ biệt thự Malibu, dinh thự 8.000 m2 ở Silicon Valley mang phong cách cung điện Nhật Bản, đến villa tại Nhật Bản, và đặc biệt là đảo Lanai ở Hawaii - nơi ông mua 98% cổ phần năm 2012 và phát triển thành khu nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe xa xỉ.

Ellison muốn đầu tư cho y tế vì xem đó là “vấn đề lớn duy nhất Elon để lại cho chúng ta”.

Ông trải qua nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ và có hai con trưởng thành: David - lãnh đạo Paramount Skydance, và Megan - sáng lập Annapurna Pictures. Năm ngoái, khi tin về khoản quyên góp cho bóng bầu dục được tiết lộ, người ta mới biết ông đã kết hôn với Jolin Zhu, kém ông hơn 40 tuổi và là cựu sinh viên Đại học Michigan.

Elon Musk từng mô tả Ellison là “một trong những người thông minh nhất”, còn Ellison nhiều lần khẳng định Musk ảnh hưởng lớn đến tư duy của mình. Khi Musk kêu gọi nhà đầu tư góp vốn mua Twitter với giá 44 tỷ USD năm 2022, Ellison là một trong những người đầu tiên phản hồi: ông nhắn tin rằng sẽ góp “một tỷ… hoặc bao nhiêu ông thấy hợp lý”.

Tại Hội nghị Y tế Oracle năm 2024, giải thích về thương vụ mua lại công ty dữ liệu y tế Cerner trị giá 28,3 tỷ USD , Ellison nói y tế là “vấn đề lớn duy nhất Elon để lại cho chúng ta. Không gian vũ trụ, năng lượng sạch, xe điện đều đã có rồi”. Ông cũng lấy cảm hứng từ hệ sinh thái công ty khoa học - công nghệ của Musk để xây dựng Ellison Institute of Technology, dự án nơi các học giả Oxford dùng công nghệ Oracle nhằm tìm kiếm giải pháp thương mại cho an ninh lương thực, biến đổi khí hậu và nhiều vấn đề toàn cầu khác.

Theo một nguồn tin thân cận, Ellison thậm chí còn bày tỏ mong muốn có thêm con, sau khi chịu ảnh hưởng từ cảnh báo của Musk về nguy cơ suy giảm dân số toàn cầu.

Ngoài công việc, Ellison là người đam mê thể thao: ông lắp cả sân bóng rổ trên boong siêu du thuyền, sắm tàu nhỏ để vớt bóng trôi. Ông từng suýt chết đuối khi lướt sóng năm 1990, và suýt mất mạng lần nữa khi du thuyền gặp bão năm 1998. Là phi công, Ellison từng sở hữu hai máy bay phản lực kiểu chiến đấu và tổ chức “đấu không” giả lập với con trai trên bầu trời Thái Bình Dương.

Sắp tới, Ellison chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự chú ý, đặc biệt sau khi Paramount Global được Skydance Media - công ty giải trí do con trai ông sáng lập - sáp nhập. Dù David giữ chức CEO, quyền kiểm soát thực chất vẫn thuộc về Larry Ellison, người nắm cổ phần chi phối. Mới đây, Wall Street Journal tiết lộ Skydance Paramount chuẩn bị đưa ra đề nghị mua lại Warner Bros. Discovery, thương vụ có thể hợp nhất hai hãng phim lừng lẫy nhất Hollywood và các nền tảng streaming HBO Max, Paramount+.

Oracle từng bày tỏ sẵn sàng mua cổ phần TikTok từ năm 2020, khi Trump lần đầu ra lệnh hành pháp buộc ByteDance thoái vốn hoạt động tại Mỹ. Đến 2024, cựu Tổng thống Biden ký luật cho phép cấm TikTok, nhưng ông Trump vẫn trì hoãn thực thi trong khi đàm phán một hiệp định thương mại rộng hơn, có thể gắn liền với việc bán ứng dụng này. Tại Nhà Trắng tháng 1 vừa rồi, khi công bố dự án Stargate, Tổng thống Trump thậm chí nói ông cũng ủng hộ Musk hoặc Ellison mua lại TikTok.

Dù đã rời ghế CEO hơn một thập kỷ, Ellison vẫn giữ chức Giám đốc Công nghệ và tham gia sâu vào vận hành hàng ngày của Oracle. Ông trực tiếp chủ trì các cuộc họp phát triển sản phẩm và duy trì quan hệ chặt chẽ với CEO Safra Catz.

Ellison cũng đã quyên góp hàng trăm triệu USD cho nghiên cứu lão hóa, với mong muốn kéo dài tuổi thọ. Ông từng chia sẻ: “Cái chết chưa bao giờ khiến tôi thấy hợp lý. Làm sao một con người đang tồn tại lại có thể bỗng chốc biến mất?”.