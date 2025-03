Từ Ninh Bình vào Sóc Trăng rải tờ rơi cho vay trả góp

Phòng CSHS Công an Sóc Trăng cho biết phối hợp Công an phường 3 (TP Sóc Trăng) triệu tập làm việc 5 đối tượng liên quan đến việc rải tờ rơi cho vay kiểu "tín dụng đen" trên các tuyến đường ở TP Sóc Trăng.

Các đối tượng bị triệu tập, gồm: Lưu Văn Đại (SN 1995); Trần Xuân Chinh (SN 1993); Đỗ Xuân Thành (SN 1993); Nguyễn Văn Cường (SN 1994) và Trần Văn An (SN 1994) đều đăng ký thường trú tại xã Chất Bình, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Trước đó, người dân TP Sóc Trăng phát hiện hàng nghìn tờ rơi cho vay tiền trên nhiều tuyến đường tại ở TP Sóc Trăng. Trên tờ rơi có nội dung: "Cho vay trả góp thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh"… kèm theo số điện thoại liên hệ.

Các đối tượng cùng tang vật.

Từ tin báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Công an Phường 3 (TP Sóc Trăng) vào cuộc xác minh, phát hiện số tờ rơi này do 5 đối tượng trên trực tiếp rải tại các tuyến đường để tìm kiếm khách hàng thực hiện các giao dịch cho vay, nên mời đến cơ quan làm việc.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận từ tỉnh Ninh Bình vào Sóc Trăng thuê nhà trọ, đi rải tờ rơi cho vay tiền trên địa bàn TP Sóc Trăng thời gian qua với lãi suất cao hơn so với mức quy định nhiều lần. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Sóc Trăng khuyến cáo người dân tuyệt đối không vay tiền của các đối tượng theo hình thức trên. Bởi đây là hình thức cho vay kiểu "tín dụng đen" với lãi suất "cắt cổ". Nếu phát hiện thủ đoạn trên, đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để xử lý theo quy định.