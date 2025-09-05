Từ nơi không khí sạch nhất thế giới đến ly sữa nguyên bản '10 không'

Đàn bò thong dong tại đảo Tasmania (Australia) có khả năng cho ra dòng sữa “10 không” nguyên bản đủ sức “mê hoặc” cả bé lẫn mẹ.

Tasmania là vùng đất di sản thiên nhiên thế giới nằm biệt lập về phía nam Australia, nơi không khí đã được các nhà khoa học chứng minh sạch nhất hành tinh.

Tasmania - thiên đường xanh nguyên bản

Giữa một thế giới với tốc độ công nghiệp hóa chóng mặt, Tasmania là nơi hiếm hoi vẫn giữ được nét hoang sơ và thuần khiết vốn có. Hòn đảo này được thiên nhiên ưu ái với khí hậu ôn hòa, 2/3 diện tích là rừng và công viên quốc gia cùng hệ sinh thái phong phú.

Song, điều đặc biệt hơn cả là những cơn gió “Roaring Forties” - dòng gió mạnh thổi từ Nam Cực - hoàn toàn không đi qua bất kỳ khu công nghiệp hay đô thị nào trước khi chạm đến Tasmania. Nhờ vậy, không khí nơi đây đạt đến độ tinh khiết đáng kể, được ghi nhận tại trạm Cape Grim Baseline Air Pollution Station - một trong những điểm đo không khí sạch nhất thế giới.

Đón gió nguyên sơ từ Nam Cực thổi đến, “thiên đường xanh” Tasmania có khí hậu trong lành bậc nhất thế giới.

Bên cạnh lợi thế tự nhiên, Tasmania còn giữ được sự trong lành bởi ý thức bảo tồn của người dân và chính quyền địa phương. Tasmania là bang duy nhất tại Australia và là nơi hiếm hoi trên thế giới cấm hoàn toàn thực phẩm biến đổi gen (GMO), hạn chế đến mức tối thiểu các ngành công nghiệp gây ô nhiễm, sử dụng năng lượng tái tạo từ thủy điện và gió cho phần lớn nhu cầu.

Được mệnh danh là “xứ sở của đàn bò”, những đồng cỏ nơi đây rộng lớn đến mức mỗi hecta chỉ có khoảng 2 cô bò thong dong gặm cỏ. Không bị nhốt chuồng hay chịu áp lực sản xuất công nghiệp, đàn bò được nuôi dưỡng theo nhịp sinh học tự nhiên - yếu tố tạo nên nguồn sữa khỏe mạnh, tinh khiết và đáng tin cậy.

Không bị nuôi nhốt trong chuồng trại, những cô bò Tasmania được lớn lên một cách tự nhiên trên đồng cỏ.

Moozi - giọt sữa nguyên bản từ Tasmania

Ra đời từ vùng đất nguyên sơ ấy, Moozi chọn con đường “ngược dòng”, quay về với sự giản đơn, minh bạch và bền vững.

Không bị nuôi nhốt, bò tại nông trại ở Tasmania được gặm cỏ xanh tự nhiên không dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Các cô bò không ăn thực phẩm biến đổi gen, không dùng hormone tăng trưởng hay chất tăng trọng, phát triển theo đúng chu kỳ sinh học nên khỏe mạnh, hầu như không cần thuốc. Sữa tươi Moozi từ nông trại bò ở Tasmania vì thế cũng không dư lượng kháng sinh.

Sữa từ các nông trại thuận tự nhiên này được xử lý bằng quy trình hiện đại, kiểm soát nghiêm ngặt để giữ trọn độ tươi ngon, tinh khiết. Công nghệ tiệt trùng nhanh loại bỏ vi khuẩn nhưng vẫn giữ hương vị nguyên chất, bảo quản lâu ở nhiệt độ thường mà không cần chất bảo quản. Sữa Moozi cũng “nói không” với chất tạo màu, tạo ngọt tổng hợp và sữa bột, chỉ dùng 100% sữa tươi nguyên chất thơm lành.

Sữa tươi Moozi với “chuẩn 10 không ưu việt”, 100% nhập khẩu từ Tasmania (Australia).

Giữa thế giới luôn muốn “thêm”, Moozi chọn sự tinh khiết và bền vững, tin rằng điều tử tế chỉ cần chân thật, điều tốt đẹp chỉ cần làm đúng từ đầu. Từ chăn nuôi đến sản xuất, “10 không” là cách Moozi nói “có” với thiên nhiên, con trẻ và tương lai.