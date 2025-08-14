Tư thế giúp người mắc bệnh COPD ngủ ngon hơn

Việc ngủ ngon giấc đối với người mắc bệnh COPD không hề dễ dàng. Vì vậy, lựa chọn tư thế ngủ phù hợp rất quan trọng để giảm thiểu những khó chịu khi ngủ do căn bệnh này gây ra.

Có được giấc ngủ ngon là điều không dễ dàng với những người bị bệnh phổi mạn tính. Ảnh: Eat This, Not That.

Giấc ngủ rất quan trọng đối với mọi người. Nhưng với người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), một đêm nghỉ ngơi ngon giấc là điều cần thiết để có thể thở tốt và hoạt động hiệu quả vào ngày hôm sau.

Vấn đề là bạn có thể khó ngủ và duy trì giấc ngủ ngon khi cảm thấy khó thở, ho hoặc đau. Một số loại thuốc dùng để điều trị bệnh và tình trạng đi kèm như ngưng thở khi ngủ, lo âu và trầm cảm, cũng có thể làm trầm trọng thêm các vấn đề về giấc ngủ ở người mắc COPD.

Theo Everyday Health, tin tốt là việc nằm đúng tư thế khi ngủ có thể giúp bạn giảm các khó chịu khi bị COPD. Tiến sĩ MeiLan Han, người phát ngôn của Hiệp hội Phổi Mỹ (ALA), cho biết ngủ ở tư thế nằm ngửa hơi thẳng đứng sẽ giúp phổi giảm bớt áp lực. Nâng đầu lên một chút cũng sẽ giúp ngăn ngừa tình trạng trào ngược axit (vấn đề thường xảy ra ở người mắc COPD) khiến bạn thức giấc giữa đêm.

Ngoài ra, ngủ nghiêng, kê gối giữa hai chân và giữ lưng thẳng cũng có thể hữu ích, theo Cleveland Clinic.

Hai tư thế ngủ phù hợp với những người mắc bệnh COPD. Ảnh: Everydayhealth.

Bên cạnh việc lựa chọn tư thế ngủ đúng, một số mẹo khác dưới đây bạn cũng nên áp dụng để cải thiện giấc ngủ khi mắc COPD:

- Tránh xa các thiết bị điện tử:

Hãy dành ra 30-60 phút không sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Theo Tổ chức Giấc ngủ Mỹ, điện thoại di động, máy tính bảng và máy tính xách tay gây ra những kích thích tinh thần khó có thể ngừng lại.

Ngoài ra, ánh sáng xanh từ màn hình còn ức chế sản xuất hormone melatonin gây buồn ngủ, khiến bạn khó chìm vào giấc ngủ hơn. Nếu bạn phải nhìn vào màn hình trong vòng một giờ trước khi đi ngủ, hãy đặt thiết bị ở "chế độ ban đêm" để giảm thiểu tác động của ánh sáng.

- Tập yoga:

Theo Martha Cortés, chuyên gia về nha khoa và rối loạn giấc ngủ tại New York (Mỹ), yoga là hình thức tập thể dục tuyệt vời cho những người mắc bệnh COPD vì nó giúp giảm căng thẳng và kiểm soát hơi thở. Tập yoga trước khi ngủ có thể làm giảm mức độ khó thở và mệt mỏi cũng như cải thiện giấc ngủ ở những người mắc các bệnh về đường hô hấp mạn tính như COPD.

- Thiết lập thói quen ngủ nhất quán:

Theo Sleep Foundation, lịch trình ngủ nhất quán - đi ngủ và thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày, ngay cả vào cuối tuần - có thể giúp não bộ và cơ thể quen với việc ngủ đủ giấc cần thiết.

Ngoài ra, hãy thử thực hiện các hoạt động trước khi đi ngủ tương tự - chẳng hạn rửa mặt, mặc đồ ngủ, và làm một việc gì đó thư giãn như đọc sách, duỗi người hoặc thiền định trong 30 phút. Điều này giúp củng cố tâm trí rằng đã đến giờ đi ngủ, giúp bạn dễ ngủ hơn. Và hãy sử dụng phòng ngủ để ngủ chứ không phải các hoạt động khác.

- Điều trị chứng ngưng thở khi ngủ:

Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu và triệu chứng nào của chứng ngưng thở khi ngủ, như ngáy nhiều hoặc đôi khi thở hổn hển, hãy hỏi bác sĩ về việc lên lịch xét nghiệm chứng rối loạn giấc ngủ này.

Theo nghiên cứu, chứng ngưng thở khi ngủ, xảy ra ở khoảng 10-15% người mắc bệnh COPD, khiến lượng oxy trong máu giảm xuống và làm gián đoạn chu kỳ giấc ngủ. Nó cũng có thể gây ra những vấn đề nghiêm trọng khác nếu không được điều trị.