Tự trách mình vì từng ép con uống gần 2 hộp 'siro ăn ngon Hải Bé'

Tin theo lời quảng cáo giúp trẻ ăn ngon, hấp thu dưỡng chất, nhiều phụ huynh đã mua loại siro ăn ngon do TikToker "Gia đình Hải Sen" giới thiệu.

Khi đọc được thông tin Lê Văn Hải (sinh năm 1995) - chủ kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" với 2,6 triệu follow - bị khởi tố, bắt tạm giam về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm", chị Hà Liên (sống tại Kinh Môn, Hải Dương) bủn rủn tay chân.

Khoảng 3 tháng trước, chị Liên đặt mua combo 2 hộp "siro ăn ngon Hải Bé" sau khi xem loạt video quảng cáo trên kênh TikTok của gia đình này, với hy vọng bé Bin (19 tháng tuổi), con trai chị, sẽ ăn uống ngon miệng, hấp thu dưỡng chất tốt hơn.

Ban đầu, bé Bin thường giãy giụa, khóc lớn khi được mẹ cho uống gói siro có bao bì màu trắng xanh. Nghĩ rằng con chỉ đang nhõng nhẽo, chị Liên và mẹ thậm chí giữ tay, cố gắng cho con uống bằng được loại nước "bổ".

Hối hận

Tuy nhiên càng cho con dùng, chị Liên càng đặt câu hỏi về chất lượng sản phẩm. Dù chỉ còn 3 gói nữa là hết hộp thứ hai, chị vẫn chưa thấy chút dấu hiệu nào của những tác dụng được nhắc đến trong lời quảng cáo: giúp bé ăn ngon hơn, hấp thu chất dinh dưỡng tốt và tăng sức đề kháng.

Thậm chí, bé Bin còn gặp nhiều vấn đề về đường tiêu hóa, lúc thì phân lỏng, lúc lại bị táo bón nặng.

"Tôi còn tưởng do con không hợp uống sữa ngoại nên thay loại khác, nhưng tình hình vẫn không khá hơn. Mãi về sau, tôi mới nghĩ đến loại siro ăn ngon đó, nên ngưng cho con sử dụng hơn 1 tháng nay", bà mẹ Hải Dương nói với Tri Thức - Znews.

Chỉ còn 3 gói nữa là bé Bin đã dùng hết 2 hộp siro ăn ngon Hải Bé. Ảnh: NVCC.

Đến khi biết tin TikToker "Gia đình Hải Sen" bị bắt giữ, sản phẩm "siro ăn ngon Hải Bé" bị điều tra, chị Liên hoang mang, lo lắng và liên tục tự trách mình.

"Nhớ lại những lúc ép con uống siro đó, tôi hối hận và thương con quá. Tôi không biết chính tay mình đã cho con uống thứ nước gì nữa", chị nói.

Là một người mẹ với tâm lý muốn con ăn khỏe, hấp thu dinh dưỡng tốt, chị bị cuốn theo những lời quảng cáo mát tai của TikToker triệu view. Chị cho biết điểm mấu chốt khiến chị quyết định xuống tiền là trong các video, chính Lê Văn Hải cũng cho con gái nhỏ của mình uống loại siro này để lấy lòng tin.

"Anh ta mang cả con mình ra quảng cáo thì mẹ nào chẳng tin theo", chị chia sẻ.

May mắn sau khi ngưng sử dụng, bé Bin hiện có sức khỏe ổn định. Tuy nhiên, chị Liên dự định cho con đi kiểm tra sức khỏe để đảm bảo con không gặp vấn đề gì.

Chung tâm trạng lo lắng với chị Liên, song chị Thắm (sống tại Yên Bái) cảm thấy bản thân có phần may mắn khi mới chỉ mua 1 hộp loại siro này vào năm 2024.

"Tôi mới cho con uống thử vài gói, bé tỏ ra không thích, không chịu uống. Tôi nếm thử thì cũng thấy vị khá 'ghê', khó diễn tả lắm. Sau đó, tôi quyết định vứt đi, không tiếp tục cho con uống", chị kể.

Cũng xem các video quảng cáo trên mạng và nghe lời truyền tai của nhiều người, chị Thắm mới quyết định mua "siro ăn ngon Hải Bé" với hy vọng con mình phát triển tốt hơn. Chị không ngờ chính tay mình suýt "hại" con với loại sản phẩm không đảm bảo chất lượng.

"Nghĩ lại tôi thấy may quá, nếu bé nhà tôi chịu uống hết không biết sẽ thế nào", chị chia sẻ.

Hàng giả được tung hô thành sản phẩm bổ dưỡng

Trên mạng xã hội TikTok, khoảng 3 ngày qua, nhiều tài khoản cũng đăng video bày tỏ sự hoang mang khi lỡ cho con sử dụng sản phẩm của TikToker nổi tiếng. Phần lớn đều chia sẻ đã nghe theo lời quảng cáo của Lê Văn Hải, nghĩ rằng "người nổi tiếng thì sẽ không dám bán hàng kém chất lượng".

Trước khi xóa các video quảng cáo, khóa giỏ hàng, TikToker Lê Văn Hải giới thiệu sản phẩm "siro ăn ngon Hải Bé" giúp bổ sung kẽm, vitamin C, B1, B5, B6, B2 giúp các bé ăn ngon miệng, hấp thu dưỡng chất tốt hơn và tăng sức đề kháng.

Siro được bán với giá 160.000 đồng/hộp gồm 30 gói và đã tiêu thụ được hơn 100.000 sản phẩm qua các nền tảng mạng xã hội của Lê Văn Hải, thu về hàng chục tỷ đồng.

Lê Văn Hải liên tục khẳng định chất lượng của siro ngon ăn ngon, thậm chí cho con mình uống. Ảnh cắt từ clip.

Từ cuối năm 2024, sản phẩm này bị nhiều khách hàng đặt nghi vấn chất lượng khi không thấy hiệu quả, phát hiện mùi vị lạ, khó uống. Đáp lại, Lê Văn Hải vẫn khẳng định chất lượng của loại siro này, thậm chí dắt theo con gái đầu vào nhà máy sản xuất để review, cho các con nhỏ của mình uống để chứng minh, tăng độ uy tín.

"Trước khi một sản phẩm ra thị trường đều đã được các chuyên gia nghiên cứu một cách tỉ mỉ, cũng như công bố chứng nhận nguồn gốc xuất xứ thì mới được lưu hành", Lê Văn Hải tự tin khẳng định trong clip đến tận nhà máy sản xuất ở tỉnh Hòa Bình.

Tuy nhiên, kết quả giám định do Công an tỉnh Ninh Bình công bố vừa qua cho thấy các thành phần chính tạo nên công dụng của sản phẩm gồm vitamin A, canxi và vitamin C đều chỉ đạt dưới 70% so với công bố trên nhãn.

Như vậy, căn cứ Nghị định 98/2020/NĐ-CP của Chính phủ, “siro ăn ngon Hải Bé” bị xác định là hàng giả, không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.