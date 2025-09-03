Từ vết thương nhỏ khi bẻ cành cây, một người phải thở máy

Bị thương ở 1/3 dưới cẳng tay phải khi bẻ cành cây nhưng tự sơ cứu, chăm sóc vết thương ở nhà, một bệnh nhân phải thở máy, seduxen liều cao và truyền huyết thanh kháng độc.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Các bác sĩ khoa Hồi sức truyền nhiễm, Viện LSCB Truyền nhiễm, Bệnh viện TWQĐ 108 (Hà Nội), mới đây đã tiếp nhận một trường hợp được chuyển đến trong tình trạng co cứng toàn thân, liên tục, tăng tiết đờm dãi nhiều nguy cơ suy hô hấp. Vết thương cẳng tay đóng vảy, bên dưới có dịch mủ trắng.

Cách thời điểm vào viện 2 tuần, người bệnh (nữ, 77 tuổi) bị vết thương ở 1/3 dưới cẳng tay phải khi bẻ cành cây, sau đó tự sơ cứu và chăm sóc vết thương tại nhà. 10 ngày sau, người bệnh biểu hiện triệu chứng cứng hàm liên tục, tăng dần, lan ra cơ vùng cổ, gáy, lưng và bụng.

Người bệnh được điều trị tại bệnh viện tuyến trước 3 ngày nhưng diễn tiến xấu nên được chuyển đến Bệnh viện TWQĐ 108.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh mắc uốn ván toàn thể, giai đoạn toàn phát, được điều trị tích cực bằng thở máy, seduxen liều cao, SAT, kháng sinh, nuôi dưỡng tích cực, dự phòng loét và bội nhiễm. Sau 3 tuần điều trị toàn diện, người bệnh giảm được liều seduxen, tự thở, được điều trị tiếp theo tuyến.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), uốn ván là bệnh nhiễm trùng cấp tính và nguy hiểm đến tính mạng do nhiễm trực khuẩn Clostridium tetani gây ra. Chỉ cần cơ thể có những vết thương hở, xước, dù rất nhỏ, ấu trùng uốn ván sẽ xâm nhập và nhanh chóng sinh sôi, giải phóng chất tetanospasmin kịch độc.

Nạn nhân bị ảnh hưởng hệ thần kinh, tê liệt tế bào thần kinh vận động. Sau khi bị chất độc tetanospasmin tấn công, nạn nhân sẽ gặp hàng loạt triệu chứng co thắt đau đớn, cứng cơ hàm, cổ.

Một khi chất độc tetanospasmin do vi khuẩn uốn ván xâm nhập, bám vào các đầu dây thần kinh, nó không thể loại bỏ. Bệnh nhân có thể mất vài tháng thậm chí lâu hơn để hồi phục sau khi nhiễm trùng uốn ván.

Các bác sĩ Viện LSCB Truyền nhiễm, Bệnh viện TWQĐ 108 cho biết nha bào uốn ván tồn tại lâu ngày trong đất cát, bụi bẩn, phân người hoặc phân súc vật, sau đó xâm nhập vào cơ thể người qua các vết thương hở. Do đó, khi bị vết thương hở có nguy cơ nhiễm khuẩn, người bệnh nên sơ cứu đúng cách tại nhà hoặc cơ sở y tế để dự phòng bệnh uốn ván.

Ngoài ra, bệnh uốn ván có thời gian ủ bệnh rất đa dạng, từ vài ngày đến vài tuần. Trong quá trình theo dõi sau khi bị vết thương, nếu xuất hiện triệu chứng điển hình của bệnh như cứng hàm liên tục, tăng dần, gây khó nói, khó nuốt, xu hướng co cứng lan dần ra các cơ khác, người bệnh nên đến cơ sở y tế để khám bệnh.

Để dự phòng chủ động bệnh uốn ván, người dân nên tiêm vaccine phòng bệnh. Những trường hợp đã hoàn thành phác đồ tiêm vaccine phòng uốn ván, nên tiêm nhắc lại sau 5-10 năm để tăng cường đáp ứng miễn dịch đặc hiệu.

Đặc biệt, uốn ván là một trong số những bệnh truyền nhiễm không để lại miễn dịch bảo vệ sau khi bị nhiễm bệnh. Do đó, kể cả người bệnh hồi phục sau khi bị uốn ván cũng cần tiêm vaccine phòng bệnh để tránh tái nhiễm.