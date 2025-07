Tử vong ở chỗ làm, nhân viên không được bồi thường vì 'đi làm quá sớm'

Lấy lý do nam bảo vệ ở Thiểm Tây (Trung Quốc) đến sớm 1 tiếng là "ngoài giờ làm việc", công ty quản lý không chịu bồi thường khi ông đột ngột qua đời do đau tim.

Ông Zhou qua đời sau cơn đau tim ở chỗ làm.

Ông Zhou (50 tuổi) làm bảo vệ ca sáng tại một khu dân cư ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Ngày 15/7, ông đến nơi làm việc vào khoảng 7h sáng, sớm hơn 1 tiếng so với giờ vào ca.

Sau khi ăn sáng tại phòng an ninh, ông ngã quỵ và nhanh chóng được đưa tới bệnh viện nhưng tử vong sau đó. Giấy chứng tử xác nhận ông chết vì đau tim, theo South China Morning Post.

Con gái Zhou cho biết nhiệt độ ngày hôm đó lên tới 33 độ C, nhưng cả phòng an ninh lẫn phòng ngủ tạm của ông đều không có điều hòa. Cả phòng nghỉ chung cho 20 người chật chội, điều kiện vệ sinh và ánh sáng kém.

Theo truyền thông Trung Quốc, Zhou đã làm việc trong khu vực nhiều năm và dù đã ký hợp đồng lao động, công ty quản lý vẫn chưa đóng bảo hiểm xã hội cho ông.

Gia đình Zhou tin rằng tình trạng sức khoẻ của ông vẫn tốt và cái chết đột ngột, có thể do thời tiết nóng, nên được coi là tai nạn lao động.

Tuy nhiên, công ty quản lý lập luận rằng việc Zhou đến sớm là ngoài giờ làm việc. Công ty cũng từ chối xác định cái chết của ông là liên quan đến công việc, chỉ đề xuất một "khoản quyên góp nhân đạo".

Phòng ngủ của ông Zhou và đồng nghiệp tối tăm, chật chội.

"Mức bồi thường cho các vụ tai nạn lao động cao hơn nhiều so với các thương tích không phải do nơi làm việc", một quản lý họ Jin nói, cho biết thêm nếu chính quyền địa phương xác định cái chết của Zhou là do liên quan đến công việc, công ty sẽ chịu trách nhiệm.

Jin cũng thừa nhận những thiếu sót trong quản lý liên quan đến điều kiện làm việc và đề cập đến kế hoạch lắp đặt điều hòa ở cả phòng an ninh và phòng nghỉ nhân viên.

Con gái Zhou cho biết bố cô từng được công ty công nhận là "hình mẫu làm dịch vụ" và "nhân viên xuất sắc". Một cư dân mô tả Zhou là người siêng năng, có trách nhiệm và được trẻ em trong khu dân cư yêu mến.

Một cư dân khác cũng khen ngợi Zhou vì thường xuyên giúp đỡ người già và phụ nữ mang thai, mô tả ông là một "người ấm áp".

Ông Zhou được khen là nhân viên chăm chỉ, tốt bụng.

Hiện, gia đình Zhou đã có nhiều lần đàm phán với công ty và đang chờ kết quả đánh giá từ chính quyền địa phương. Sự việc cũng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Công ty vô tâm này không hề đóng bảo hiểm cho ông Zhou. Không lắp điều hòa trong khi nhiệt độ cao như vậy là giết người!", một dân mạng bình luận.

Một người khác viết: “Một người đàn ông có trách nhiệm yêu công việc của mình và đi làm sớm, vậy mà ông ấy lại không được đền bù tương xứng. Thật sai trái”.

Theo quy định về bảo hiểm tai nạn lao động ở Trung Quốc, nếu một nhân viên tử vong do bệnh tật đột ngột trong giờ làm việc hoặc khi đang thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công việc, thì trường hợp đó được coi là tai nạn lao động. Các thành viên gia đình có thể yêu cầu bồi thường, chi phí tang lễ và trợ cấp tử vong một lần.