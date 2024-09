Từ vụ cướp giật, công an đã truy xét bắt 4 đối tượng

Công an quận 4 (TP.HCM) tạm giam các đối tượng Lý Huỳnh Minh An, Phạm Anh Huy, Phạm Đặng Minh Tiến và Hồng Ánh Loan về tội “Cướp giật tài sản”, “Tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có”.

Trước đó, vào khoảng 11h15 ngày 1/8, chị Lê Thị Minh Dung (SN 1980; cư trú phường 2, quận 4) đã đến Công an phường 2, quận 4 trình báo sự việc bị một người thanh niên sử dụng xe máy giật sợi dây chuyền vàng của chị đang đeo trên cổ rồi chạy thoát. Thượng tá Lê Đức Túy, Phó Trưởng Công an quận 4, đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 4 phối hợp cùng Công an phường 2 và sự hỗ trợ của lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ truy xét, nhanh chóng phát hiện, bắt giữ đối tượng gây án. Phạm Đặng Minh Tiến (SN 2002; thường trú phường Cô Giang, quận 1) bị bắt giữ ngay khi đang lẩn trốn tại phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM. Bốn đối tượng bị bắt giữ. Tiến khai nhận bản thân thất nghiệp, nghiện ma túy, nên đã thực hiện vụ cướp giật trên. Sau đó, Tiến đã nhờ Lý Huỳnh Minh An (SN 1995; cư trú phường Bình Thuận, quận 7) đi bán sợi dây chuyền vàng vừa cướp giật được. Tiến và An đã rủ Phạm Anh Huy (SN 1989; thường trú phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) mua ma túy về sử dụng tại Khách sạn Ý Như (địa chỉ đường Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, quận 7). Công an quận 4 tiếp tục điều tra, xác định được đối tượng bán ma túy cho nhóm của An, Tiến và Huy là Hồng Ánh Loan (SN 1973; thường trú phường 1, quận 8; hiện ở phường Tân Hưng, quận 7), nên nhanh chóng bắt giữ...

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/tu-vu-cuop-giat-cong-an-da-truy-xet-bat-4-doi-tuong--i742471/