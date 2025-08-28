Tự ý dùng thuốc tại nhà, người đàn ông gánh hậu quả

Người đàn ông đến trung tâm y tế với những vết lở loét trên da. Các bác sĩ chẩn đoán ông bị biến chứng do zona thần kinh.

Những vết loét trên cơ thể người bệnh. Ảnh: Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê.

Các bác sĩ khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê (Phú Thọ), tiếp nhận người bệnh 77 tuổi trong tình trạng nổi nhiều mụn nước ở ngực và lưng bên trái, kèm theo cảm giác đau rát. Một số mụn nước đã vỡ, để lại vết loét trên da.

Trước đó, bệnh nhân tự dùng thuốc tại nhà nhưng không cải thiện, các triệu chứng ngày càng nặng hơn nên quyết định đến bệnh viện. Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận vùng da từ mũi ức đến cột sống thắt lưng bên trái xuất hiện nhiều chùm mụn nước, nhiều chỗ đã loét và chảy dịch mủ. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc zona thần kinh vùng ngực - lưng trái có bội nhiễm.

Người bệnh được chỉ định dùng thuốc kháng virus, kháng sinh, thuốc kháng viêm giảm đau, kết hợp bôi thuốc tại chỗ và chăm sóc vết thương hàng ngày. Sau 5 ngày, cơn đau rát giảm rõ rệt, vết loét khô dần. Hiện bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và điều trị cho đến khi tổn thương da hồi phục.

Bác sĩ chuyên khoa I Nguyễn Văn Phong, Trưởng khoa Nội tổng hợp và Bệnh nhiệt đới, Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, cho biết zona thần kinh là bệnh do virus varicella-zoster gây ra, cũng chính là tác nhân gây thủy đậu.

Sau khi khỏi thủy đậu, virus không biến mất hoàn toàn mà tồn tại âm thầm trong tế bào thần kinh. Khi cơ thể suy yếu hoặc miễn dịch suy giảm, virus có thể tái hoạt động, gây bệnh zona. Bệnh không trực tiếp đe dọa tính mạng nhưng nếu không điều trị kịp thời có thể để lại tình trạng đau nhức kéo dài.

Những biến chứng thường gặp của zona thần kinh:

Đau dây thần kinh sau zona: cơn đau dai dẳng ngay cả khi da đã lành, đặc biệt thường gặp ở người cao tuổi.

Giảm hoặc mất thị lực: khi tổn thương xuất hiện tại vùng mắt, nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương mắt rất cao.

Tổn thương thần kinh: có thể gây viêm não, liệt mặt, rối loạn thính giác, mất thăng bằng.

Nhiễm trùng da: do mụn nước vỡ nhưng không được chăm sóc đúng cách.

Lưu ý phòng ngừa và điều trị:

Không chà xát, không để nước bẩn tiếp xúc vùng da tổn thương.

Vệ sinh bằng nước muối loãng hoặc dung dịch theo hướng dẫn bác sĩ.

Giữ tay sạch, mặc quần áo rộng rãi, thoáng mát.

Hạn chế tiếp xúc với người chưa tiêm vaccine thủy đậu, đặc biệt là trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai.

Tiêm vaccine là biện pháp phòng bệnh hiệu quả.

Lưu ý: kháng sinh không tiêu diệt được virus zona, chỉ dùng khi có bội nhiễm theo chỉ định của bác sĩ.