Tuần lễ ưu đãi mừng sinh nhật BenThanh Tourist

Kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (9/12/1989 - 9/12/2024), BenThanh Tourist triển khai chương trình “Tuần lễ giảm giá ưu đãi - Mừng sinh nhật vàng” với mức giảm tới 5 triệu đồng/tour.

Từ 9/12 đến 14/12, khách hàng được giảm 5 triệu đồng khi mua “Tour of the year 2025” tuyến miền Nam nước Pháp - Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, còn 94,99 triệu đồng; giảm 3 triệu đồng khi mua tour châu Âu tuyến Thụy Sĩ - Đức - Áo, còn 76,99 triệu đồng. Tour Australia tuyến Sydney - Blue Mountains - Melbourne - Dandenong Ranges giảm còn 61,99 triệu đồng; tour Thổ Nhĩ Kỳ tuyến Istanbul - Cappadocia - Pamukkale - Kusadasi - Bursa giảm còn 55,99 triệu đồng. BenThanh Tourist giảm 1 triệu đồng/tour cho tất cả tour du lịch nước ngoài Tết Âm lịch 2025 khác, đồng thời giảm 500.000 đồng cho các tour du lịch trong nước dịp này.

BenThanh Tourist mở bán hơn 100 tour Tết hấp dẫn.

Cũng trong thời gian này, khách đặt dịch vụ máy bay được tặng bình nước BenThanh Tourist từ trung tâm dịch vụ vé máy bay BenThanh Tourist (70 Lý Tự Trọng, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM). Ngoài ra, khách sạn Viễn Đông (275A Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM) trực thuộc hệ thống BenThanh Tourist cũng triển khai ưu đãi 20% giá cho các dịch vụ buffet chay và bữa trưa “Happy Lunch”.

Theo đó, thực khách đến khách sạn Viễn Đông thưởng thức buffet chay ngày 14/12 sẽ được hưởng mức giá ưu đãi 150.000 đồng/vé (giá gốc 189.000 đồng); dùng bữa trưa “Happy Lunch” từ 9/12 đến 13/12 hưởng ưu đãi 80.000 đồng/combo (giá gốc 99.000 đồng).

Khách sạn Viễn Đông ưu đãi dịch vụ ẩm thực buffet chay.

Đón Tết Ất Tỵ 2025, BenThanh Tourist mang đến hơn 100 đường tour du xuân trong và ngoài nước, gồm đầy đủ tuyến tour đến thị trường được dự đoán “hot” nhất mùa xuân. Chùm tour Đông Bắc Á nổi bật với các tour Nhật Bản chặng Tokyo - Fuji - Nagoya - Kyoto - Osaka (6 ngày, giá gốc 44,99 triệu đồng); Trung Quốc chặng Thượng Hải - Hàng Châu - Ô Trấn - Bắc Kinh (7 ngày, giá 36,99 triệu đồng); Hàn Quốc chặng Seoul - Nami - Lotte World - khu trượt tuyết Elysian Gangchon (5 ngày, giá 25,99 triệu đồng); Hong Kong chặng đỉnh núi Thái Bình - vịnh Nước Cạn - đại lộ Ngôi sao (4 ngày, giá từ 24,99 triệu đồng) và Đài Loan chặng Đài Bắc - ngắm hoa anh đào tại làng Cửu Tộc - Cao Hùng (5 ngày, giá 22,99 triệu đồng).

Ở nhóm tour Đông Nam Á, Thái Lan có nhiều lựa chọn hấp dẫn: Bangkok - Safari - buffet tối trên du thuyền - Pattaya - ngôi đền Chân lý - Chocolate Ville (5 ngày, giá 14,99 triệu đồng); Bangkok - Kanchanaburi - Pattaya (5 ngày, giá 14,99 triệu đồng); Bangkok - Pattaya - Pattaya Dolphinarium - vương quốc băng Frost Magical Ice of Siam (5 ngày, giá 14,69 triệu đồng); Bangkok - Khao Yai - Pattaya - công viên hoa Hokkaido Khao Yai (5 ngày, giá 18,99 triệu đồng).

Đảo quốc sư tử thu hút du khách bởi những điểm tham quan như công viên Sư tử biển, nhà hát Esplanade, Gardens by the Bay, River Wonders, với các trải nghiệm ấn tượng như nhạc nước Wings of Time, khu vườn đa giác quan Sentosa Sensoryscape… (giá từ 17,99 triệu đồng); tour liên tuyến Singapore - Malaysia (giá từ 18,99 triệu đồng).

Đoàn khách BenThanh Tourist du lịch trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, BenThanh Tourist có thêm các tour như Nam Phi (8 ngày, giá 89,99 triệu đồng), Ai Cập (8 ngày, giá 79,99 triệu đồng), Ấn Độ (11 ngày, giá 42,99 triệu đồng)… đáp ứng nhu cầu khám phá những điểm đến mới lạ của du khách.

Nhóm tour du lịch trong nước gồm đa dạng chương trình đến 3 miền đất nước. Hiện tại, các tour Tết miền Bắc của công ty đã hoàn toàn kín chỗ. Nhóm tour miền Trung gồm các điểm đến Đà Nẵng, Hội An, Huế (giá từ 9,59 triệu đồng); tour Phú Quốc (giá 8,59 triệu đồng); tour miền Tây (giá 5,49 triệu đồng); tour Phan Thiết và tour Đà Lạt (đồng giá 4,89 triệu đồng); tour Nha Trang (giá 4,79 triệu đồng). Các tour có lịch trình 3-4 ngày, khởi hành vào mùng 2, mùng 3 Tết.

Phục vụ du khách có nhu cầu đón Tết sớm và hành hương sau Tết, BenThanh Tourist cũng mở bán tour Đồng Tháp du xuân làng hoa Sa Đéc - vườn quýt hồng Lai Vung - chùa Lá Sen (1 ngày, giá 990.000 đồng) và tour hành hương viếng 10 kiểng chùa Mỹ Tho - Sa Đéc - Châu Đốc (2 ngày, giá 2,59 triệu đồng).

Với chương trình tour đa dạng cùng khuyến mãi hấp dẫn, BenThanh Tourist hứa hẹn đem tới những hành trình du xuân chất lượng có chi phí hợp lý. Lưu ý, số lượng các tour giảm giá, quà tặng du lịch có hạn, khách hàng nên đặt dịch vụ sớm để hưởng ưu đãi tốt nhất của chương trình.