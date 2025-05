Từng bị kẻ lạ mặt chém hụt, người tố Công ty CP bán thịt bẩn nói gì?

Khởi tố 3 bị can sản xuất giá đỗ bằng hóa chất độc hại

0

Ngày 30/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố 3 bị can để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự.