Từng gây sốc khi bỏ học cấp 3, thần đồng IQ 204 giờ ra sao?

Baek Kang-hyun, một thần đồng Hàn Quốc với chỉ số IQ 204, tiết lộ rằng cậu đang chuẩn bị nộp đơn vào Đại học Oxford (Anh) sau khi bỏ học cấp 3.

Thần đồng Baek Kang-hyun. Ảnh: Korea Times.

Theo Korea Times, trong video đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Baek Kang-hyun (sinh tháng 11/2012) cho biết đã dành hơn một năm rưỡi để ôn luyện các môn học theo chuẩn A-Level và đạt được kết quả xuất sắc.

"Tôi muốn cập nhật cho những ai đã lo lắng và tò mò về mình", Baek nói. "Tôi đã đạt điểm A* ở cả bốn môn Toán, Toán nâng cao, Vật lý và Hóa học. Tôi hy vọng sẽ được nhận vào ngành Khoa học máy tính tại Oxford. Tôi được biết điểm số của mình nằm trong top 1%".

Trong hệ thống chấm điểm A-Level của Anh, kết quả được phân loại thành 7 cấp độ: A*, A, B, C, D, E và U (không đạt). Các trường đại học ưu tú như Oxford và Cambridge thường yêu cầu các ứng viên phải đạt nhiều điểm A* để được nhận vào học.

Hiện tại, Baek đang chuẩn bị cho kỳ thi Toán MAT (Mathematics Admissions Test), một yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên muốn theo học các ngành liên quan đến Toán ở Oxford.

Cậu bé cho biết đã đạt 98-100 điểm trong các bài thi thử và sẽ tham dự kỳ thi chính thức vào ngày 23/10 tới. Vượt qua kỳ thi này, các thí sinh sẽ bước vào vòng phỏng vấn diễn ra vào tháng 12, kết quả tuyển sinh cuối cùng dự kiến công bố vào tháng 1.

Tuy nhiên, một trở ngại lớn mà Baek đang phải đối mặt là vấn đề tuổi tác. Theo quy định của Dịch vụ Tuyển sinh các trường đại học và cao đẳng Anh (UCAS), thí sinh phải đủ 13 tuổi mới được đăng ký, trong khi Baek mới chỉ 12 tuổi.

"Tôi đã liên hệ trực tiếp với UCAS và văn phòng tuyển sinh của Đại học Oxford để hỏi về trường hợp của mình", Baek chia sẻ. "Họ nói tôi sẽ nhận được phản hồi vào cuối tháng này. Kể cả không được ngoại lệ, tôi vẫn rất cảm ơn tất cả những người đã giúp đỡ tôi".

Trước đó, Baek Kang-hyun đã nổi danh khi xuất hiện trên chương trình SBS “Tìm kiếm thiên tài” vào năm 2015. Cậu bé gây sốt khi thành thạo đủ mọi kỹ năng, từ chơi piano, sáng tác âm nhạc đến giải phương trình toán.

Nếu tính trên Thang đo trí tuệ người lớn Wechsler (WAIS) thì cậu bé sở hữu IQ 164. Trong khi đó, dựa theo mức thang Mensa International, IQ của Baek lên đến 204, thuộc nhóm 0,0001% người có IQ cao nhất thế giới.

Năm 9 tuổi, cậu bé học THCS, sau đó ghi danh vào trường Trung học Khoa học Seoul, một trong những trường hàng đầu của Hàn Quốc dành cho học sinh năng khiếu.

Ở tuổi 11, khi mới học trung học được 5 tháng, Baek gây sốc khi tuyên bố bỏ học. Thần đồng giải thích rằng cậu cảm thấy bản thân đang "trở thành một cỗ máy giải quyết vấn đề" và muốn tìm kiếm những công việc mang tính sáng tạo bên ngoài trường học.

Quyết định này của cậu bé cũng hé lộ những góc khuất trong cuộc sống của một thần đồng. Cha mẹ Baek cho biết cậu gặp khó khăn trong việc hòa nhập và bị bạn bè bắt nạt. Thậm chí, một phụ huynh còn gửi thư đe dọa gia đình.

Người cha cho biết những kẻ bắt nạt đã đưa ra lời xin lỗi chính thức và gia đình ông đã quyết định tha thứ cho họ. Tuy nhiên, thông tin này đã gây ra nhiều tranh cãi. Sau đó, cuộc điều tra của Văn phòng Giáo dục Thủ đô Seoul cũng không tìm thấy bằng chứng rõ ràng về việc bắt nạt.