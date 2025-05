Tuổi 31 của 'hot girl môi tều' từng khuynh đảo MXH châu Á

Ngày 19/3, Lily Maymac bất ngờ xuất hiện tại nhà hàng ở khu Thảo Điền (TP Thủ Đức) trong chuyến đi đến TP.HCM. Cô cũng đăng ảnh diện áo dài cách tân màu hồng pastel lên trang cá nhân. "Hot girl môi tều" sử dụng cả tiếng Anh và tiếng Việt trong phần chú thích: “Cảm ơn Việt Nam. Wearing the ao dai, ate so good, could eat more” (tạm dịch: Cảm ơn Việt Nam. Mặc áo dài, ăn rất ngon, có thể ăn nhiều hơn nữa).