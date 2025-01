Tuổi xông nhà, xông đất đẹp năm Ất Tỵ 2025

Nếu hợp tuổi, hợp mệnh với gia chủ, người đầu tiên đặt chân vào nhà sẽ mang lại nhiều phước lành cho gia đình trong suốt năm mới.

Giống như lì xì đầu năm, tục xông đất là một trong những nghi thức quan trọng của người Việt Nam trong Tết Nguyên đán. Ảnh: Duy Hiệu.

“Sáng mồng một Tết thì làm cỗ cúng Gia tiên và cúng cả Thổ công, Táo quân, Nghệ sư… cỗ bàn to nhỏ thế nào mặc lòng nhưng làm sao phải có bánh chưng, cá kho, giò, chả, dưa hành, thịt bò mới ra cỗ ngày Tết. Có nhà dựng hai cây mía cạnh bàn thờ để làm gậy cho ông vải.

Hôm ấy, ăn nói phải giữ gìn, sợ nói bậy thì dông đi cả năm. Nhiều nhà nhờ một người phúc hậu dễ tính, sáng sớm đến xông đất, để cho cả năm được bán đắt, buôn may”, Phan Kế Bính viết trong sách Việt Nam phong tục.

Nghiêm ngặt hơn, gia chủ thường lựa chọn người xông đất bằng cách phân tích mệnh (Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ) và tuổi (Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi) của vị khách đầu tiên. Một số nhà còn tính cả tuổi Thiên Can để bảo đảm cả năm may mắn, bình an.

Hợp mệnh

Thuyết ngũ hành của châu Á cho rằng thế giới có 5 nguyên tố chính, bao gồm: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, gọi chung là ngũ hành. 5 nguyên tố ảnh hưởng đến vận vật lẫn vận mệnh của con người. Theo đó, ngũ hành tương sinh, nghĩa là các nguyên tố giúp nhau phát triển, như Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.

Ngược lại, tương khắc mang tính áp chế, kìm hãm sự phát triển của nhau, như Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim, Kim khắc Mộc.

Gia chủ cần đảm bảo người xông đất đầu tiên có mệnh tương sinh với bản thân để tạo ra năng lượng tích cực ngày đầu năm mới, tăng phúc lộc cho cả gia đình.

Yếu tố hợp mệnh Hỏa của năm mới Ất Tỵ cũng nên được cân nhắc để tìm người xông đất phù hợp. Ảnh: Duy Hiệu.

Cụ thể, gia chủ mệnh Kim nên chọn người xông đất mệnh Kim, Thủy hoặc Thổ.

Gia chủ mệnh Mộc nên chọn người xông đất mệnh Mộc, Hỏa hoặc Thủy.

Gia chủ mệnh Thuỷ nên chọn người xông đất mệnh Thủy, Mộc hoặc Kim.

Gia chủ mệnh Hỏa nên chọn người xông đất mệnh Hỏa, Thổ hoặc Mộc.

Cuối cùng, gia chủ mệnh Thổ nên chọn người xông đất mệnh Thổ, Kim hoặc Hỏa.

Năm Ất Tỵ 2025 thuộc mệnh Hỏa (Phú Đăng Hỏa, một trong sáu hành Hỏa). Do đó, gia chủ có thể xét đến yếu tố hợp mệnh năm mới để tìm người xông đất bên cạnh việc hợp mệnh với bản thân.

Hợp tuổi

12 con giáp, hay còn gọi là thập nhị chi, cũng ảnh hưởng lớn đến vận mệnh và năng lượng của một người trong năm. Chọn tuổi xông đất trong năm 2025 cần dựa tren quan hệ Tam Hợp, Lục Hợp với chủ nhà, tránh tuổi Tứ hành xung, Tương hại, Tương phá.

Theo đó, chủ nhà tuổi Tý nên chọn người tuổi Thân, Thìn, Sửu để xông đất.

Chủ nhà tuổi Sửu nên chọn người tuổi Tỵ, Dậu, Tý xông đất.

Chủ nhà tuổi Dần nên chọn người tuổi Ngọ, Tuất xông đất.

Chủ nhà tuổi Mão nên chọn người tuổi Mùi, Tuất xông đất.

Chủ nhà tuổi Thìn nên chọn người tuổi Tý, Thân, Dậu xông đất.

Chủ nhà tuổi Tỵ nên chọn người tuổi Sửu, Thân, Dậu xông đất.

Chủ nhà tuổi Ngọ nên chọn người tuổi Dần, Tuất, Mùi xông đất.

Chủ nhà tuổi Mùi nên chọn người tuổi Mão, Ngọ xông đất.

Chủ nhà tuổi Thân nên chọn người tuổi Tý, Thìn, Tỵ xông đất.

Chủ nhà tuổi Dậu nên chọn người tuổi Sửu, Tỵ, Thìn xông đất.

Chủ nhà tuổi Tuất nên chọn người tuổi Ngọ, Mão, Dần xông đất.

Chủ nhà tuổi Hợi nên chọn người tuổi Mão, Mùi, Dần xông đất.

Kiêng kỵ

Ngoài yếu tố mệnh, tuổi, gia chủ có thể chú ý đến thiên can và địa chỉ của người xông đất để đảm bảo mọi việc suôn sẻ.

Thiên can là tên gọi của một thuật ngữ phong thủy, có thể dùng như đơn vị thuật số ứng với 12 con giáp Thiên can được phân theo thứ tự từ 1 đến 10 là: Giáp (1), Ất (2), Bính (3), Đinh (4), Mậu (5), Kỷ (6), Canh (7), Tân (8), Nhâm (9), Quý (10). Nếu thiên can của người xông đất tương sinh với thiên can của gia chủ thì sự hòa thuận, tương hỗ có thể nhân lên gấp bội.

Theo đó, 10 thiên can được chia thành 5 cặp tương sinh như sau:

Giáp, Ất sinh Bính, Đinh (tương đương Mộc sinh Hỏa).

Bính, Đinh sinh Mậu, Kỷ (tương đương Hỏa sinh Thổ).

Mậu, Kỷ sinh Canh, Tân (tương đương Thổ sinh Kim).

Canh, Tân sinh Nhâm, Qúy (tương đương Kim sinh Thủy).

Nhâm, Quý sinh Giáp, Ất (tương đương Thủy sinh Mộc).

Về địa chỉ tương sinh, mỗi mệnh sẽ ứng với một hướng nên gia chủ có thể chọn mệnh người xông đất hợp với hướng nhà mình. Chẳng hạn, hướng tây và tây bắc hợp mệnh Kim, hướng đông và đông nam hợp mệnh Mộc, hướng tây nam và đông bắc hợp mệnh Thổ, hướng bắc hợp mệnh Thủy và hướng nam hợp mệnh Hỏa.

Ngoài ra, việc chọn người xông đất phải kiêng kỵ một số điều để tránh mang lại điềm gỡ cho gia đình đầu năm. Cụ thể, người xông đất phải có 4 cái “không” - không chịu tang, không ở cữ, không mặc đồ đen/trắng và không trùng tuổi với gia chủ.