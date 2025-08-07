Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Sức khỏe

Tưởng đau lưng nhẹ, người phụ nữ bất ngờ khi biết lý do

  • Thứ năm, 7/8/2025 09:14 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tưởng đau lưng thông thường, người phụ nữ không ngờ bị thoát vị đĩa đệm thể di trú. Đây là thể bệnh dễ bị bỏ sót, nguy cơ liệt chân nếu không điều trị kịp thời.

Nữ bệnh nhân 36 tuổi nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng dữ dội, cơn đau lan xuống chân phải kèm tê buốt, gặp khó khăn khi đi lại. Ảnh: Freepik.

Các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cho biết vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 36 tuổi nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng dữ dội, cơn đau lan xuống chân phải kèm tê buốt, yếu cơ, mất ngủ triền miên và gặp khó khăn khi đi lại. Trước đó, bệnh nhân đã điều trị nội khoa và vật lý trị liệu nhiều lần nhưng không cải thiện.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm L5-S1 thể di trú - một thể nặng, với khối thoát vị lệch ra sau và sang phải, gây chèn ép nghiêm trọng lên rễ thần kinh. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến đau kéo dài, rối loạn cảm giác và suy giảm vận động.

Các bác sĩ đã chỉ định vi phẫu lấy nhân thoát vị, loại bỏ hoàn toàn phần chèn ép. Hình ảnh hậu phẫu xác nhận mảnh đĩa đệm chèn rễ thần kinh chính là "thủ phạm" khiến bệnh nhân đau dai dẳng. Sau can thiệp, người bệnh hồi phục tốt nhờ kỹ thuật ít xâm lấn và hiệu quả cao.

thoat vi dia dem anh 1

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm L5-S1 thể di trú. Ảnh: BVCC.

Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo thoát vị đĩa đệm thể di trú là thể khó phát hiện, dễ bị bỏ sót nếu chụp MRI không đủ lát cắt hoặc người đọc thiếu kinh nghiệm. Việc chẩn đoán muộn có thể dẫn đến các di chứng thần kinh nặng nề như yếu liệt chi dưới, rối loạn cơ tròn hay teo cơ.

Khi xuất hiện các triệu chứng đau tê lan xuống chân, yếu cơ, mất cảm giác, người bệnh cần nghĩ ngay đến nguy cơ tổn thương rễ thần kinh, không đợi đến khi không thể đi lại mới tìm đến bác sĩ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên chủ quan với đau thắt lưng, đặc biệt nếu kèm theo tê, yếu chân một bên. Nếu sau 6-8 tuần điều trị nội khoa không cải thiện, cần chụp MRI để xác định rõ nguyên nhân. Phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm có thể giúp phục hồi hoàn toàn, tránh biến chứng vĩnh viễn.

Mục Sức khỏe giới thiệu cuốn sách Tầng giếng sâu – cuốn sach mang tới cho người đọc một cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về những ảnh hưởng của "nghịch cảnh thời thơ ấu" (ACE) với sức khỏe tinh thần của con người.

Bộ Y tế đình chỉ, thu hồi toàn quốc Gel Promed của Starmed

Cục Quản lý Dược vừa có văn bản thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy lô sản phẩm Gel Promed, hộp một tuýp 30 g, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

45:2703 hôm qua

Đổ bệnh trước cái bỏng rát ở nơi nóng nhất cả nước

Nắng nóng khiến người dân Hà Nội mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Nhiều người than đau đầu, rệu rã, không thể làm việc dù chỉ trong nhà.

48:2860 hôm qua

Dấu hiệu cảnh báo một người có thể đột tử tim

Ngừng tim đột ngột tưởng chừng xảy ra bất ngờ, nhưng thực tế nhiều người đã trải qua các dấu hiệu cảnh báo âm thầm từ trước mà không nhận ra hoặc dễ dàng bỏ qua.

10:10 5/8/2025

Phương Anh

thoát vị đĩa đệm thoát vị đau thắt lưng tê buốt

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý