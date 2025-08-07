Tưởng đau lưng nhẹ, người phụ nữ bất ngờ khi biết lý do

Tưởng đau lưng thông thường, người phụ nữ không ngờ bị thoát vị đĩa đệm thể di trú. Đây là thể bệnh dễ bị bỏ sót, nguy cơ liệt chân nếu không điều trị kịp thời.

Nữ bệnh nhân 36 tuổi nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng dữ dội, cơn đau lan xuống chân phải kèm tê buốt, gặp khó khăn khi đi lại. Ảnh: Freepik.

Các bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), cho biết vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân 36 tuổi nhập viện trong tình trạng đau thắt lưng dữ dội, cơn đau lan xuống chân phải kèm tê buốt, yếu cơ, mất ngủ triền miên và gặp khó khăn khi đi lại. Trước đó, bệnh nhân đã điều trị nội khoa và vật lý trị liệu nhiều lần nhưng không cải thiện.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm L5-S1 thể di trú - một thể nặng, với khối thoát vị lệch ra sau và sang phải, gây chèn ép nghiêm trọng lên rễ thần kinh. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến đau kéo dài, rối loạn cảm giác và suy giảm vận động.

Các bác sĩ đã chỉ định vi phẫu lấy nhân thoát vị, loại bỏ hoàn toàn phần chèn ép. Hình ảnh hậu phẫu xác nhận mảnh đĩa đệm chèn rễ thần kinh chính là "thủ phạm" khiến bệnh nhân đau dai dẳng. Sau can thiệp, người bệnh hồi phục tốt nhờ kỹ thuật ít xâm lấn và hiệu quả cao.

Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cột sống thắt lưng cho thấy bệnh nhân bị thoát vị đĩa đệm L5-S1 thể di trú. Ảnh: BVCC.

Từ trường hợp này, bác sĩ cảnh báo thoát vị đĩa đệm thể di trú là thể khó phát hiện, dễ bị bỏ sót nếu chụp MRI không đủ lát cắt hoặc người đọc thiếu kinh nghiệm. Việc chẩn đoán muộn có thể dẫn đến các di chứng thần kinh nặng nề như yếu liệt chi dưới, rối loạn cơ tròn hay teo cơ.

Khi xuất hiện các triệu chứng đau tê lan xuống chân, yếu cơ, mất cảm giác, người bệnh cần nghĩ ngay đến nguy cơ tổn thương rễ thần kinh, không đợi đến khi không thể đi lại mới tìm đến bác sĩ.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo không nên chủ quan với đau thắt lưng, đặc biệt nếu kèm theo tê, yếu chân một bên. Nếu sau 6-8 tuần điều trị nội khoa không cải thiện, cần chụp MRI để xác định rõ nguyên nhân. Phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm có thể giúp phục hồi hoàn toàn, tránh biến chứng vĩnh viễn.