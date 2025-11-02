Tương lai của ôtô điện cỡ nhỏ nhìn từ triển lãm ôtô Nhật Bản

Khi thị trường toàn cầu đang trong xu hướng ưa chuộng xe gầm cao cỡ lớn, ôtô điện cỡ nhỏ đến siêu nhỏ vẫn hiện diện tại một trong những triển lãm ôtô đáng chú ý nhất thế giới.

Giữa lúc thị trường ôtô toàn cầu đang trong xu hướng ưa chuộng xe gồm cao và ôtô cỡ lớn, triển lãm Japan Mobility Show 2025 (JMS 2025) tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản) vẫn có sự xuất hiện của loạt xe điện cỡ nhỏ, thậm chí siêu nhỏ.

Sự quan tâm mà các hãng xe dành cho ôtô điện cỡ nhỏ tại triển lãm tầm cỡ như JMS 2025 phần nào nhấn mạnh tương lai của nhóm xe này trên phạm vi toàn cầu, cũng như tiềm năng tại các thị trường mới nổi tương tự Việt Nam.

Không thiếu ôtô điện cỡ nhỏ

Một trong những màn chào sân đáng chú ý nhất tại triển lãm JMS 2025 là BYD Racco - mẫu kei-car thuần điện của thương hiệu ôtô Trung Quốc BYD.

Sở hữu kiểu dáng hình hộp cùng các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.395 x 1.475 x 1.800 mm, BYD Racco được định vị trở thành một mẫu kei-car - dòng xe phổ biến hàng đầu trên các tuyến đường đô thị tại Nhật Bản.

BYD trang bị cho Racco một motor điện trên trục trước, sử dụng gói pin Blade dung lượng 20 kWh để cung cấp phạm vi hoạt động tối đa 180 km sau mỗi lần sạc đầy.

BYD Racco sẽ cạnh tranh tại Nhật Bản ở phân khúc kei-car. Ảnh: Phong Vân.

Mẫu xe này cho thấy tham vọng khá lớn của BYD tại thị trường Nhật Bản, cũng như niềm tin mà nhà sản xuất ôtô Trung Quốc dành cho mảng ôtô điện cỡ nhỏ. Tại đất nước mặt trời mọc, BYD Racco sẽ phải cạnh tranh với hàng loạt cái tên đình đám trong mảng kei-car như Nissan Sakura ( 16.700 USD ) hay Honda N-Box ( 17.000 USD ).

BYD Racco dự kiến có giá bán khoảng 17.000 USD , sẽ bán ra Nhật Bản từ năm sau.

Ở một góc nhìn khác, việc tạo ra một mẫu xe rất "Nhật Bản" tại thị trường này chứng tỏ các mẫu xe hiện tại của BYD trên thực tế khó có thể cạnh tranh tại Nhật nói riêng cũng như một số các thị trường khác ngoài Trung Quốc. BYD vì thế phải tìm kiếm những giải pháp mới, và xe mang chất "Nhật" này là một hướng đi.

Cũng tại JMS 2025, Honda Micro EV thu hút sự quan tâm từ công chúng nhờ thiết kế ngoại hình khá dễ thương cùng kích thước nhỏ gọn.

Đúng như tên gọi, Honda Micro EV là một microcar - tức ôtô siêu nhỏ. Những mẫu xe thuộc phân khúc này thường có 4 bánh hoặc 3 bánh xem khoang lái bố trí 2 chỗ ngồi, tổng thể nhỏ gọn với chiều dài khoảng 2,5-2,8 m.

Honda Micro EV là mẫu xe điện siêu nhỏ xuất hiện tại JMS 2025. Ảnh: Phong Vân.

Ngoại hình Honda Micro EV khá đơn giản. Phía đầu xe, mẫu microcar chạy điện có cụm đèn pha LED hình tròn, logo thương hiệu dạng chữ đặt bên trong một cụm hình tròn, tạo thành tổng thể khá thú vị.

Triết lý tối giản tiếp tục nối dài vào khoang cabin. Xe chỉ có một băng ghế cho tối đa 2 người ngồi. Vô lăng hình thù lạ mắt, đính kèm một thiết bị trông như điện thoại thông minh để hiển thị các thông số vận hành.

Hành khách cũng có thể quan sát các thông tin liên quan trên màn hình kỹ thuật số tích hợp vào táp-lô.

Bên cạnh Micro EV, Honda cũng giới thiệu tại JMS 2025 nguyên mẫu xe điện Super-One - phiên bản tiền sản xuất của concept Super EV từng ra mắt lần đầu tại triển lãm Goodwood Festival of Speed 2025.

Honda Super-One. Ảnh: Phong Vân.

Kiểu dáng Honda Super-One mang nhiều nét tương đồng dòng kei-car phổ biến tại Nhật Bản. Khoang lái khá cơ bản, gồm đồng hồ LCD sau vô lăng tròn 2 chấu, màn hình giải trí trung tâm 9 inch. Xe có cấu hình 2 hàng ghế, 4 chỗ ngồi.

Nhiều khả năng mẫu xe điện nhỏ gọn này sẽ có công suất nhỉnh hơn 154 mã lực, mô-men xoắn cao hơn 315 Nm. Phạm vi hoạt động tối đa của Honda Super-One rơi vào khoảng 220 km nhờ gói pin dung lượng 35,5 kWh.

Nhìn chung, sự hiện diện của loạt xe điện cỡ nhỏ như BYD Racco, Honda Micro EV hay Honda Super-One tại JMS 2025 cho thấy các hãng vẫn dành sự quan tâm nhất định cho loại phương tiện này, giữa lúc thị trường đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của ôtô gầm cao và SUV.

Tương lai của xe điện cỡ nhỏ tại Việt Nam

Nhìn từ triển lãm JMS 2025, dễ thấy các hãng xe vẫn dành sự quan tâm đáng kể dành cho ôtô điện cỡ nhỏ. Các mẫu xe này nổi bật nhờ kích thước nhỏ gọn, khả năng linh hoạt di chuyển trong đô thị và đồng thời giá bán cũng rẻ hơn phần lớn ôtô trên thị trường, do đó dễ tiếp cận với khách hàng.

Với việc cả Honda và BYD đều chưa có một mẫu xe tương tự tại thị trường Việt, nhiều khả năng các hãng này sẽ sớm mang về để tăng tính cạnh tranh. Khách Việt đã quen dần với ôtô cỡ nhỏ nhờ VinFast VF 3 hay Wuling Mini EV, do đó tiềm năng của những BYD Racco hay Honda Super EV và cả Micro EV là có.

Sự đón nhận khá tích cực mà thị trường Việt dành cho VF 3 chứng tỏ ôtô điện cỡ nhỏ sở hữu tiềm năng khá lớn. Ảnh: VinFast.

Mảng ôtô cỡ nhỏ cũng có thể trở thành "phao cứu sinh" cho một số hãng xe chưa quá thành công tại thị trường Việt Nam.

Chẳng hạn, Suzuki gần đây nỗ lực làm mới bằng Suzuki Fronx - định vị trong phân khúc SUV cỡ A và đi kèm hệ truyền động mild hybrid. Tuy nhiên, giá bán của Fronx chưa thật sự hấp dẫn, khiến nhiều người vẫn còn ít nhiều hoài nghi về khả năng thành công tại thị trường Việt Nam.

Một mẫu xe nhỏ gọn kiểu kei-car hoặc microcar có thể là giải pháp cho Suzuki để cải thiện đáng kể doanh số trên thị trường Việt.

BYD cũng có thể chọn kei-car để làm mới danh mục sản phẩm tại Việt Nam và khai phá một phân khúc hoàn toàn mới. Việc BYD chọn ra mắt Racco tại Nhật Bản - quê nhà của kei-car với hàng loạt quy định khắt khe cùng với tiêu chuẩn cao từ khách hàng - cho thấy nhà sản xuất ôtô Trung Quốc khá tự tin với sản phẩm mới.

Nếu BYD Racco có thể cạnh tranh sòng phẳng với loạt kei-car tại Nhật Bản, việc BYD mang mẫu kei-car này đến với nhiều thị trường mới nổi như Việt Nam sẽ không quá bất ngờ. Kể cả không có doanh số tốt, việc đạt tiêu chuẩn bán tại thị trường Nhật Bản cũng là thứ để BYD có thể mang đi giới thiệu ra các thị trường vốn ưa chuộng xe Nhật.

BYD Racco sẽ cạnh tranh với loạt kei-car Nhật Bản từ năm sau. Ảnh: Phong Vân.

Ở diễn biến tương tự, không loại trừ khả năng sẽ VinFast sớm giới thiệu một mẫu xe nhỏ gọn mới, sau khi đã ghi nhận thành công không nhỏ cùng VF 3 tại thị trường Việt Nam. Nếu đi trước trong cả phân khúc xe "kei-car" tại Việt Nam, VinFast sẽ lại tiếp tục áp đảo trên thị trường xe điện. Mẫu EC Van của VinFast dù phục vụ mục đích chở hàng nhưng nó có thiết kế không khác gì một chiếc kei-car chở người, có thể dễ dàng chuyển sang xe gia đình hoặc xe dịch vụ với lợi thế lớn về không gian nội thất.

Phân khúc ôtô cỡ nhỏ chạy điện đang đứng trước cơ hội phát triển mạnh mẽ. Hãng xe nào nhanh tay và nghiêm túc với sản phẩm cũng như chiến lược phát triển sẽ có cơ hội dẫn đầu.