Tương lai nào cho xe gầm thấp cỡ nhỏ?

Thời thế thay đổi, cạnh tranh khó khăn và sự xuất hiện của tân binh châu Âu, phân khúc vua một thời liệu có thể quay lại thời hoàng kim?

Những năm gần đây, xe gầm thấp dần mất đi sức hút trước sự thay đổi từ xu hướng tiêu dùng và sức cạnh tranh của nhóm xe gầm cao. Nhóm sedan bình dân tầm giá 500 triệu đồng cũng không nằm ngoài làn sóng khi liên tục gặp khó.

Từ đỉnh cao đến thoái trào

Quay lại giai đoạn 2019-2020, doanh số của nhóm sedan tầm giá 400-500 triệu đồng luôn nằm trong nhóm cao nhất thị trường Việt.

Theo báo cáo tổng hợp của Hiệp hội các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA) và TC Group, vào năm 2019, sedan B là nhóm xe bán chạy nhất Việt Nam với tổng doanh số đạt 66.855 chiếc. Trong đó, Toyota Vios dẫn đầu với tổng lượng xe bán ra thị trường năm đó đạt 27.180 chiếc.

Bước sang năm 2020, doanh số của phân khúc này còn vượt lên mốc 73.260 chiếc. Hyundai Accent và Toyota Vios tiếp tục chạy đua cho ngôi vị nhất nhì thị trường, theo sau là Kia Soluto, Honda City hay Mitsubishi Attrage đều cho lượng bán khá ổn định.

Hyundai Accent và Toyota Vios 2020-2021 tranh nhau vị trí nhất, nhì của thị trường. Ảnh: Carscoops, Hoàng Tuấn.

Thời điểm đó, xe gầm thấp cỡ B không chỉ là lựa chọn đầu tay của nhiều gia đình mong muốn sở hữu ôtô, mà còn trở thành "cần câu cơm" của nhiều người dùng. Toyota Vios hay Hyundai Accent chiếm thế thượng phong khi nhắc đến xe taxi hay chạy dịch vụ liên kết với ứng dụng Grab, Uber...

Tuy nhiên 2 năm gần đây gió đã đảo chiều, ở cả nhóm khách gia đình và tài xế xe dịch vụ, sedan B dần không còn là lựa chọn đầu bảng. Những mẫu xe cỡ B như Toyota Seltos, Mitsubishi Xforce, Toyota Yaris Cross trở thành xe yêu thích của tệp khách gia đình nhờ gầm cao, dễ dàng di chuyển trong đô thị.

Xe gầm thấp cỡ B lao dốc Doanh số nhóm sedan B trong giai đoạn 2019-2024 (số liệu: VAMA, TC Group) Nhãn 2019 2020 2021 2022 2023 2024

xe 66855 73260 63780 75857 51028 46366

Trong khi đó Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross dần độc chiếm ngôi "vua dịch vụ" khi giá được giảm sâu, liên tục ưu đãi và lại sở hữu lợi thế về cấu hình chỗ ngồi.

Không chỉ gặp sức ép từ SUV chạy xăng, nhóm xe điện đang vươn lên mạnh mẽ cũng dần chiếm lấy thị phần vốn từng của xe gầm thấp cỡ B. Xe dịch vụ dần là địa bàn của SUV thuần điện từ VinFast trong khi nhóm taxi dần chuyển sang ôtô hybrid từ Honda, Toyota.

Kết thúc năm 2024, cả phân khúc này bán được 46.366 chiếc, giảm gần một nửa so với kỳ báo cáo năm 2020. Bước sang nửa đầu năm 2025, khó khăn của nhóm xe này càng hiện hữu với lượng xe bán ra đạt 16.087 chiếc sau 6 tháng.

Cái tên nào còn trụ lại?

Sedan B hiện tại đã mất đi cuộc đua gắt gao của 2 đại diện Hàn và Nhật.

Sedan cỡ B hiện tại là ngôi vương của Vios, mẫu xe này chiếm vị trí bán chạy nhất phân khúc trong thời gian dài và bỏ xa đối trọng quen thuộc.

Toyota Vios là cái tên hiếm hoi giữ được chút sức cạnh tranh trước các đối thủ SUV cùng tầm giá nhờ sức mạnh thương hiệu, lịch sử lâu đời và lợi thế giá. Xe đang được bán với giá dao động 458-545 triệu đồng cho 3 phiên bản và thường xuyên được áp dụng ưu đãi.

Đối thủ của Vios là Hyundai Accent lại dần hụt hơi, đặc biệt sau khi ra mắt phiên bản thế hệ mới với thiết kế lạ mắt. Dù vẫn chiếm được tình cảm của nhóm khách hàng riêng, nhưng giá bán nhỉnh hơn cùng ngoại hình khác lạ đã phần nào kéo Accent khỏi cuộc đua ngôi vương với Vios.

Hiện, xe được bán với tổng 4 phiên bản, giá dao động 439-569 triệu đồng.

Bản nâng cấp của Hyundai Accent không đạt thành công như kỳ vọng. Ảnh: Phong Vân.

Honda City là mẫu sedan cỡ B bán chạy thứ 3 thị trường trong thời gian gần đây. Trước sự đi xuống của cả phân khúc và lợi thế về ưu đãi, nhiều thời điểm City từng vượt qua Hyundai Accent, phả hơi nóng lên chính Toyota Vios.

Tính đến hết tháng 6 năm nay, mẫu sedan này bán được khoảng 3.585 chiếc. Xe được bán với tổng 3 phiên bản, giá dao động 499-569 triệu đồng.

Mazda2 là mẫu xe ghi nhận doanh số ổn định gần nhất phân khúc, không có sự lao dốc hay tăng vọt quá rõ rệt. Đây không hẳn là lợi thế bởi liên tục nhiều năm, lượng xe Mazda2 bán ra thị trường chưa từng đủ cao để gây sức ép lên đối thủ nào.

Với giá bán thấp (418-544 triệu đồng) và đa dạng phiên bản (sedan và hatchback), Mazda2 vẫn thu được lượng khách hàng riêng biệt, nhưng không đủ để tạo ấn tượng, đặc biệt ở thời điểm sedan đang gặp khó như hiện tại.

Phân khúc này còn sự xuất hiện của MG5, một mẫu sedan từ Trung Quốc. Thực tế đây là sedan có kích thước ngang cỡ C, nhưng lại được định giá thấp tương đương những chiếc gầm thấp hạng B.

MG5 với giá bán thấp cũng là một trong những trụ cột của nhóm sedan cỡ B. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Dù không được công bố doanh số bán, theo nguồn tin từ đại lý và nhà phân phối, MG5 cũng là một trong những "gà đẻ trứng vàng" của hãng, khi ghi nhận sức bán tốt. Tuy nhiên trước sức ép của thị trường, cái tên này cũng dần nhạt nhòa trên đuờng đua doanh số.

Có thể thấy, dù là Nhật, Hàn hay Trung, mẫu sedan B nào cũng không thể thoát khỏi làn sóng bão hòa của thị trường. Và có lẽ đây là thời điểm thích hợp để tìm một đại diện mới, đủ khả năng tạo sức nóng.

Cơ hội nào cho tân binh châu Âu?

Skoda vừa mang Slavia đến thị trường Việt, định vị ở nhóm sedan cỡ B. Đây là đại diện thứ 2 được lắp ráp trong nước của Skoda, với giá bán khá cạnh tranh, cho thấy kỳ vọng cạnh tranh sòng phẳng với những mẫu xe ăn khách từ châu Á.

Đây sẽ là đại diện duy nhất của nhóm sedan B tầm giá 500 triệu sở hữu động cơ từ Volkswagen, bộ khung gầm chuẩn châu Âu và thương hiệu Cộng hòa Czech. Với bộ máy 1.0L TSI Turbo, sản sinh công suất tối đa 115 mã lực, mô-men xoắn cực đại 178 Nm, Slavia được đánh giá cao về mặt hiệu năng, cảm giác lái và khả năng vận hành.

Skoda Slavia được kỳ vọng "làm nên chuyện" với động cơ từ châu Âu. Ảnh: Phong Vân.

Trước đây, tập đoàn Volkswagen từng mang chiếc Polo đến Việt Nam với thiết kế và động cơ khá tương đồng Slavia nhưng lại gặp rào cản về giá. Vì vậy, mức giá 468-568 triệu của tân binh cỡ B được đánh giá khá cạnh tranh nếu so với đàn anh.

Tuy nhiên, phân khúc này lại là cuộc chơi của xe châu Á, nơi tiết kiệm là yếu tố tiên quyết. Và Skoda lại vẫn còn khá xa lạ với người dùng, cần thêm thời gian để chứng minh mức giá bán của mình là tiết kiệm và hiệu quả cho người mua.

Nhìn chung, trong bối cảnh sedan cỡ B ngày càng chật vật trước sức ép từ xe gầm cao, Skoda Slavia xuất hiện như một làn gió mới nhưng cũng đầy thách thức.

Đây có thể trở thành “kẻ ngược dòng” hiếm hoi trong phân khúc, mang cả nhóm quay lại thời hoàng kim hay sẽ sớm bị cuốn vào vòng xoáy thoái trào, câu trả lời sẽ chỉ có khi thị trường lên tiếng.