Tượng sư tử biểu tượng của Venice thực chất đến từ Trung Quốc

Biểu tượng sư tử có cánh nổi tiếng của Venice, từng được cho là chế tác tại Địa Trung Hải, mới đây được các nhà khoa học xác định có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Bức tượng đồng sư tử đứng trên cột đá ở quảng trường Piazzetta, cạnh thánh đường St. Mark tại Venice, Italy. Ảnh: The Global Times.

Venice từ lâu được biết đến như một "bức tranh sống động" với những công trình cổ kính, hệ thống kênh đào, tháp chuông, mái ngói đỏ. Hình ảnh sư tử có cánh được xem là biểu tượng của Cộng hòa Venice, xuất hiện khắp các công trình trong thành phố.

Nổi bật nhất trong số đó là bức tượng đồng sư tử đứng trên cột đá ở quảng trường Piazzetta, cạnh thánh đường St. Mark. Tuy nhiên, nghiên cứu mới cho thấy tác phẩm này có thể được chế tác tại Trung Quốc, chứ không phải châu Âu, theo CNN.

Theo tạp chí khoa học Antiquity ngày 5/9, nhóm chuyên gia Đại học Padua (miền Bắc Italy) đã phân tích mẫu hợp kim từ tượng bằng phương pháp đồng vị chì. Kết quả cho thấy đồng trong hợp kim đồng - thiếc của bức tượng có nguồn gốc từ lưu vực sông Dương Tử (Trung Quốc).

Các nhà nghiên cứu cho rằng bức tượng sư tử có nguồn gốc thời nhà Đường, biến thể của mẫu trong ảnh. Ảnh: Bảo tàng Nghệ thuật Cleveland.

Điều này giải thích vì sao bức tượng dài 4 m, cao 2,2 m, vốn từng được cho là chế tác ở Venice, Syria hay Anatolia (nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ), lại mang nhiều nét khác biệt về phong cách.

Dù được dựng ở quảng trường St. Mark từ thế kỷ XIII, tạo hình tượng sư tử lại gần với phong cách nghệ thuật thời nhà Đường (618-907) ở Trung Quốc, hơn là nghệ thuật châu Âu Trung Cổ, theo các nhà nghiên cứu. Bằng chứng nằm ở chi tiết mũi, cũng như dấu vết từ việc từng tháo bỏ cặp sừng nguyên bản.

Chiếc cột đá nâng đỡ tượng có nguồn gốc từ Anatolia. Tượng sư tử cũng nhiều lần được trùng tu, lần đầu ghi nhận vào năm 1293.

Các học giả đặt giả thuyết rất có thể cha và chú của thương gia Marco Polo - trong thời gian 4 năm ở triều đình Hốt Tất Liệt (1264-1268) - đã đưa bức tượng từ Trung Quốc về Italy. Nguyên bản là zhènmùshòu - linh thú canh mộ với hình dạng giống sư tử, thường được đặt trước lăng mộ thời nhà Đường.

Sau khi được mang về Venice, bức tượng nhiều khả năng đã được "khéo léo chỉnh sửa" để phù hợp với hình ảnh sư tử thánh Mark - biểu tượng thiêng liêng của thành phố, bằng cách bỏ sừng và gắn thêm "bờm".

"Trong bối cảnh thiếu vắng ghi chép, mục đích và hành trình đưa tượng tới Venice vẫn là điều bí ẩn. Nếu việc dựng tượng nhằm gửi đi thông điệp chính trị, thì ngày nay, nó còn phản ánh sự kết nối rộng lớn của thế giới Trung Cổ", nhóm nghiên cứu nhận định.