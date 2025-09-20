Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tùy chọn sơn đổi màu trên Bentley Flying Spur có giá 68.000 USD

  • Thứ bảy, 20/9/2025 06:39 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bentley tiếp tục giới thiệu tùy chọn ngoại thất Ombre by Mulliner trên mẫu sedan siêu sang Flying Spur với mức giá 68.000 USD.

Tại triển lãm Southampton International Boat Show 2025, bộ phận cá nhân hóa Mulliner sẽ chính thức trình làng mẫu Bentley Flying Spur Ombre by Mulliner với ngoại thất độc đáo.
Màu sơn Ombré được thực hiện thủ công trong hơn 60 giờ tại nhà máy Bentley Dream Factory ở Crewe (Anh), chuyển từ sắc xanh Topaz Blue sang xanh Windsor Blue.
Chỉ có 2 nghệ nhân mới có thể thực hiện bước chuyển màu đặc biệt này, vốn sẽ hạn chế việc bổ sung màu sắc thứ ba. Do đó, hiệu ứng Ombré chỉ được Bentley giới hạn với các tổ hợp khác như vàng Sunburst Gold/cam Orange Flame hay xám Tungsten/đen Onyx.
Chiếc sedan siêu sang này được trang bị ghế da màu đen Beluga bên cạnh các chi tiết màu xanh Topaz. Tựa lưng và đệm ghế được trang trí với các họa tiết đặc trưng.
Bentley Flying Spur Speed được trang bị cơ cấu Ultra Performance Hybrid, gồm động cơ V8 twin-turbo 4.0L mạnh 600 mã lực và cơ cấu hybrid mạnh 190 mã lực, mang đến sức mạnh tổng hợp cho chiếc sedan này lên mức 782 mã lực.
Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,5 giây, tốc độ tối đa hơn 285 km/h. Với bộ pin 25,9 kWh, Bentley Flying Spur Speed có thể di chuyển 80 km với chế độ thuần điện.
Trước đó tại sự kiện Monterey Car Week 2025, hãng xe sang Anh Quốc cũng đã giới thiệu tùy chọn sơn độc đáo Ombre by Mulliner trên chiếc Bentley Continental GT Speed.

Việt Hà

Ảnh: Bentley

