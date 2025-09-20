Tùy chọn sơn đổi màu trên Bentley Flying Spur có giá 68.000 USD

Chỉ có 2 nghệ nhân mới có thể thực hiện bước chuyển màu đặc biệt này, vốn sẽ hạn chế việc bổ sung màu sắc thứ ba. Do đó, hiệu ứng Ombré chỉ được Bentley giới hạn với các tổ hợp khác như vàng Sunburst Gold/cam Orange Flame hay xám Tungsten/đen Onyx.