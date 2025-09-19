Tuyên án 2 tài xế trong vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

Hai tài xế gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết khiến 2 người chết, 3 người bị thương bị TAND khu vực 13 tuyên án.

Ngày 18/9, Tòa án Nhân dân khu vực 13 (tỉnh Lâm Đồng) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 2 bị cáo trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Theo cáo trạng, khoảng 23h55 ngày 18/9/2024, Nguyễn Thọ Huy (SN 1974, trú tỉnh Thanh Hóa) lái xe khách 50F-043.55 lưu thông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Khi đến Km191+400, đoạn qua xã Sông Lũy (tỉnh Lâm Đồng), chiếc xe bất ngờ đâm mạnh vào đuôi ôtô khách 78F-000.40 do Trần Trương Thái (SN 1976, trú tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang dừng phía trước. Vụ tai nạn làm 2 người tử vong, 3 người bị thương, thiệt hại tài sản gần 2 tỷ đồng .

Hiện trường vụ tai nạn trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết tối 18/9/2024.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Thọ Huy điều khiển xe trong tình trạng không làm chủ tay lái, không kịp phát hiện chiếc xe đang dừng phía trước. Còn Trần Trương Thái cho dừng xe chiếm phần đường lưu thông, nhưng lại không đặt biển cảnh báo ở cả hai đầu. Cả hai hành vi đều bị xác định là vi phạm nghiêm trọng Luật Giao thông đường bộ, trực tiếp dẫn đến thảm nạn.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thọ Huy 5 năm tù giam và Trần Trương Thái 2 năm 6 tháng tù giam về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.