Tuyên án nhóm bảo mẫu hành hạ trẻ ở Mái ấm Hoa Hồng

Cả 4 bị cáo trong vụ Mái Ấm Hoa Hồng cùng bị Tòa án phạt từ 1 năm đến 2 năm 3 tháng tù.

Chiều nay (3/9), HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Giáp Thị Sông Hương (51 tuổi, chủ Cơ sở Mái ấm Hoa Hồng) 2 năm 3 tháng tù. Đồng phạm là các bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm (47 tuổi) bị tuyên phạt 2 năm tù; Diệp Ngọc Tuyền (48 tuổi) 2 năm tù và phạt bị cáo Trang Mỹ Nhanh (72 tuổi) 1 năm tù cùng tội “Hành hạ người khác".

Các bị cáo tại phiên tòa chiều nay 3/9.

Phiên tòa do thẩm phán Quách Thanh Bình (Phó chánh Tòa Gia đình và người chưa thành niên, TAND TPHCM) làm chủ tọa và được xét xử kín.

HĐXX cho biết trong 4 bị cáo thì bị cáo Giáp Thị Sông Hương, Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, Diệp Ngọc Tuyền đang bị tạm giam; riêng bị cáo Trang Mỹ Nhanh được tại ngoại.

Bị cáo Trang Mỹ Nhanh tại phiên tòa chiều 3/9.

Theo cáo trạng, Mái ấm Hoa Hồng là cơ sở bảo trợ, nhận nuôi dưỡng trẻ em, có cả trẻ sơ sinh, trẻ mồ côi, được Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận 12 (cũ) cấp phép hoạt động từ tháng 7/2023. Bà Giáp Thị Sông Hương là người đại diện pháp luật và trực tiếp quản lý.

Quá trình điều tra xác định, Mái ấm Hoa Hồng có tổng cộng 86 trẻ, trong đó 39 trẻ được phép nuôi dưỡng, 47 trẻ còn lại do cha, mẹ, người thân gửi nuôi và trẻ bị bỏ rơi được bà Hương nhận nuôi.

Tại Mái Ấm Hoa Hồng, từ tháng 7/2023 đến 4/9/2024, khi chăm sóc trẻ ở phòng 101 và 202 vào ban đêm, các bị cáo thường xuyên chửi mắng, dùng tay, ống nhựa cán cây lau nhà, đũa gỗ và các vật dụng khác đánh các bé khi thay tã, cho bú, ném trẻ xuống nệm, tát trẻ nhiều lần...

Các bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền đã nhiều lần đánh đập, ngược đãi các cháu bé. Bị cáo Hương và bị cáo Nhanh khi chăm sóc 30 cháu bé đã có có hành vi đe dọa, dùng tay, chân, chai dầu gió, lược đánh, dùng tay xách, ném các trẻ.

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo khai nhận Mái ấm Hoa Hồng chỉ được cấp phép nuôi tối đa 39 trẻ nhưng đã nhận vượt quy định, khiến bảo mẫu quá tải, dẫn đến hành vi bạo lực. Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, lý giải một phần do không được đào tạo kỹ năng chăm sóc trẻ…

Cơ quan điều tra xác định, đến nay chưa có tài liệu, chứng cứ nào thể hiện bị cáo Hương nhận trẻ vào nuôi sau đó bán cho người xin nhận làm con nuôi nhằm thu lợi bất chính nên không có căn cứ xử lý về hành vi mua bán trẻ em.

Đối với thông tin việc bán sữa thu lời bất chính của bị cáo Hương, quá trình điều tra cho thấy, Mái ấm Hoa Hồng được nhiều nhà hảo tâm hỗ trợ sữa cho các trẻ. Do số lượng sữa hỗ trợ nhiều các cháu uống không hết, thời hạn sử dụng sữa gần hết nên bị cáo Hương đem sữa đi bán để lấy tiền về mua thực phẩm, lo cho các cháu học tập, đi bệnh viện... Cơ quan điều tra xác định không có căn cứ xử lý bị cáo Hương về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện nay, tất cả 86 trẻ em đã được cơ quan chức năng chuyển đến nuôi tại các cơ sở bảo trợ trẻ em.