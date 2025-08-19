Tuyên án tử hình bị cáo dùng dao đâm chiến sĩ Cảnh sát cơ động

TAND TP.HCM cơ sở 1 (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu) xét xử sơ thẩm bị cáo Dương Hữu Trí (SN 1987) về 4 tội danh: Giết người; Cố ý gây thương tích; Hủy hoại tài sản và Chống người thi hành công vụ.

Theo cáo trạng, Dương Hữu Trí là đối tượng quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn phường 7, TP Vũng Tàu trước đây từ ngày 19/6/2023 đến 19/6/2025 và được test ma túy định kỳ.

Ngày 17/2, cán bộ Công an phường 7 đến nhà đối tượng mời test ma túy, nhưng Trí không chấp hành mà có thái độ chống đối, nên vụ việc được báo cáo về lãnh đạo Công an phường.

Ngày 3/3, 4 cán bộ Công an phường 7 đã đến nhà Trí mời test ma túy, nhưng đối tượng không chấp hành, mà dùng hung khí chống đối, đuổi đánh lực lượng Công an làm một người bị thương, sau đó Trí còn đốt cháy 2 xe máy của lực lượng làm nhiệm vụ, rồi vào nhà cố thủ.

Bị cáo Dương Hữu Trí bị tuyên mức án tử hình.

Khi lực lượng chức năng vận động đưa bố và mẹ của Trí ra ngoài để tránh nguy hiểm, thì đối tượng dùng nước sôi tạt làm một người bị bỏng và đe dọa sẽ cho nổ bình gas.

Lúc này, lực lượng Cảnh sát cơ động gồm 10 đồng chí đến làm nhiệm vụ, đối tượng cầm dao xông đến đâm nhiều nhát trúng lá chắn và đâm trúng ngực chiến sĩ Cảnh sát cơ động Nguyễn Ngọc Minh Nhật rồi bỏ chạy cố thủ trong phòng...

Dù nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng nên chiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh Nhật đã hy sinh.

Theo Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ hung hãn, cố ý tước đoạt tính mạng và xâm phạm sức khỏe con người; cố ý hủy hoại tài sản, chống đối lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ; gây hoang mang lo lắng và bất bình trong dư luận.

Trên cơ sở hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Dương Hữu Trí mức án tử hình về tội Giết người; 2 năm tù về tội Cố ý gây thương tích; 3 năm tù về tội Hủy hoại tài sản; 2 năm tù về tội Chống người thi hành công vụ. Tổng hợp hình phạt là tử hình; đồng thời buộc bồi thường cho một bị hại số tiền 20 triệu đồng.