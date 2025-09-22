Tuyên dương học sinh cứu bạn thoát chết trong vụ thảm án ở Đắk Lắk

Dũng cảm cứu bạn thoát khỏi kẻ sát nhân, em Thạch Chí Khang được UBND phường Thành Nhất và Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ tuyên dương trước toàn trường.

Chí Khang được ông Nguyễn Đình Tâm khen thưởng vì có hành động dũng cảm. Ảnh: Báo Đắk Lắk.

Sáng 22/9, trong lễ chào cờ đầu tuần tại trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột), UBND phường Thành Nhất và Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ tuyên dương, khen thưởng em Thạch Chí Khang, học sinh lớp 5A3, vì hành động dũng cảm cứu bạn trong vụ thảm án khiến 3 người tử vong xảy ra ngày 13/9.

Trong đêm xảy ra án mạng, nghe tiếng kêu cứu của bạn là T.T.P. (SN 2012), Khang đã kịp thời mở cửa cho bạn chạy thoát thân, đồng thời kiên quyết không mở cửa khi đối tượng sát nhân đe dọa. Nhờ sự bình tĩnh và dũng cảm của Khang, em P. đã được bảo vệ an toàn cho đến khi lực lượng công an có mặt, đưa đi cấp cứu và giữ được mạng sống.

Phát biểu tại lễ tuyên dương, ông Nguyễn Đình Tâm, Chủ tịch UBND phường Thành Nhất, bày tỏ niềm tự hào trước tinh thần dũng cảm, nhanh trí của nam sinh lớp 5.

Theo ông Tâm, hành động của Khang không chỉ cứu sống bạn mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ. UBND phường cũng đã đề nghị UBND tỉnh khen thưởng đột xuất cho em.

Cũng tại buổi lễ, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở GD&ĐT Đắk Lắk, đã gửi thư biểu dương em Khang. Đại diện sở khẳng định hành động dũng cảm của một học sinh 11 tuổi là minh chứng sống động cho lòng tử tế, sự can đảm và tinh thần tương thân tương ái.

Bà Xuân đồng thời bày tỏ sự tin tưởng em Khang sẽ trở thành tấm gương sáng, góp phần lan tỏa phong trào người tốt, việc tốt đến các học sinh, khuyến khích thế hệ trẻ không ngừng học tập, rèn luyện và nuôi dưỡng hoài bão trở thành công dân hữu ích.

Theo Báo Đắk Lắk, trong lễ tuyên dương, các cá nhân, tổ chức và giáo viên trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn cũng trao tặng em Khang một khoản hỗ trợ, động viên em vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Vụ thảm án ở Đắk Lắk diễn ra vào khoảng 1h ngày 13/9. Đối tượng Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao) đã cầm dao tấn công gia đình vợ là chị N.T.K.H. (SN 1992, ngụ phường Thành Nhất), khiến 3 người tử vong. Riêng em T.T.P. bị thương nặng, nhưng đã kịp trèo qua tường sang nhà Khang cầu cứu. Trong tình thế nguy cấp, chính sự dũng cảm của em Thạch Chí Khang đã giúp P. thoát chết.