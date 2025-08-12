Tỷ phú giàu nhất Singapore qua đời

Ông Goh Cheng Liang - người sáng lập tập đoàn sơn và chất phủ Wuthelam Group, được Forbes xếp hạng là tỷ phú giàu nhất Singapore năm 2025 - đã qua đời sáng 12/8, hưởng thọ 98 tuổi.

Tỷ phú giàu nhất Singapore Goh Cheng Liang qua đời ở tuổi 98. Ảnh: Forbes.

Gia đình cho biết ông ra đi trong vòng tay người thân. Theo Forbes, ông Goh sở hữu phần lớn cổ phần tại Nippon Paint Holdings (Nhật Bản) với khối tài sản ước tính 13 tỷ USD .

Sinh trưởng trong cảnh nghèo khó, ông từng sống cùng cha mẹ và bốn anh chị em trong căn phòng thuê 3 SGD/tháng tại đường River Valley. Thời Thế chiến II, ông sang Muar (Johor, Malaysia) giúp anh rể bán lưới đánh cá trước khi trở lại Singapore năm 1943.

Khởi nghiệp bằng việc bán nước giải khát nhưng thất bại, ông chuyển sang làm tại cửa hàng kim khí. Năm 1949, ông mua thùng sơn thanh lý từ quân đội Anh, tự mày mò pha chế và tạo ra nhãn hiệu sơn Pigeon. Khi Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ năm 1950 khiến hàng nhập khẩu khan hiếm, công việc kinh doanh của ông phát triển mạnh. Sau đó, ông hợp tác với Nippon Paint làm nhà phân phối, rồi thành lập Wuthelam Holdings năm 1974, mở rộng thành tập đoàn toàn cầu, hiện nắm gần 60% cổ phần Nippon Paint.

Gia đình ông còn đầu tư phát triển rồi bán lại trung tâm thương mại Liang Court và Bệnh viện Mount Elizabeth. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi năm 1997, ông nói không muốn niêm yết công ty vì “không giỏi quản lý các nhà quản trị chuyên nghiệp”.

Ông Goh tích cực đóng góp cho nghiên cứu y tế, đặc biệt trong điều trị ung thư, cấp học bổng cho học sinh khó khăn và hỗ trợ nhiều tổ chức phúc lợi. Năm 1995, với sự giúp đỡ của cố Tổng thống Singapore Wee Kim Wee, ông lập Quỹ Goh Foundation để hoạt động thiện nguyện có hệ thống hơn.

Quỹ này góp phần xây dựng Trung tâm Ung thư Quốc gia Singapore (NCCS) và Trung tâm Xạ trị Proton Goh Cheng Liang, tài trợ nghiên cứu ung thư trẻ em tại Bệnh viện KK, Quỹ Viva, Bệnh viện Đại học Quốc gia và hỗ trợ chương trình ARiSE về các bệnh thấp khớp, miễn dịch. NCCS cũng nhận được tài trợ để phát triển chăm sóc giảm nhẹ.

Ngoài Singapore, ông còn hỗ trợ xây dựng đường sá, cung cấp nước sạch, hệ thống vệ sinh và nhiều trường học tại quê hương tổ tiên ở huyện Đại Ngô, Triều Châu, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Ông Goh là người sống kín tiếng, khiêm nhường, yêu thích thời gian bên con cháu, các hoạt động như đi thuyền, câu cá, du lịch và thưởng thức ẩm thực. Ông có tất cả 3 người con, 8 cháu và một chắt.

Con trai cả của ông, ông Goh Hup Jin, gọi cha là “ngọn hải đăng của lòng nhân ái và sức mạnh”, dạy các con “sống với lòng trắc ẩn và khiêm nhường”.