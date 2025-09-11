Tỷ phú giàu nhất thế giới nhiều lần suýt chết vì thú chơi khét tiếng

Từ tuổi thơ nghèo khó đến tỷ phú công nghệ, Larry Ellison không chỉ nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ mà còn bởi cuộc đời xa hoa, ồn ào và những thú vui mạo hiểm hiếm ai dám thử.

Larry Ellison có niềm đam mê bất tận với tốc độ, biển cả và bầu trời.

Larry Ellison - nhà sáng lập Oracle, người đứng sau tập đoàn phần mềm lớn thứ hai thế giới - không chỉ nổi tiếng với khối tài sản khổng lồ hàng trăm tỷ USD. Ông còn được biết đến như "tay chơi khét tiếng" của Thung lũng Silicon, một tỷ phú mang trong mình niềm đam mê bất tận với tốc độ, biển cả và bầu trời.

Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn ở Chicago, bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, Ellison lớn lên trong sự dạy dỗ khắt khe của cha nuôi. Tuổi thơ nhiều thiếu thốn ấy dường như hun đúc trong ông khao khát khẳng định bản thân, bằng cả sự nghiệp và cách sống khác biệt, theo Vanity Fair.

Khi đã trở thành tỷ phú công nghệ, Ellison không chọn cuộc sống yên ổn mà lao vào những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, nhiều lần đối mặt với tử thần.

Thú vui xa hoa và đam mê tốc độ

Ngay khi Oracle phất lên, Ellison đã phô diễn phong cách sống khác biệt. Trong khi nhân viên đi Porsche hay BMW, ông xuất hiện cùng chiếc Ferrari đỏ chói. Có lần, cảnh sát phạt ông liên tiếp 3 ngày vì lái xe quá tốc độ, thậm chí còn truy đuổi tới tận trụ sở Oracle, nơi Ellison ung dung gọi luật sư đến xử lý.

Niềm đam mê tốc độ đưa ông lên cả bầu trời. Tỷ phú này từng tìm cách mua một tiêm kích MiG-29 của Nga, dù không thành, ông vẫn sắm cho mình máy bay phản lực huấn luyện Italy để thỏa mãn cảm giác bay lượn. Không ít lần, Ellison tự lái máy bay chiến đấu thử nghiệm, phớt lờ mọi rủi ro.

Theo Business Insider, Ellison mê bóng rổ đến mức cho dựng hẳn sân chơi trên ít nhất hai chiếc siêu du thuyền. Ông cũng sở hữu bộ sưu tập đồng hồ đắt giá và đặc biệt dành nhiều tâm huyết cho đua thuyền buồm.

Tỷ phú Larry Ellison nổi tiếng với thú chơi đua thuyền buồm. Ảnh: Reuters.

Không chỉ dừng ở thú vui cá nhân, Ellison còn mạnh tay chi hàng trăm triệu USD để phát triển đội Oracle Team USA, đưa đội này lên ngôi vô địch giải America’s Cup - đấu trường thuyền buồm danh giá bậc nhất thế giới.

Ông từng kể lại chuyện Rupert Murdoch - ông trùm truyền thông - bị đứt ngón tay khi tham gia thủy thủ đoàn trên chiếc Sayonara của Ellison, như một minh chứng cho sự khốc liệt và mạo hiểm mà ông theo đuổi.

Không dừng lại ở tốc độ, Ellison còn xây dựng "đế chế cá nhân" qua những dự án bất động sản xa hoa. Khu dinh thự trị giá khoảng 200 triệu USD ở Atherton được ông thiết kế như một làng samurai thế kỷ 16, với hồ nước, vườn Nhật, cầu gỗ và tháp canh.

Tất cả thể hiện sự ám ảnh cầu toàn và niềm đam mê với văn hóa Nhật Bản mà ông say mê sưu tầm, từ kiến trúc cho đến những thanh kiếm samurai cổ.

Những lần thập tử nhất sinh

Đam mê mạo hiểm nhiều lần khiến Ellison suýt mất mạng. Khi lướt sóng ở Hawaii, ông bị ngã gãy cổ. Trong một cuộc đua xe đạp, ông ngã nặng đến mức tay nát vụn, phải gắn thanh kim loại và ốc vít để giữ cố định, theo Times of India.

Sau hàng loạt ca phẫu thuật, thay vì nghỉ ngơi, ông lại tiếp tục trở lại với những trò chơi mạo hiểm.

"Đó là việc rất trẻ con và ngốc nghếch, nhưng tôi cực kỳ khuyến khích nó", Ellison từng cười nói khi kể lại cảnh lái máy bay nhào lộn sát mặt biển để "trêu" đối thủ sau một giải đua thuyền.

Tinh thần ấy cũng được ông mang vào kinh doanh. Đầu thập niên 1990, Oracle đối mặt khủng hoảng lớn sau bê bối doanh thu "ảo", giá trị công ty bốc hơi hàng tỷ USD.

Trong khi nhiều lãnh đạo rời bỏ, Ellison vẫn ở lại lèo lái, tự học cách đọc từng bảng cân đối kế toán, tái cấu trúc bộ máy và đưa Oracle trở lại vị thế. Từ đó, Oracle vươn mình thành tập đoàn công nghệ toàn cầu, còn Ellison trở thành đối thủ đáng gờm nhất của Bill Gates.

Larry Ellison và người vợ thứ 6 kém 47 tuổi Jolin Zhu. Ảnh: SI.

Ngoài công việc và thú chơi, Ellison cũng nổi tiếng với đời tư ồn ào. Ông từng 6 lần kết hôn, vướng vào kiện tụng liên quan đến quấy rối, nhưng những bê bối không làm giảm sức hút của ông với công chúng. Người vợ đầu, Adda Quinn - một nhà nghiên cứu lịch sử - kể rằng 7 năm chung sống với Ellison chẳng khác gì "tàu lượn siêu tốc".

Dù chỉ kiếm được 1.600 USD mỗi tháng, ông vẫn vung tay mua xe đạp giá 1.000 USD , thường xuyên ăn ở nhà hàng sang trọng hay thậm chí vay 3.000 USD để sắm thuyền buồm. Tính cách bốc đồng ấy khiến cuộc hôn nhân kết thúc bằng ly dị.

Thậm chí, đường dây nóng của Oracle bị "nghẽn" vì hàng nghìn phụ nữ gọi tới, muốn lấp “khoảng trống trong đời Larry”.

Được gọi là "anti-Gates", Ellison đối lập với hình ảnh một Bill Gates trầm tĩnh, miệt mài. Với Ellison, cuộc sống là một sân khấu lớn, nơi ông vừa là tỷ phú công nghệ, vừa là tay chơi mạo hiểm, không ngừng tìm kiếm ánh đèn và những trận thách thức mới.