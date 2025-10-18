Tỷ phú Jeff Bezos cảnh báo Gen Z nên suy nghĩ kỹ trước khi bỏ học đại học để khởi nghiệp, những tấm gương thành công sớm như Bill Gates hay Mark Zuckerberg chỉ là ngoại lệ.

Tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon. Ảnh: Reuters.

Ngày càng nhiều người thuộc Gen Z đang chọn bỏ qua đại học để khởi nghiệp. Một số đã trở thành triệu phú trong quá trình này. Tuy nhiên, tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Amazon, cảnh báo đừng nghĩ rằng đó là công thức để thành công.

Bill Gates hay Mark Zuckerberg là ngoại lệ

Phát biểu tại Tuần lễ Công nghệ Italy hồi đầu tháng 10, Jeff Bezos đã đưa ra quan điểm trái ngược với trào lưu "tự làm chủ" đang lan rộng trong thế hệ trẻ.

"Bạn 18, 19, 20 tuổi, bỏ học đại học và trở thành một doanh nhân. Chúng ta có những ví dụ nổi tiếng về điều đó, như Bill Gates, Mark Zuckerberg... Tuy nhiên, những người này là ngoại lệ", vị tỷ phú nhìn nhận.

Thay vì đi theo con đường mạo hiểm này, ông tin rằng một lộ trình ổn định hơn sẽ giúp tăng cơ hội thành công sau này. Chính Bezos tốt nghiệp Đại học Princeton năm 1986, sau đó làm việc tại Phố Wall trước khi sáng lập Amazon ở tuổi 30.

Ông cho rằng chìa khóa thành công chính là sử dụng những năm tháng ngay sau khi ra trường để tham gia vào một công ty có quy trình tốt. Đây là nơi bạn có thể học được nhiều điều cơ bản, như cách tuyển dụng, phỏng vấn, quản lý...

Bezos nói rằng kinh nghiệm này sẽ không kéo bạn lùi lại. Thay vào đó, nó sẽ đặt nền móng cho việc tự mình khởi nghiệp.

"Tôi bắt đầu Amazon khi tôi 30 tuổi, không phải khi tôi 20, và tôi nghĩ rằng 10 năm tích lũy kinh nghiệm đó đã cải thiện đáng kể cơ hội thành công của mình", ông nói thêm. "Vì vậy, đó sẽ luôn là lời khuyên của tôi, tôi đã hoàn thành đại học và tôi nghĩ điều đó hữu ích".

Tỷ phú Jeff Bezos cảnh báo Gen Z không nên từ bỏ giảng đường để khởi nghiệp. Ảnh: Reuters.

Bằng đại học quan trọng hơn trong kỷ nguyên AI

Quan điểm của Jeff Bezos được đưa ra khi nhiều người trẻ cho rằng bằng cấp đang mất dần giá trị, đặc biệt trong kỷ nguyên AI. Tuy nhiên, thực tế từ thị trường lao động dường như ủng hộ lời khuyên của vị tỷ phú.

Một nghiên cứu đã chỉ ra các bằng cấp STEM đang dẫn đầu về mức lương. Cụ thể, dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cho thấy chuyên ngành Kỹ thuật hàng không vũ trụ có thu nhập trung bình giữa sự nghiệp lên tới 125.000 USD mỗi năm. Các bằng cấp nâng cao, đặc biệt trong lĩnh vực y tế, là chìa khóa dẫn đến các công việc trả trên 200.000 USD .

Steve Preston, CEO tổ chức từ thiện Goodwill với hơn 650 trung tâm việc làm, cho biết trong số hơn 2 triệu người sử dụng dịch vụ tìm việc năm ngoái, phần lớn những người vật lộn với thất nghiệp không có bằng đại học. Vấn đề này thậm chí còn trầm trọng hơn đối với nam giới Gen Z.

Vị CEO dự đoán một làn sóng thất nghiệp sắp tới khi AI bắt đầu tác động đến các công việc cấp thấp.

"Ngay bây giờ, tìm việc đã khó khăn hơn nhiều. Thực tế này đang giáng mạnh vào những người trẻ tuổi không có bằng đại học", ông nói.

Dù nhiều nhà tuyển dụng tuyên bố ưu tiên kỹ năng, một khảo sát của LinkedIn cho thấy gần 50% nhân sự cấp giám đốc vẫn xem bằng cấp là yêu cầu thiết yếu. Họ vẫn ưu tiên tuyển dụng những người có bằng cấp cao.

Ngay cả trong kỷ nguyên AI, các chuyên gia vẫn khẳng định giáo dục truyền thống là quan trọng hơn bao giờ hết.

"Một sinh viên có thể dùng AI để tạo ra một ứng dụng đơn giản, nhưng thiếu đào tạo về kiến trúc phần mềm, gỡ lỗi và sử dụng dữ liệu có trách nhiệm, họ có nguy cơ tạo ra sản phẩm yếu kém hoặc gây hại", Dana Stephenson, CEO Riipen, cảnh báo.

Đồng quan điểm, Anant Agarwal, Giám đốc Học thuật tại 2U (công ty công nghệ giáo dục), khẳng định bằng cấp sẽ bảo vệ sự nghiệp của bạn bằng cách chuẩn bị cho bạn đối phó với làn sóng công nghệ tiếp theo.