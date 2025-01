Tỷ phú ‘mặt mèo’ qua đời ở tuổi 84

Tỷ phú Jocelyne Wildenstein nổi tiếng vì bỏ hàng triệu USD để phẫu thuật thẩm mỹ giống mèo. Bà được xem là “một trong những nhân vật kỳ quặc nhất của giới thượng lưu”.

Tỷ phú Jocelyne Wildenstein qua đời chiều 31/12/2024 tại Paris, theo thông báo của ông Lloyd Klein. Ảnh: WireImage.

Bạn đời của tỷ phú người Thụy Sĩ cho biết bà qua đời vào ngày 31/12/2024 tại nhà riêng ở Paris. “Với nỗi buồn sâu sắc, ông Lloyd Klein xin thông báo về cái chết bất ngờ của vị hôn thê kiêm bạn đời lâu năm, bà Jocelyne Wildenstein”, nhà thiết kế thời trang gửi tuyên bố bằng tiếng Anh tới hãng thông tấn Agence France-Presse.

Theo Klein, bà Wildenstein “ra đi thanh thản trong giấc ngủ vào cuối buổi chiều tại căn hộ ở Paris”.

Kết hôn với tỷ phú

Wildenstein, tên khai sinh là Jocelynnys Dayannys da Silva Bezerra Périsset, gia nhập giới thượng lưu New York sau khi kết hôn với nhà buôn nghệ thuật Alec Wildenstein - người thuộc dòng dõi buôn bán nghệ thuật và đua ngựa thuần chủng nổi tiếng ở Pháp. Cả hai có với nhau 2 đứa con.

Bà được gọi bằng nhiều biệt danh khác nhau trên truyền thông như “Jocelyne” hay “Jocelyn”. Sinh năm 1940 tại Lausanne (Thụy Sĩ), Wildenstein qua đời ngày 31/12/2024 tại Paris, hưởng thọ 84 tuổi.

Chồng của Jocelyne Wildenstein là nhà buôn nghệ thuật Alec Wildenstein, cả hai có với nhau 2 đứa con trước khi ly hôn. Ảnh: BackGrid.

Công chúng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với việc Wildenstein đầu tư hàng triệu USD để làm ngoại hình trông giống loài mèo hoang dã. Khoản tiền dàn xếp ly hôn trị giá 2,5 tỷ USD kèm theo tiền chu cấp 100 triệu USD /năm của bà với tỷ phú Alec Wildenstein cũng gây sốt trong thời gian dài.

Bà dành nhiều thời gian ở châu Phi với nhà làm phim châu Âu Sergio Gobbi. “Châu Phi là thiên đường, bạn sẽ có cái nhìn khác biệt về cuộc sống. Chúng tôi yêu thích phiêu lưu”, Wildenstein chia sẻ với The New York Times.

Tỷ phú “mặt mèo” gặp chồng Alec Wildenstein trong chuyến đi săn ở Kenya và kết hôn với ông tại Las Vegas một năm sau đó. Bà bắt đầu hành trình phẫu thuật thẩm mỹ để trông giống mèo từ đây.

Wildenstein trước khi bỏ 2,5 triệu USD để phẫu thuật giống mèo. Ảnh: Instagram/jocelynewildenstein.

Theo Daily Mail, Wildenstein đã chia 2,5 triệu USD cho các ca phẫu thuật để làm hài lòng chồng, người rất thích mèo. Thậm chí, cả hai nuôi linh miêu làm thú cưng.

Tuy nhiên, chồng bà nói với Vanity Fair: “Bà ấy điên rồi. Tôi luôn là người biết sau cùng. Bà ấy nghĩ có thể sửa gương mặt bản thân như một món đồ nội thất nhưng chúng không hoạt động theo cách đó”.

Vụ ly hôn trị giá hàng tỷ USD bắt đầu khi có tin đồn bà từng là gái mại dâm tại nhà thổ Paris. Trong thời gian ly hôn, nhà buôn nghệ thuật đã giảm trợ cấp hàng tháng của vợ từ 150.000 USD xuống còn 50.000 USD .

Thẩm phán trong vụ ly hôn của vợ chồng tỷ phú ra quyết định Wildenstein không được phép dùng tiền bồi thường sau ly hôn để phẫu thuật thêm lần nào.

“Dị nhân của giới thượng lưu”

“Tôi chưa bao giờ muốn thay đổi khuôn mặt của mình”, bà chia sẻ với đài C8 của Pháp vào mùa thu 2024 và nói thêm muốn môi dày hơn đôi chút. Tỷ phú phủ nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ để níu kéo chồng cũ.

Tạp chí Interview gần đây nhận xét Wildenstein là “một trong những dị nhân của giới thượng lưu trong 50 năm trở lại”. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí này, bà ước tính bản thân đã chi 700.000 USD cho thực phẩm, rượu, hoa và thuốc, khẳng định “đó chỉ là khởi đầu”.

Ngoài những người e ngại về ngoại hình “trông giống mèo” của bà, người khác lại cho rằng đây là vẻ đẹp “quyến rũ”.

Wildenstein và bạn trai Lloyd Klein sau khi ly hôn người chồng tỷ phú vào năm 1997. Ảnh: FilmMagic.

“Tôi nhớ từng thấy cô ở Beige (bữa tiệc tối thứ Ba nổi tiếng tại Bowery Bar and Grill ở Thành phố New York - PV). Sự quyến rũ đã được đẩy lên cực hạn, nó in hằn vào tâm trí tôi”, biên tập viên Mel Ottenberg của Interview nhận xét trong cuộc phỏng vấn.

Ottenberg hỏi Wildenstein về tình yêu của bà dành cho loài mèo. Tỷ phú cho biết có 2.000 con vật được bảo vệ tại trang trại của gia đình Wildenstein ở Kenya.

“Chúng tôi có mọi thứ trừ sư tử vì chúng sẽ tàn sát động vật nhỏ”, bà nói. Khi được hỏi về loài động vật yêu thích, bà chọn loài báo vì “chúng rất hay ghen tỵ”.

Wildenstein cho biết bản thân tận hưởng những lời báo chí nhận xét cùng sự chú ý của công chúng. “Các nhà báo có thể nói bất cứ điều gì họ thích. Đó không phải là vấn đề của tôi”, bà khẳng định.