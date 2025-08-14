Tỷ phú Mỹ đua nhau mở trường học

1. Elon Musk : Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đã sáng lập nhiều trường học, mới nhất là trường mầm non tư thục Ad Astra, dự kiến khai giảng vào mùa thu 2025 tại bang Texas (Mỹ). Trường nhận trẻ từ 3-9 tuổi, áp dụng nguyên tắc học tập lấy trẻ làm trung tâm và tập trung vào các môn STEM. Năm đầu tiên, học phí sẽ được hỗ trợ trước khi áp dụng mức tương đương các trường tư thục tại địa phương và chỉ tuyển tối đa 21 học sinh. Trước đó, vào năm 2014, Elon Musk từng mở trường Ad Astra tại bang California cho con mình và con nhân viên SpaceX theo học, sau này phát triển thành trường Astra Nova với khoảng 300 học sinh học online.

2. Mark Zuckerberg: Năm 2016, Mark Zuckerberg và vợ Priscilla Chan sáng lập The Primary School thông qua quỹ từ thiện Chan Zuckerberg Initiative. Đây là trường tư thục miễn học phí được đặt cơ sở tại East Palo Alto và East Bay, California. Theo Insider, trường này phục vụ hàng trăm học sinh, kết nối phụ huynh, giáo viên cùng các chuyên gia y tế, sức khỏe tâm thần, đồng thời chú trọng yếu tố đa dạng, công bằng và hòa nhập (DEI). Tuy nhiên, vào tháng 4/2025, trường thông báo sẽ đóng cửa vào cuối năm học 2026, trùng thời điểm các hoạt động DEI khác của Zuckerberg bị cắt giảm.

3. Jeff Bezos: Nhà sáng lập và Chủ tịch điều hành Amazon Jeff Bezos thành lập mạng lưới mầm non Bezos Academy thông qua quỹ Bezos Day One Fund. Cơ sở đầu tiên được khai trương vào năm 2020. Hệ thống này vận hành các trường “lấy cảm hứng từ Montessori” tại những cộng đồng thiếu nguồn lực, qua đó miễn học phí cho trẻ từ 3-5 tuổi. Mạng lưới mầm non của vị tỷ phú hiện đã có mặt ở bang Arizona, Florida, Hawaii, Kentucky, Texas và Washington.

4. Oprah Winfrey: Năm 2007, diễn viên Oprah Winfrey thành lập Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls - trường nội trú tại Nam Phi với mục tiêu đào tạo nữ sinh ưu tú. Theo Quỹ Oprah, hơn 525 học sinh tại trường này đã tốt nghiệp. Điểm đáng chú ý là tỷ lệ tuyển sinh ở nơi này rất gắt gao, chỉ 1% thí sinh trúng tuyển. Năm 2024, bà Oprah chia sẻ trên Instagram rằng bà đã tham dự 22 lễ tốt nghiệp tại đây.

5. LeBron James: Ngôi sao bóng rổ LeBron James cùng Quỹ LeBron James Family đã thành lập trường I Promise tại quê nhà Akron, bang Ohio (Mỹ) vào năm 2018. Trường này được hợp tác với hệ thống trường công địa phương và hướng tới hỗ trợ những học sinh đã tụt lại phía sau và có nguy cơ bị bỏ rơi. Học sinh lớp 1-8 theo học tại trường sẽ được cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện, trong đó có việc kéo dài thời gian học so với mặt bằng chung.

6. Laurene Powell Jobs: Khác với các tỷ phú còn lại trong danh sách, doanh nhân Laurene Powell Jobs không sáng lập trường học cụ thể mà thành lập một tổ chức phi lợi nhuận độc lập nhằm phân bổ tài trợ cho các trường trung học trên toàn nước Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, tổ chức Emerson Collective của bà Powell Jobs đã đầu tư 300 triệu USD vào tổ chức phi lợi nhuận XQ Institute - đơn vị cấp nhiều khoản tài trợ cho các trường học trên khắp nước Mỹ.

Thị trường lao động thay đổi chóng mặt, để tồn tại, con người cần học tập suốt đời. Trong bối cảnh đó, tạp chí Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả cuốn Học tập suốt đời của tác giả Michelle R.Weise.

Tác phẩm cung cấp cho độc giả những đánh giá về thị trường lao động tương lai, những giải pháp cho nhu cầu vừa học vừa làm đang ngày một tăng, cùng với đó là đưa ra những cách kết nối để quá trình chuyển đổi “học-làm” diễn ra thuận lợi hơn. Từ đó, tác giả nêu lên vai trò của việc học tập suốt đời.