Tỷ phú Trung Quốc cưới bạn học cũ sau vụ ly hôn chấn động

Quyết định của doanh nhân giàu có, 61 tuổi, cưới người bạn học cùng tuổi được khen ngợi là “trong sáng và ngọt ngào”, thách thức định kiến, nhận nhiều lời chúc tụng trên mạng.

Lễ cưới của Li và Zhang được tổ chức theo chủ đề “Vẫn tin vào tình yêu”. Ảnh: Handout.

Ở tuổi 61, Li Guoqing tái hôn với một người phụ nữ cùng tuổi, sau cuộc chiến ly hôn kéo dài sáu năm. Đám cưới mới này, đi ngược lại định kiến “đàn ông giàu có lớn tuổi cưới vợ trẻ”, đã giúp ông nhận về nhiều lời ngợi khen trên mạng xã hội, theo South China Morning Post.

Li Guoqing là cựu CEO, đồng sáng lập của Dangdang, một trong những nhà bán lẻ sách trực tuyến đầu tiên và nổi tiếng nhất Trung Quốc. Ông là cựu sinh viên Đại học Bắc Kinh. Công ty Dangdang được thành lập năm 1999 cùng vợ cũ là Peggy Yu. Cả hai kết hôn năm 1996 sau ba tháng hẹn hò.

Ngày 16/8, Li tổ chức lễ cưới cùng vợ mới là Zhang Danhong, với chủ đề “Still Believe in Love” (Vẫn tin vào tình yêu).

Buổi lễ có sự góp mặt của những gương mặt nổi tiếng như Zhang Chaoyang (CEO Sohu Inc) và Yu Minhong (người sáng lập, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục & Công nghệ New Oriental). Zhang Danhong, một người gốc Hoa - Đức, là nhà báo kinh tế nổi tiếng, từng giữ chức Phó Giám đốc Ban Tiếng Trung tại Deutsche Welle. Bà cũng là tác giả cuốn sách From Charlemagne to the Euro: Europe’s Dream to Be Integrated.

Zhang từng theo học Đại học Bắc Kinh, tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ và Văn học Đức.

Li Guoqing tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh và là đồng sáng lập kiêm cựu giám đốc điều hành của công ty thương mại điện tử Dangdang. Ảnh: Handout.

Thiệp mời đám cưới của họ ghi rõ: “Không nhận quà tặng hay phong bì”, thay vào đó khuyến khích khách mời quyên góp 500 nhân dân tệ ( 70 USD ) để hỗ trợ Trường Tiểu học nông thôn Tianzige và giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

“Như hai đoàn tàu từng lỡ nhịp, cuối cùng chúng tôi gặp lại nhau ở tuổi 60. Chúng tôi vẫn tin vào vẻ đẹp của tình yêu”, lời mời cưới viết.

Hành trình để họ có được hạnh phúc hiện tại không hề dễ dàng. Li kể rằng, sau khi tốt nghiệp đầu thập niên 1990, Zhang ra nước ngoài phát triển sự nghiệp. Năm 1995, ông từng hứa sẽ cho bà một cuộc sống giàu sang nếu chịu trở về Trung Quốc và cưới ông.

Zhang đã tức giận đáp lại: “Tại sao tất cả đều phải xoay quanh tiền bạc?”.

Cuộc tái hôn này diễn ra sau vụ ly hôn ồn ào suốt sáu năm của tỷ phú với vợ cũ Peggy Yu, bắt đầu từ tháng 12/2018.

Trong vụ ly hôn, Yu từng công khai cáo buộc chồng ngoại tình và sai phạm tài chính, thậm chí từng có vụ việc Li bị tố chiếm giữ con dấu công ty. Cuộc chiến pháp lý kéo dài đến tháng 6/2025 mới khép lại.

Kết quả, Yu giữ toàn quyền kiểm soát Dangdang.com, còn Li nhận được một khoản tiền mặt lớn, nhưng chi tiết không được tiết lộ.

Năm 2019, Li từng tuyên bố: “Nếu cưới lần nữa, tôi sẽ không chọn một nữ doanh nhân. Tôi muốn một người trong sáng, ngọt ngào, bởi bản thân tôi cũng chỉ là một người đàn ông trong sáng và ngọt ngào. Tôi không thể chịu thêm một vết thương nào nữa”.

Ông cũng khẳng định mối quan hệ với Zhang chỉ bắt đầu sau khi đã ly hôn, nhằm bác bỏ tin đồn ngoại tình.

Quyết định của Li nhận nhiều lời khen ngợi trên mạng, được xem là câu chuyện “tình yêu thuần khiết”. Nhiều người so sánh với các tỷ phú khác, như Wang Shi - nhà sáng lập, Chủ tịch China Vanke (doanh nghiệp bất động sản lớn nhất Trung Quốc), kết hôn với Tian Pujun, người kém ông 30 tuổi.

Một bình luận trên mạng viết: “Rất nể Li Guoqing. Với khối tài sản của mình, phần lớn đàn ông sẽ chọn một người phụ nữ trẻ hơn. Nhưng ông ấy lại cưới một người cùng tuổi, hơn nữa còn là trí thức”.

Một người khác nhận định: “Khi những người đàn ông thành đạt bắt đầu trân trọng trí tuệ của phụ nữ cùng thế hệ, thay vì tính toán tuổi trẻ của họ; khi hôn nhân chuyển từ biểu tượng địa vị thành ‘khế ước tâm hồn’, chúng ta mới thật sự thấy tình yêu có thể thoát khỏi định kiến”.