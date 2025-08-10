UNESCO: Đã trùng tu di sản thiệt hại sau bão Yagi ở Việt Nam

3 di tích bị thiệt hại do bão Yagi hồi tháng 9/2024 tại Việt Nam đã được khôi phục, UNESCO cho biết ngày 8/8.

Cổng chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Ninh, địa phận Bắc Giang cũ) chụp ngày 6/3. Ảnh: Chùa Vĩnh Nghiêm.

Ngày 8/8, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, viết tắt là UNESCO) thông báo kết quả đầu tiên của dự án Bảo vệ di sản văn hóa Việt Nam: Ứng phó khẩn cấp với cơn bão Yagi.

3 di sản văn hóa bị thiệt hại do bão Yagi thuộc dự án cần trùng tu khẩn cấp bao gồm:

Chùa Nhị Châu (Hải Phòng, thuộc địa phận Hải Dương cũ): Sửa chữa phần mái nhà bị hư hỏng

(Hải Phòng, thuộc địa phận Hải Dương cũ): Sửa chữa phần mái nhà bị hư hỏng Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Ninh, địa phận Bắc Giang cũ): Phục hồi tháp chuông và kho lưu trữ đồ gỗ (thuộc di sản Tư liệu thế giới của UNESCO - Memory of the World)

(Bắc Ninh, địa phận Bắc Giang cũ): Phục hồi tháp chuông và kho lưu trữ đồ gỗ (thuộc di sản Tư liệu thế giới của UNESCO - Memory of the World) Đình Trang (Phú Thọ): Sửa chữa và bổ sung các vật dụng thờ cúng và văn hóa quan trọng.

Tổ chức trên xác nhận 3 công trình đã được khôi phục khẩn cấp, đảm bảo bảo tồn các cấu trúc lịch sử và tính liên tục của các tập quán văn hóa địa phương.

"Dự án di sản khẩn cấp này thể hiện cam kết của UNESCO trong việc bảo vệ di sản văn hóa khi đối mặt với thảm họa, đảm bảo các nỗ lực phục hồi không chỉ nhanh chóng mà còn bắt nguồn từ khả năng phục hồi và tính liên tục văn hóa", đơn vị trên cho hay.

Dự án bắt đầu vào tháng 11/2024, kéo dài đến tháng 5 năm nay. UNESCO phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (MoCST) tại Việt Nam, Trung tâm Quốc tế về Nghiên cứu Bảo tồn và Phục hồi các di sản văn hóa (ICCROM), Trung tâm Khảo cổ và Mỹ thuật Khu vực Đông Nam Á (SPAFA), Sở Văn hóa và Môi trường và chính quyền địa phương tại di tích cần trùng tu.

Ngoài ra, UNESCO cho biết thêm một trong số mục đích quan trọng của dự án là xây dựng năng lực và chuẩn bị cho tương lai. Những phát hiện thuộc lần khảo sát đặt nền móng cho việc đào tạo và phát triển bộ "Hướng dẫn kỹ thuật quốc gia về ứng phó khẩn cấp đối với di sản văn hóa".