Ứng viên giáo sư trẻ nhất năm 2025 có gì đặc biệt?

PGS.TS Võ Hoàng Hưng, 38 tuổi, giảng viên Đại học Sài Gòn, là ứng viên giáo sư trẻ nhất năm nay.

PGS.TS Võ Hoàng Hưng, giảng viên Đại học Sài Gòn. Ảnh: FBNV.

Ông Võ Hoàng Hưng quê ở tỉnh Vĩnh Long, hiện là Trưởng bộ môn Toán - Tin ứng dụng, Đại học Sài Gòn.

Ông được biết đến với nhiều thành tích vượt trội trong lĩnh vực toán học. Là cựu học sinh trường THPT chuyên Lý Tự Trọng (Cần Thơ), khi học lớp 10, Hưng đoạt huy chương vàng kỳ thi Olympic 30/4; giành hạng nhất kỳ thi học sinh giỏi Toán đồng bằng sông Cửu Long năm lớp 11. Năm lớp 12, Hưng giành giải ba học sinh giỏi quốc gia.

Năm 2009, ông Hưng nhận bằng cử nhân tại Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM). Sau đó, năm 2014, ông nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Paris 6 (Pháp), chuyên ngành Toán giải tích và Phương trình đạo hàm riêng.

Các hướng nghiên cứu chính của PGS Hưng gồm: Bài toán ngược, phương trình đạo hàm riêng, giải tích phi tuyến, giải tích bậc không nguyên, bài toán sinh học.

Từ năm 2015, ông trở về nước làm việc và công tác ở nhiều nơi trước khi chính thức về công tác tại Đại học Sài Gòn từ năm 2018 đến nay.

Tháng 1/2021, ông Hưng được công nhận chức danh phó giáo sư, là một trong bốn phó giáo sư trẻ nhất năm đó. Năm 2023, ông nhận giải thưởng công trình Toán học xuất sắc do Bộ GD&ĐT trao.

Tính đến hiện tại, ông Hưng đã công bố 23 bài báo khoa học, trong đó 21 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín; hoàn thành 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ.

Hồ sơ ứng viên nêu PGS Võ Hoàng Hưng tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động cộng đồng về Toán học do Viện nghiên cứu cao cấp về Toán và Viện Toán học chủ trì, như Trường đông về Phương Trình Đạo hàm Riêng 2020; Trường đông về Mô hình toán học và Hệ động lực 2022, Trường hè Quốc Tế về Toán Sinh 2023 và 2025.

Ngoài ra, từ năm 2019, ông còn tham gia bồi dưỡng đội tuyển Olympic Toán học sinh viên môn Toán giải tích của Đại học Sài Gòn và luôn có giải.

Theo kế hoạch, từ ngày 29/8 đến ngày 26/9, Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành tiếp tục xét duyệt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Từ ngày 20/10 đến ngày 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2025.

Chi tiết danh sách ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư tại đây.