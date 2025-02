Uống tối đa bao nhiêu ly cà phê để bảo vệ da?

Tiêu thụ cà phê hợp lý không chỉ giúp duy trì sự tỉnh táo, mà còn hạn chế nguy cơ gây mụn, lão hóa sớm và mất nước cho da. Điều chỉnh thói quen uống cà phê để bảo vệ làn da tốt hơn.

Con người có thể tiêu thụ 4-5 ly cà phê/ngày, tương đương khoảng 400 mg caffeine. Nhưng chuyên gia da liễu khuyến nghị nên uống 1-2 ly để bảo vệ làn da. Ảnh minh họa: Maks Gelatin/Pexels.

Việc từ bỏ một số thói quen để có làn da đẹp hơn thường gắn liền với đường, sữa, rượu hoặc thậm chí là gluten. Tuy nhiên, gần đây, cà phê cũng được đưa vào danh sách cần hạn chế. Vậy uống cà phê thực sự có hại cho làn da hay không?

Giống như nhiều vấn đề khác trong cuộc sống, không thể khẳng định rõ ràng rằng cà phê là "tốt" hay "xấu" cho da. Những lợi ích và tác hại của cà phê có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Để có câu trả lời chính xác, các chuyên gia da liễu Mỹ Gary Goldenberg và Whitney Bowe đã phân tích tác động của cà phê đối với làn da, cả tích cực lẫn tiêu cực, Byrdie đưa tin.

Lượng cà phê tối đa để bảo vệ làn da

Một trong những quan niệm phổ biến nhất là cà phê có thể gây mụn. Quan niệm này không hoàn toàn sai, nhưng cần xem xét kỹ hơn các yếu tố liên quan.

Theo Gary Goldenberg, bác sĩ da liễu thẩm mỹ tại Goldenberg Dermatology (New York, Mỹ) và phó giáo sư lâm sàng về da liễu tại Bệnh viện Mount Sinai, việc tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể liên quan đến căng thẳng, mà căng thẳng lại có thể kích thích sự phát triển của mụn.

Vậy bao nhiêu cà phê là quá nhiều? Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), mức tối đa khuyến nghị là 400 mg caffeine/ngày, tương đương khoảng 4 hoặc 5 cốc.

Tuy nhiên, theo Whitney Bowe, bác sĩ da liễu được chứng nhận ở Mỹ và là tác giả của cuốn sách Dirty Looks: The Secret to Beautiful Skin, để bảo vệ làn da, nên giới hạn ở mức 1-2 cốc/ngày. Việc tiêu thụ quá mức bất kỳ thực phẩm hay đồ uống nào cũng có thể gây hại. Do đó, uống cà phê một cách điều độ là điều cần thiết.

Chất lượng cà phê là yếu tố quan trọng cần cân nhắc khi sử dụng để bảo vệ sức khỏe nói chung. Ảnh minh họa: Cristian Rojas/Pexels.

Thành phần đi kèm với cà phê có thể ảnh hưởng tiêu cực đến làn da. Theo Tiến sĩ Goldenberg, sữa công nghiệp, đường trắng và siro có thể làm rối loạn nội tiết tố, dẫn đến mụn. Do đó, nếu thường xuyên thêm đường hoặc kem sữa vào cà phê, đây có thể là nguyên nhân gây ra mụn.

Để hạn chế tình trạng này, người dùng nên giảm thiểu việc sử dụng đường và sữa bò, đặc biệt là các loại cà phê pha sẵn chứa nhiều chất tạo ngọt. Thay vào đó, sữa thực vật không đường có thể là một lựa chọn thay thế phù hợp.

Cảnh giác cà phê kém chất lượng

Không phải tất cả hạt cà phê đều có chất lượng như nhau. Theo bác sĩ Goldenberg, "cà phê kém chất lượng, đặc biệt khi uống cùng sữa bò có nguồn gốc từ những con bò được tiêm kháng sinh, có thể làm rối loạn hệ vi sinh đường ruột".

Ngược lại, cà phê hữu cơ không liên quan đến vấn đề này. Hệ vi sinh đường ruột đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe làn da. Theo bác sĩ Bowe, nếu đường ruột bị viêm, tình trạng viêm có thể biểu hiện qua làn da.

"Ăn những loại thực phẩm không phù hợp có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, làm thay đổi môi trường vi khuẩn trong ruột, dẫn đến hội chứng ruột rò rỉ, và cuối cùng là tình trạng da nhạy cảm hơn", bác sĩ chia sẻ.

Do đó, chất lượng cà phê là yếu tố quan trọng cần cân nhắc. Nếu uống cà phê hàng ngày, việc chọn hạt cà phê hữu cơ sẽ là một lựa chọn tối ưu.

Lợi ích của cà phê

Khi được tiêu thụ đúng cách, cà phê có thể mang lại lợi ích đáng kể cho làn da. Theo bác sĩ Goldenberg, caffeine đã được chứng minh là có lợi cho làn da nhờ "có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm".

Chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do – những phân tử có hại gây lão hóa sớm và thậm chí có thể dẫn đến mụn. Đối với những người có làn da dễ bị mụn, bác sĩ Bowe khuyến nghị tăng cường lượng chất chống oxy hóa trong chế độ ăn uống. Các sản phẩm chứa caffeine là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa hiệu quả. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng cà phê và trà là một trong những nguồn chất chống oxy hóa lớn nhất cho con người.

Nếu không thể quen với vị đắng của cà phê đen, vẫn có cách khác để tận dụng lợi ích của cà phê đối với làn da thông qua các sản phẩm chăm sóc da.

Theo bác sĩ Goldenberg, các sản phẩm dưỡng da chứa caffeine có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Mặc dù hiệu quả của chúng chỉ là tạm thời, caffeine trong các sản phẩm bôi ngoài da có thể làm giảm sự xuất hiện của cellulite bằng cách loại bỏ nước thừa trong mô.

Bác sĩ Bowe cũng cho biết bã cà phê có thể giúp giảm sưng và bọng mắt, đó là lý do thành phần này thường xuất hiện trong các loại kem dưỡng mắt và sản phẩm chăm sóc da chuyên dụng.