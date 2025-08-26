Uống trà táo đỏ kỷ tử mỗi ngày, điều gì xảy ra?

Hương vị thanh ngọt, dễ uống cũng như mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe khiến trà táo đỏ, kỷ tử được nhiều người ưa chuộng.

Táo đỏ và kỷ tử được xem là nguyên liệu vàng trong Đông y. Ảnh: Shutterstock.

Trong y học cổ truyền, táo đỏ và kỷ tử vốn được coi là hai vị thuốc quý, thường xuyên xuất hiện trong các món ăn bồi bổ và các bài thuốc Đông y. Táo đỏ có vị ngọt, tính ôn, được mệnh danh là “thần dược bổ máu”, giúp kiện tỳ, dưỡng huyết, tăng sức đề kháng.

Kỷ tử lại nổi tiếng với khả năng bổ gan, thận, sáng mắt, đồng thời chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình lão hóa. Khi kết hợp, hai nguyên liệu này tạo nên một loại trà dễ uống, đem đến nhiều lợi ích sức khỏe, theo Daily China.

Bồi bổ khí huyết

Trong số những lợi ích được nhắc đến của trà táo đỏ, kỷ tử, nổi bật nhất là khả năng bồi bổ khí huyết, giúp cơ thể lấy lại sinh lực. Với những người hay mệt mỏi, chóng mặt, da xanh xao do thiếu máu, một tách trà táo đỏ kỷ tử thường được xem như cách hỗ trợ hồi phục nhẹ nhàng mà hiệu quả.

Táo đỏ giàu sắt và vitamin C, kỷ tử chứa polysaccharide có tác dụng kích thích quá trình tạo máu và thúc đẩy tuần hoàn. Sự kết hợp này vừa nuôi dưỡng khí huyết, vừa mang lại cảm giác khỏe khoắn, cải thiện sức bền cho cơ thể.

Hỗ trợ tiêu hóa

Không chỉ giúp hồi phục thể trạng, loại trà này còn hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường chức năng tỳ vị. Người thường xuyên chán ăn, đầy bụng hay tiêu chảy kéo dài có thể thấy bụng dạ dễ chịu hơn nhờ tính ôn ngọt của táo đỏ kết hợp cùng kỷ tử giúp cân bằng chuyển hóa. Uống đều đặn mang lại cảm giác nhẹ bụng, hấp thu dưỡng chất tốt hơn, từ đó nâng cao sức khỏe lâu dài.

Cải thiện giấc ngủ

Với nhiều người, trà táo đỏ, kỷ tử còn là một “thức uống an thần” sau những giờ làm việc căng thẳng. Hương vị dịu ngọt, ấm áp cùng khả năng dưỡng huyết của táo đỏ giúp tinh thần lắng lại, dễ ngủ hơn. Kỷ tử lại bổ gan thận, cân bằng cơ thể, khiến giấc ngủ trở nên sâu và trọn vẹn hơn. Đây là lý do loại trà này thường được phụ nữ sau sinh hoặc người hay mất ngủ lựa chọn.

Làm đẹp da

Trà táo đỏ, kỷ tử còn giúp làm đẹp da và chống lão hóa. Kỷ tử giàu carotenoid và zeaxanthin, rất có lợi cho mắt và làn da, trong khi táo đỏ chứa nhiều vitamin C - chất chống oxy hóa quan trọng giúp làm sáng da, làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn. Uống loại trà này thường xuyên có thể góp phần cải thiện sức khỏe làn da, giữ cho cơ thể tươi trẻ hơn.

Những lưu ý khi uống trà táo đỏ, kỷ tử

Kỷ tử và táo đỏ được cho là có một số tác động tiềm năng đến đường huyết, như hỗ trợ cân bằng insulin và giảm đường sau ăn. Một thử nghiệm lâm sàng được Verywell Health dẫn lại cho thấy ở 67 bệnh nhân tiểu đường type 2, việc bổ sung kỷ tử trong ba tháng giúp hạ đường huyết và làm tăng cholesterol HDL (loại “cholesterol tốt”), đặc biệt rõ ở nhóm chưa dùng thuốc điều trị tiểu đường.

Tuy nhiên, theo Healthline, kỷ tử cũng có thể gây tương tác với một số loại thuốc, bao gồm thuốc chống đông, thuốc điều trị tiểu đường và thuốc hạ huyết áp. Do đó, các chuyên gia khuyến cáo bệnh nhân chỉ nên sử dụng khi có tư vấn của bác sĩ, tránh tự ý bổ sung để hạn chế nguy cơ ảnh hưởng tới quá trình điều trị.

Dù mang lại nhiều lợi ích, trà táo đỏ, kỷ tử không phải thức uống phù hợp với mọi người. Táo đỏ và kỷ tử đều chứa nhiều đường tự nhiên. Uống quá nhiều trà, dễ làm tăng đường máu ngoài ý muốn, vì vậy người bệnh chỉ nên dùng ít, thỉnh thoảng và tránh cho thêm đường phèn hay mật ong.

Những người đang sốt, viêm nhiễm, tiêu chảy hoặc có cơ địa “nhiệt” (hay cáu gắt, bốc hỏa, mặt đỏ bừng) nên tránh dùng vì có thể khiến tình trạng nặng thêm. Ngoài ra, người có huyết áp cao, tỳ vị yếu, dễ đầy bụng, khó tiêu cũng không nên lạm dụng loại trà này.