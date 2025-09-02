Uy nghi màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử

Trong màn diễu binh trên biển, các lực lượng lần lượt xuất hiện theo đội hình chữ A, chữ V, quả trám tạo nên màn trình diễn đầy hào khí, uy nghi giữa biển khơi. Với đội hình quả trám, các tàu kỳ viên được bố trí phía trước, bên phải và bên trái tàu chỉ huy; tàu kỳ viên đi trên vết đi của tàu chuẩn. Đội hình được sử dụng phổ biến khi hành quân trên biển, tăng khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu tiêu diệt các lực lượng địch uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình…