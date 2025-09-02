Uy nghi màn diễu binh trên biển lần đầu tiên trong lịch sử

|
Sáng 2/9, trong lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, hình ảnh các lực lượng vũ trang diễu binh trên biển tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa được phát tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức diễu binh trên biển, thể hiện năng lực quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
|
Cuộc diễu binh trên biển 2/9 quy tụ hơn 30 tàu, 10 xuồng, 4 máy bay và hơn 2.000 cán bộ chiến sĩ. Đây là cuộc diễu binh trên biển lớn nhất, có sự tham gia của tất cả lực lượng vũ trang trên biển.
|
Đội hình các lực lượng tham gia diễu binh trên biển gồm có: tàu chỉ huy; máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm; các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân nhân dân Việt Nam; các biên đội tàu của Cảnh Sát biển Việt Nam; Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực, cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại khác.
|
Chỉ huy các lực lượng diễu biên trên biển, trên Tàu chỉ huy 015 - Trần Hưng Đạo, có đồng chí Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân; cùng dự có đồng chí Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và đại biểu các cơ quan, đơn vị đại diện cho các lực lượng cùng tham gia.
|
Trong đội hình diễu binh trên biển, nổi bật là tàu hộ vệ tên lửa. Đây là tàu chiến đấu đa năng, trang bị hệ thống tên lửa chống hạm, phòng không hiện đại, có khả năng tác chiến xa bờ. Người dân cũng được chiêm ngưỡng biên đội tàu tuần tra đa năng lớp DN-2000 của Kiểm ngư và Cảnh sát biển Việt Nam, biên đội tàu tuần tra SPa 4207 của Bộ đội Biên phòng.
|
Trong màn diễu binh trên biển, các lực lượng lần lượt xuất hiện theo đội hình chữ A, chữ V, quả trám tạo nên màn trình diễn đầy hào khí, uy nghi giữa biển khơi. Với đội hình quả trám, các tàu kỳ viên được bố trí phía trước, bên phải và bên trái tàu chỉ huy; tàu kỳ viên đi trên vết đi của tàu chuẩn. Đội hình được sử dụng phổ biến khi hành quân trên biển, tăng khả năng chỉ huy, hiệp đồng chiến đấu tiêu diệt các lực lượng địch uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình…
|
Cận cảnh chiếc tàu ngầm mang tên 182 - Hà Nội, biên chế thuộc Lữ đoàn Tàu ngầm 189, được hạ thủy cách đây 11 năm tại quân cảng Cam Ranh. Đây là loại tàu ngầm tấn công thuộc lớp Kilo, cụ thể là loại 636 Varshavyanka của Nga, chạy bằng động cơ diesel-điện.
|
Ngoài tàu ngầm, lễ diễu binh trên biển còn có sự xuất hiện của biên đội tàu pháo TT-400TP, tàu tên lửa Project 1241.8 Molniya, tàu tên lửa tấn công nhanh Molniya 1241.RE, tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159 và nhiều loại tàu hiện đại của Hải quân nhân dân Việt Nam.
|
Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Hải quân, đánh giá cao và biểu dương nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và ý chí quyết tâm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ góp phần vào thành công chung của lễ diễu binh, diễu hành trong ngày hội lớn của dân tộc.
|
Trong đội hình chữ V, các tàu có khả năng trinh sát, hỏa lực mạnh được bố trí ở phía trước; phía sau là các tàu vận tải, phục vụ, góc chữ V là tàu chỉ huy. Đội hình này thường sử dụng khi hành quân trên biển, tăng khả năng quan sát, phát hiện mục tiêu; tiêu diệt các lực lượng địch uy hiếp trực tiếp đến các tàu trong đội hình; giảm nguy cơ bị tập kích bất ngờ, tăng khả năng yểm trợ, phòng thủ cho biên đội; phòng chống địch tập kích từ trên không, trên biển, dưới ngầm và bảo đảm an toàn hàng hải.
|
Để chuẩn bị cho màn diễu binh trên biển lịch sử, các đơn vị Hải quân đã trải qua hơn 2 tháng luyện tập trong điều kiện thời tiết Biển Đông khắc nghiệt.
|
Những hình ảnh diễu binh trên biển mãn nhãn được truyền về Quảng trường Ba Đình. Bên cạnh các loại tàu, trên bầu trời, trực thăng chống ngầm Ka-28 và thủy phi cơ DHC-6 (Lữ đoàn Không quân Hải quân 954) có màn bay đội hình.
|
Lực lượng Dân quân biển tham gia diễu binh.
|
Các chiến sĩ Hải quân nghiêm túc, tập trung cao độ cho màn diễu binh trên biển mãn nhãn, thể hiện uy lực của quân chủng.
|
Toàn cảnh dàn phương tiện, khí tài hiện đại của Hải quân Việt Nam phô diễn sức mạnh trên biển khơi, tạo điểm nhấn cho ngày hội lớn của dân tộc.
Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.