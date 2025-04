Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiên phong cập nhật kiến thức KHCN

Theo TTXVN, Bộ Chính trị, Ban Bí thư hôm nay nghe báo cáo cập nhật kiến thức và cho ý kiến hoàn thiện chuyên đề về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư.

Sau khi nghe báo cáo chuyên đề về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, đây là hoạt động cụ thể, khẳng định quyết tâm cao nhất của lãnh đạo Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết này, chính các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư tiên phong trong việc cập nhật kiến thức về các lĩnh vực mới, khó và có sự thay đổi liên tục.

Theo Tổng Bí thư, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là lựa chọn bắt buộc, là con đường duy nhất để đưa đất nước phát triển và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Tới đây, cần đẩy mạnh triển khai nhằm đạt 2 mục tiêu quan trọng: Quản trị xã hội tốt hơn và ứng dụng vào sản xuất để tăng năng suất lao động.

Tuy nhiên, từ trước tới nay, chủ yếu ứng dụng vào việc quản trị xã hội, chưa quan tâm đúng mức tới việc đưa vào quá trình sản xuất để tăng năng suất lao động.

Trong thực tế, các doanh nghiệp tư nhân rất nhanh nhạy trong việc tiếp cận những vấn đề này và tổ chức triển khai rất linh hoạt, hiệu quả, góp phần nâng cao khả năng quản trị doanh nghiệp, quản lý dữ liệu và tăng năng suất, chất lượng sản phẩm; do vậy, cần phải bám sát thực tiễn để mở rộng cách tiếp cận.

Tại cuộc họp, các ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư đã đóng góp thêm ý kiến để hoàn thiện chuyên đề về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, báo cáo chuyên đề về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là rất quan trọng, góp phần nhận thức đầy đủ, sâu sắc về Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư đề nghị Đảng ủy Chính phủ tiếp thu các ý kiến trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục hoàn thiện báo cáo phục vụ Hội nghị Trung ương 11 theo đúng kế hoạch.

Trong đó, báo cáo cần chú trọng cập nhật những xu hướng mới trên thế giới về khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; đồng thời chỉ ra những vấn đề cụ thể, những giải pháp để triển khai thực hiện nhằm khắc phục hạn chế, tránh việc nêu chung chung, nhằm thống nhất trong nhận thức và hành động để tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư giao Văn phòng Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, bổ sung, hoàn thiện các chương trình, kế hoạch để tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.

