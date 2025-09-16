V-Green vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước tại Đông Anh

|
Trạm sạc xe điện V-Green tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam có gần 1.200 cổng sạc, được bố trí rộng khắp, giúp người dân thuận tiện trong việc sạc xe. Trong đó, khu vực sạc ôtô có 194 cổng sạc. Với diện tích rộng, trạm sạc này cho phép cả trăm phương tiện cùng sạc mà không lo chờ đợi.
Khuôn viên trạm sạc được quy hoạch đồng bộ với chỗ đỗ xe thoáng rộng, thuận tiện cho cả ôtô lẫn xe máy điện. Trong lúc chờ sạc, người dân có thể tận hưởng không gian xanh mát với tầm nhìn hướng ra hồ cảnh quan của khu triển lãm. Ngoài ra, hệ thống tiện ích tại chỗ như nhà vệ sinh, khu nghỉ chân giúp việc sạc xe trở nên thoải mái, tiện nghi. Gia đình có trẻ nhỏ có thể tranh thủ ghé khu vui chơi liền kề.
Vị trí ngay cửa ngõ phía đông thủ đô giúp chủ xe dễ dàng tiếp cận từ nhiều tuyến đường huyết mạch, rút ngắn thời gian di chuyển.
Trong số 194 cổng, có tới 80 súng sạc nhanh 60 kW, 36 súng sạc 120 kW và 6 súng siêu nhanh 300 kW, đáp ứng được nhu cầu sạc nhanh của các chủ xe 24/7.
Bên cạnh đó, trạm còn trang bị 72 súng sạc 20 kW, phù hợp với người dùng muốn tận dụng thời gian tham quan triển lãm để nạp năng lượng cho xe. Ngoài ra, V-Green đã bổ sung 48 súng sạc ôtô 60 kW kết nối trực tiếp với khu đô thị Vinhomes Global Gate liền kề. Đây là giải pháp vừa phục vụ du khách tới tham dự các sự kiện ở triển lãm, vừa đảm bảo hạ tầng lâu dài cho người dân khu vực phía đông Hà Nội. Quy mô rộng lớn cùng sự đa dạng về công suất trụ sạc nhanh chóng khiến trạm sạc này nhận được nhiều đánh giá tích cực từ khách hàng.
Anh Đỗ Xuân Đức, chủ xe VinFast VF 7, cho biết thường xuyên ghé trạm sạc gần nơi làm việc và đánh giá vị trí đặt trạm là khá hợp lý. Tương tự, anh Hoàng Văn Trường - chủ xe thuộc nền tảng Xanh SM - nhận định các trạm sạc mang lại sự thuận tiện rõ rệt cho khách hàng, đặc biệt là các tài xế dịch vụ. Theo anh, không gian cạnh hồ thoáng mát, rộng rãi, lại hoạt động 24/7 nên rất dễ sử dụng. Anh cũng cho rằng mạng lưới trạm V-Green ngày càng phủ rộng, cứ vài km lại có một điểm sạc, giúp việc vận hành xe điện trở nên thoải mái và không còn là nỗi lo.
Sau khi sạc xe tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, chị Hoàng Thiên Kim, chủ nhân chiếc VinFast VF 5, cho biết rất hài lòng với trải nghiệm. Chị đánh giá trạm sạc có quy mô lớn, tốc độ nhanh, chất lượng tốt và đặc biệt tiện lợi, qua đó mang lại sự an tâm cho những người đã và sẽ sử dụng xe điện.
Song song với ôtô, khu vực xe máy điện cũng được đầu tư quy mô chưa từng có với 1.000 cổng sạc chuyên dụng, được bố trí trong các bãi gửi xe tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam. Đây là số cổng lớn nhất từ trước đến nay tại một điểm sạc.
Đáng chú ý, ngoài các cổng sạc chuyên dụng này, còn có hơn 70 ổ cắm sạc xe máy điện được tích hợp ngay trên các trụ sạc ôtô, cho phép tận dụng tối đa không gian và gia tăng lựa chọn cho người dùng.
Trước đó, V-Green đã lắp đặt hơn hàng nghìn cổng sạc trên địa bàn thủ đô. Tại nhiều điểm như bến xe Yên Nghĩa, Giáp Bát, bãi đỗ xe Minh Khai (Nhổn)... hạ tầng trạm sạc nhanh đã chứng minh hiệu quả. Tính đến nay, V-Green đang vận hành 150.000 cổng sạc trên toàn quốc, đồng thời đặt mục tiêu triển khai 150.000 điểm đổi pin xe máy điện trong vòng 3 năm tới.