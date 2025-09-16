V-Green vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước tại Đông Anh

Anh Đỗ Xuân Đức, chủ xe VinFast VF 7, cho biết thường xuyên ghé trạm sạc gần nơi làm việc và đánh giá vị trí đặt trạm là khá hợp lý. Tương tự, anh Hoàng Văn Trường - chủ xe thuộc nền tảng Xanh SM - nhận định các trạm sạc mang lại sự thuận tiện rõ rệt cho khách hàng, đặc biệt là các tài xế dịch vụ. Theo anh, không gian cạnh hồ thoáng mát, rộng rãi, lại hoạt động 24/7 nên rất dễ sử dụng. Anh cũng cho rằng mạng lưới trạm V-Green ngày càng phủ rộng, cứ vài km lại có một điểm sạc, giúp việc vận hành xe điện trở nên thoải mái và không còn là nỗi lo.