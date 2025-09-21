Vạ miệng trên Facebook, người phụ nữ ở Hà Nội bị phạt 7,5 triệu đồng

Một phụ nữ tại phường Sơn Tây, Hà Nội đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật, xúc phạm lực lượng công an đang làm nhiệm vụ trên mạng xã hội Facebook.

Ngày 21/9, Công an phường Sơn Tây cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với chị T.T.T. (trú tại phường Sơn Tây, Hà Nội) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác rà soát và nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng An ninh Công an phường Sơn Tây đã phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bài viết có nội dung thiếu chuẩn mực.

Công an phường Sơn Tây làm việc với chị T.T.T

Bài viết này đã xúc phạm cán bộ, chiến sĩ Công an khi họ đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại Hội thi Mô hình đèn Trung Thu năm 2025, diễn ra tại khu vực phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây.

Sau khi xác minh, Công an phường đã xác định được chủ tài khoản Facebook nói trên là chị T.T.T. Trước đó, chị T. đã được mời đến trụ sở Công an phường để làm việc. Tại buổi làm việc, chị T. đã thừa nhận nội dung bài viết do mình đăng tải là sai sự thật, mang tính chất xúc phạm lực lượng thi hành công vụ và nhận thức được hành vi vi phạm của mình.

Hành vi của chị T.T.T. được xác định là "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân". Căn cứ vào quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Công an phường Sơn Tây đã ra quyết định xử phạt hành chính chị T. với mức phạt 7.500.000 đồng.